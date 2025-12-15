Zelenski: Washingtonul, gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5

Volodimir Zelenski a declarat, luni, că Washingtonul este gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO.

„Am aflat acum de la partea americană că sunt gata să ne ofere garanții de securitate care corespund articolului 5”, a declarat Zelenski la cancelaria din Berlin, notează POLITICO.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat angajamentele delegației americane, spunând că „este un acord cu adevărat de anvergură și substanțial”.



„Atât Europa, cât și SUA sunt pregătite în comun – iar președintele Zelenski a făcut referire la articolul 5 din Tratatul NATO – să ofere garanții de securitate similare Ucrainei. „În opinia mea, acesta este un pas înainte cu adevărat important. Și, așa cum am spus, partea americană s-a angajat și din punct de vedere politic și, în perspectivă, din punct de vedere juridic să facă acest lucru”, a declarat Merz, potrivit sursei citate.



Afirmațiile lui Zelenski vin în contextul în care tot astăzi, un oficial american a declarat, potrivit Sky News, că discuțiile au fost cu adevărat pozitive, ajungându-se la un consens asupra unei serii de probleme.



Acesta a subliniat că președintele american Donald Trump este mulțumit de progresul înregistrat în ultimele discuții SUA-Ucraina. Oficialul american a mai dezvăluit că 90% din problemele dintre Rusia și Ucraina au fost rezolvate și că garanțiile de securitate au fost un punct central al discuțiilor. Ca urmare, Donald Trump consideră că poate determina Rusia să accepte ca Ucraina să aibă garanții similare Articolului 5, a mai spus oficialul american.



Ucraina și partenerii săi europeni și americani negociază un plan de pace în 20 de puncte, redactat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia și garanții de securitate pentru ucraineni.

Duminică, Zelenski a vorbit în premieră despre posibilitatea renunțării la obiectivul aderării Ucrainei la NATO. Condiția este ca Statele Unite și partenerii europeni să ofere garanții de securitate „reale și funcționale”.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Acesta obligă aliații să ofere asistență, inclusiv militară, pentru apărarea colectivă.

