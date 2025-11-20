Cum pot lentilele inteligente MiYOSMART de la HOYA să schimbe felul în care copiii văd lumea

Miopia este o afecțiune oculară frecventă, în care obiectele aflate la distanță par neclare și nefocalizate. Rata anuală a progresiei miopiei este cel mai des întâlnită la copii sub vârsta de 10 ani, iar dacă este lăsată netratată, miopia poate duce la probleme de vedere majore și de lungă durată.

Iar aici intervine MiYOSMART, inovația revoluționară semnată HOYA Vision Care — lentile inteligente care nu doar corectează vederea, ci pot încetini progresia miopiei la copii.

Când vederea la distanță devine neclară – primele semne ale miopiei

Un copil care se apropie prea mult de caiet, se încruntă la tablă sau clipește des, poate prezenta primele semne ale miopiei. Miopia apare atunci când globul ocular este ușor alungit, iar imaginea se formează înaintea retinei, nu la nivelul ei. Astfel, obiectele aflate la distanță par încețoșate.

Fără a lua măsuri, afecțiunea poate progresa rapid, afectând performanța școlară, încrederea în sine dar mai ales sănătatea oculară pe termen lung. De aceea, specialiștii recomandă controale oftalmologice regulate și adoptarea timpurie a unor soluții moderne, care nu doar corectează, ci și controlează evoluția miopiei.

MiYOSMART – tehnologia care vede mai departe

Dezvoltate de cercetători din mediul academic împreună cu HOYA, lentilele MiYOSMART folosesc tehnologia unică D.I.M.S. (Segmente Multiple Încorporate de Defocalizare), o structură inteligentă ce distribuie sute de microzone optice invizibile în suprafața lentilei.

Această inovație schimbă modul în care imaginea se proiectează pe retină, ajutând ochiul să se dezvolte armonios și reducând progresia miopiei cu până la 60%, conform studiului publicat în British Journal of Ophthalmology (2019).

Protecție inteligentă pentru ochi sensibili

Copiii privesc lumea cu ochi curioși – dar și vulnerabili. Globul ocular al celor mici filtrează mai puțin din radiațiile UV, ceea ce face protecția solară esențială.

HOYA a extins astfel gama MiYOSMART prin două opțiuni dedicate celor care petrec mult timp în aer liber:

MiYOSMART Chameleon – lentile fotocromice care se adaptează instant la lumină: devin mai închise în soare și revin la transparență în interior. O alegere perfectă pentru copiii care se joacă neobosit, indiferent de vreme.

MiYOSMART Sunbird – lentile polarizate care elimină reflexiile orbitoare, cresc contrastul și oferă o percepție mai clară a culorilor. Sunt ideale pentru activități sportive, excursii sau plimbări în natură.

Toate versiunile oferă protecție UV 100%, sunt realizate din policarbonat ușor și rezistent la impact, și se potrivesc perfect ritmului de viață activ al copiilor de azi.

Mai mult decât o lentilă – o promisiune pentru viitor

Alegerea MiYOSMART înseamnă o decizie pe termen lung:

claritate a vederii;

încetinirea progresiei miopiei;

protecție solară constantă;

confort, siguranță și libertate de mișcare.

Într-o lume în care ochii copiilor sunt expuși zilnic la stimuli vizuali puternici, MiYOSMART devine o barieră între fragilitate și protecție.

Fie că privesc tabla de la școală, un fluture pe o floare sau ecranul tabletei, copiii care poartă MiYOSMART se bucură de o vedere clară și echilibrată — fără griji.

HOYA Vision Care – inovație cu misiune

Cu peste șase decenii de expertiză în optică medicală, HOYA Vision Care este un pionier în cercetarea și dezvoltarea lentilelor performante. În România, compania colaborează strâns cu specialiști oftalmologi și opticieni, oferind acces la tehnologii care nu doar corectează, ci previn.

Pentru părinții care își doresc ce e mai bun pentru copilul lor, MiYOSMART nu e doar o alegere tehnologică, ci una de încredere.

Pentru că un viitor sănătos se construiește pas cu pas – și se vede, înainte de toate, prin ochii copiilor.

MiYOSMART de la HOYA – încetiniți progresia miopiei și bucurați-vă de o viață activă.

