Rezultate LOTO 6/49 joi 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 8 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49: 36, 44, 35, 17, 30, 26

Loto 5 din 40: 1, 20, 24, 40, 32, 21

Joker: 8 / 38, 42, 9, 7, 20

Noroc: 9 5 1 0 0 3 6

Super Noroc: 2 9 7 3 4 5

Noroc Plus: 0 8 2 1 6 4

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) si la categoria a III-a este in valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Piatra-Neamt si din Sannicolau Mare, judetul Timis, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.