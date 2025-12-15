400 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025. Cine sunt cei aproape 3 milioane de pensionari care primesc ajutorul

Guvernul acordă un nou sprijin financiar pensionarilor cu venituri mici. În luna decembrie 2025, aproape 3 milioane de români vor primi automat 400 de lei în plus la pensie, sumă menită să atenueze efectele inflației și costurile ridicate din sezonul rece.

400 de lei în plus la pensie, înainte de Crăciun

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensionarii cu venituri reduse vor beneficia, în luna decembrie, de un supliment financiar de 400 de lei, care va fi acordat odată cu pensia lunară. Măsura face parte dintr-un pachet de sprijin social adoptat de Guvern pentru anul 2025.

„Este vorba despre cei 400 de lei din luna decembrie, acordați în baza legii prin care pensionarii cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul, într-o intervenție televizată.

A doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei

Suma plătită în decembrie reprezintă a doua tranșă a unui ajutor financiar total de 800 de lei, aprobat pentru anul 2025. Prima tranșă a fost acordată în luna aprilie, iar cea de-a doua va ajunge la pensionari chiar înainte de sărbătorile de iarnă, potrivit stiripesurse.

Ajutorul se acordă pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.574 de lei și va fi plătit automat de Casa Națională de Pensii Publice, fie pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea obișnuită de încasare a pensiei.

Ministrul Muncii: „Nu ține loc de indexare, dar este o gură de oxigen”

Florin Manole a subliniat că acest supliment nu reprezintă o indexare a pensiilor și nici o majorare permanentă, ci o soluție punctuală, într-un context economic dificil.

„Avem deja o inflație mare și estimări de inflație semnificativă și anul viitor. Nu este la fel ca o indexare, dar este o gură de oxigen într-o perioadă complicată din punct de vedere bugetar”, a explicat ministrul.

Sprijin cumulat: pensii, energie și încălzire

Potrivit Ministerului Muncii, ajutorul de 400 de lei trebuie privit în contextul mai larg al măsurilor sociale aflate în derulare. Pensionarii vulnerabili beneficiază și de sprijin pentru plata energiei, în valoare de 50 de lei pe lună, până în martie 2026, precum și de ajutoare pentru încălzirea cu lemne, în special în mediul rural.

„E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie – 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne. Sunt români defavorizați, în special cei din mediul rural. E important, și în acest an acești bani vor ajunge”, a mai precizat ministrul.

Aproape 3 milioane de pensionari, vizați

Conform datelor oficiale, aproximativ 2,75 milioane de pensionari se încadrează în plafonul de venit stabilit prin lege și vor primi automat suplimentul de 400 de lei în luna decembrie.

Guvernul susține că măsura are ca scop reducerea impactului inflației și al creșterii costurilor de trai, într-o perioadă dificilă pentru pensionarii cu venituri mici.