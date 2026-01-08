Polițist din Prahova, arestat pentru agresiuni sexuale comise chiar în sediul Poliției

Scandal în Poliția Prahova: agent acuzat că a abuzat femei care îi cereau ajutorul

Un agent de poliție din județul Prahova a ajuns în arest, fiind acuzat de agresiuni sexuale comise chiar în sediul Poliției din Măgurele. Două femei care apelaseră la el pentru sprijin, în contextul unor relații marcate de violență domestică, susțin că au devenit victimele unor abuzuri repetate, potrivit Observator news.

Potrivit declarațiilor acestora, polițistul le-ar fi chemat la sediu sub pretextul completării unor declarații. Odată ajunse în biroul său, agentul ar fi încuiat ușa, s-ar fi dezbrăcat în fața lor și le-ar fi obligat să urmărească materiale cu caracter pornografic.

Bărbatul era angajat în Poliție de aproximativ nouă ani, însă la finalul anului trecut și-a dat demisia în mod neașteptat. Superiorii săi începuseră deja să îl monitorizeze, din cauza numeroaselor concedii medicale considerate suspecte. Abia după plecarea acestuia din sistem, victimele au avut curajul să depună plângeri oficiale.

„Și-a dat demisia când a văzut că nu mai e de joacă”, au declarat surse apropiate anchetei.

Primarul orașului Măgurele, Vasilică Diaconu, a confirmat că fostul agent ar fi avut probleme psihice și că, în ultima perioadă, nu mai era autorizat să poarte armă sau să conducă autospeciale de poliție. „A fost internat la psihiatrie. Nu mai purta pistol de mai bine de un an și a fost în concediu medical o perioadă foarte lungă”, a declarat edilul.

Fostul adjunct al șefului de post din Măgurele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii îl cercetează pentru agresiune sexuală și tentativă de viol, infracțiuni pentru care riscă o pedeapsă de peste 10 ani de închisoare. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există și alte victime.