Cum schimbă Daibau modul de a găsi meșteri în România?

Ceea ce a început inițial ca o idee de modernizare a modului de căutare a meșterilor și de digitalizare a sectorului construcțiilor a devenit astăzi una din cele mai mari platforme din România și din regiune pentru găsirea meșterilor. Este locul unde utilizatorii pot găsi meșteri pentru peste 200 de categorii de lucrări, pot verifica proiectele lor anterioare și evaluările, și pot lua o decizie în deplină siguranță.

În cei 5 ani de când Daibau.ro este prezentă în România, prin intermediul platformei au fost realizate cu succes peste 143.600 de proiecte, iar numărul utilizatorilor mulțumiți crește constant.





Daibau vă conectează rapid și ușor cu meșteri

Procesul de căutare a meșterilor prin Daibau este simplu. Pe platformă se găsește un formular pe care oricine îl poate completa rapid, simplu și complet gratuit. În formular trebuie să precizați ce lucrări aveți nevoie, localitatea și perioada în care ar trebui să înceapă lucrările. Există și opțiunea de a încărca fotografii pentru a explica cât mai clar meșterilor ce aveți nevoie. Cu ajutorul formularului pentru cerere puteți contacta toți meșterii înregistrați din zona dvs.





Într-un timp scurt veți primi pe email oferte de la meșterii interesați de proiectul dvs. Nu vă rămâne decât să îl alegeți pe cel mai bun, pe baza evaluărilor și recenziilor.

Completarea formularului durează aproximativ 3 minute. Tocmai ușurința utilizării este cel mai mare avantaj din perspectiva utilizatorilor:

„Bugetul limitat de administrație ne-a îndemnat să solicităm cât mai multe oferte. Am căutat pe internet, am găsit platforma Daibau care ni s-a părut foarte practică, am trimis cererea și am primit câteva contacte utile în timp foarte scurt. ”, a declarat Vlad, care a găsit prin Daibau o firmă pentru remedierea hidroizolației acoperișului blocului.

Același lucru l-a remarcat și Cristian, care căuta design-er de interior pentru camera fiului lui:

„M-am gândit să explorez ceea ce îmi oferă o căutare pe internet și, întradevăr, la prima căutare de designer pentru interior, am găsit platforma Daibau care mi-a plăcut cum se prezintă. Imediat am trimis solicitarea cu detaliile și am primit în aceeași zi contactele a trei designeri din aproprierea mea care au și trimis oferte. ”

Prin urmare, am concluzionat că majoritatea utilizatorilor apreciază cel mai mult economia de timp. În loc să sune meșterii individual, pe Daibau completează un scurt formular, descriu ce au nevoie și primesc rapid oferte relevante.

Toate evaluările meșterilor sunt transparente!

O altă categorie de utilizatori subliniază că pentru ei este esențial faptul că pot vedea recenziile și evaluările meșterilor înainte de a-i angaja. Toate evaluările sunt vizibile pe profilurile meșterilor, împreună cu comentarii și fotografii din proiectele anterioare.





Evaluările și comentariile pot fi lăsate doar de persoanele care au angajat meșteri prin platforma Daibau, după finalizarea lucrărilor. Prin urmare, toate evaluările sunt obiective, 100% autentice, bazate pe experiențe reale și directe. Ele îi ajută pe utilizatori să aleagă cel mai bun meșter, pe baza experiențelor clienților anteriori.

Mulți spun că tocmai această transparență i-a determinat să aleagă Daibau, deoarece au o idee clară despre ce pot aștepta. Comunicarea nu se desfășoară la întâmplare, ca în cazul anunțurilor sau al recomandărilor informale. Acest lucru l-a subliniat și Peter, care a găsit prin Daibau echipă pentru amenajarea complete a grădinii:

În general, pentru oricine dorește o amenajare ca la carte, e de dorit să apeleze la firme profesioniste și verificate. Amenajarea unui spațiu din jurul casei este un proiect serios, care implică multe operațiuni, organizare desăvârșită și cunoștințe pe măsură. Nu poate face oricine acest lucru. Proiectele trebuie tratate cu profesionalism. Așadar, firmele care au aprecieri și recenzii de la clienții anteriori ar trebui să fie alese pentru aceste lucrări.

Până acum, pe platforma Daibau au fost lăsate peste 32.700 de evaluări verificate de utilizatori. Acest lucru a construit reputația Daibau ca cea mai transparentă bază de meșteri din România.

Deoarece meșterii își doresc cât mai multe evaluări pozitive, care le influențează imaginea, ei vor depune întotdeauna efortul necesar pentru a realiza lucrările corespunzător!

Daibau verifică fiecare meșter!

Daibau colaborează exclusiv cu firme înregistrate la Registrul Comerțului și care îndeplinesc anumite criterii. Acest lucru oferă utilizatorilor siguranță suplimentară, deoarece știu că pot solicita factură și garanție după finalizarea lucrării.

„Au venit și și-au făcut excelent treaba. Trebuie să menționez că mi-au oferit toate facturile și au respectat conditiile contractuale.”, a spus Marius, care a găsit prin Daibau firmă pentru montajul unor instalații sanitare și hidranți interiori.

Platforma este lăudată foarte des online. De exemplu, Maria care a găsit un meșter pentru drenaj în jurul casei:

Am fost plăcut surprinsă că există o modalitate prin care să ajungă beneficiarii în legătură cu ofertanții de servicii! Le mulțumesc celor de la Daibau pentru experiența plăcută, pentru ajutorul acordat. Mulțumesc și echipei care mi-a lucrat!





Toate prețurile lucrărilor de construcții într-un singur loc

Unul dintre avantajele cel mai des menționate de utilizatorii Daibau este Calculatorul de prețuri.

Acest instrument afișează prețurile orientative pentru diverse servicii și materiale din construcții. Pe platformă se găsesc peste 1.500 de prețuri pentru mai mult de 200 de categorii.





Calculatorul îi ajută pe utilizatori să se informeze asupra costurilor, să evalueze mai ușor ofertele meșterilor, să aleagă prețurile realiste, să își planifice bugetul din timp și să evite surprizele neplăcute. Practic, calculatorul vă permite să vedeți prețul mediu pentru o anumită lucrare înainte de a trimite o cerere.

Utilizatorii subliniază că avantajul platformei este faptul că pot vedea într-un singur loc prețurile, recenziile meșterilor și proiectele realizate de aceștia.

„Foarte simplu de folosit. După ce am postat ideea de proiect și o scurtă descriere am primit recomandări. În următoarea zi am fost contactat și nu a mai trebuit eu să caut și să pierd timp căutând un proiectant disponibil. Vă mulțumesc, o idee foarte utilă această platformă. “ a declarat Olivian care a găsit prin Daibau proiectant pentru casă.

Căutare de meșteri locali cu ajutorul Nomenclatorului

Platforma Daibau oferă și nomenclatorul meșterilor, care permite filtrarea acestora în funcție de oraș sau localitate. Mulți preferă să angajeze un meșter din apropiere, deoarece comunicarea este mai simplă, iar uneori prețul scade datorită costurilor mai reduse de deplasare.





Utilizatorii revin mereu la Daibau!

Aproape toți utilizatorii platformei sunt de acord cu un lucru: au trimis sau vor trimite din nou cereri pentru proiecte.

Oamenii revin la Daibau deoarece pot: să obțină rapid contactele meșterilor, să vadă evaluările și să compare ofertele,, să afle prețurile orientative,, să găsească meșteri locali înregistrați oficial.

Mihaela, care căuta tinichigiu pentru jgheaburi și burlane la casă, a spus:

O experiență inedită și folositoare. Dacă știam mai demult că existati aș fi scutit mult timp pierdut și bani aruncați. Mulțumesc!

La fel și Costin, care a găsit un meșter pentru spălare și mentenanță panouri fotovoltaice: „Ușor de găsit meseriașul care-ți trebuie. Paletă largă de informații. Deosebit de util!”

Daibau este un instrument practic pentru toți cei care vor să găsească rapid un meșter, pe baza informațiilor verificate și a experiențelor altor utilizatori.

Într-o perioadă în care este tot mai greu să găsești meșteri buni, platforma oferă transparență și acces la toate informațiile într-un singur loc. De aceea, tot mai mulți oameni aleg Daibau ca prima opțiune atunci când încep renovarea, construcția sau când pur și simplu au nevoie de o mică reparație.

