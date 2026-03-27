Cum se poate optimiza eficiența energetică a clădirilor comerciale cu ajutorul bateriilor de stocare?

În practică, eficiența energetică nu mai înseamnă doar echipamente mai bune, ci și control: cum cumperi, cum folosești și cum gestionezi energia pe intervale orare.

Bateriile de stocare îți dau exact acest control. Ele reduc costurile prin „peak shaving” (tai vârfurile de putere), cresc fiabilitatea prin backup pentru sarcini critice și susțin decarbonizarea prin integrarea mai bună a producției fotovoltaice.

1) Stabilirea obiectivelor energetice și a cerințelor clădirii

Începe prin definirea unor obiective clare și măsurabile, direct legate de costuri și riscuri. De exemplu, poți reduce puterea maximă facturată sau energia cumpărată în intervalele scumpe, asigurând totodată continuitatea pentru echipamente critice sau mărind autoconsumul din surse fotovoltaice. Proiectele eficiente se bazează pe 2-3 obiective prioritare, nu pe o listă extinsă. Stabilește cerințele operaționale, inclusiv sarcinile care rămân alimentate în caz de întrerupere, timpul de funcționare și nivelul de redundanță necesar. Evită tratarea bateriei ca pe un element secundar; integreaz-o de la început în planificarea electrică și în scenarii de operare.

2) Evaluarea consumului energetic și a profilului de cerere

Analizează datele de consum la intervale de 15 minute sau chiar 1-5 minute pentru consumatori mari, pe o perioadă de 6-12 luni. Concentrează-te pe curbele de energie (kWh) și putere (kW). Facturile pot fi influențate de vârfuri de consum, deci un audit energetic și un sistem de monitorizare sunt esențiale. Notează evenimentele rare, precum pornirile de compresoare sau încărcările rapide, deoarece acestea pot influența semnificativ dimensionarea sistemelor necesare.

3) Dimensionarea sistemului de stocare și alegerea bateriilor

Separă dimensionarea puterii (kWp) de capacitate (kWh). Puterea acoperă vârfurile, iar capacitatea indică durata susținerii acestora. Alege bateria în funcție de parametrii de utilizare, cum ar fi nivelul de încărcare (SOC) și profunzimea descărcării (DoD). Încorporarea în calcule a costurilor operaționale (OPEX) și a pierderilor de conversie este crucială. Bateriile Li-ion sunt frecvent preferate datorită eficienței și controlului, dar alegerea finală depinde de profilul de consum și cerințele de siguranță.

4) Integrarea cu surse regenerabile și cu rețeaua

Dacă ai sau planifici fotovoltaic, stocarea crește autoconsumul: încarci ziua din surplus și descarci seara, când consumul rămâne ridicat. Pentru un retailer cu program extins, o strategie simplă funcționează des: încarci în intervalul cu producție PV maximă, apoi descarci controlat în orele de vârf ale clădirii. În plus, reduci exportul neplanificat și îți stabilizezi profilul de putere.

Integrarea cu rețeaua cere proiectare corectă: protecții, selectivitate, setări de invertor, condiții de interconectare și documentație conformă. În România, discuția tehnică cu operatorul de distribuție și respectarea cerințelor ANRE îți pot influența calendarul. Dacă vrei să explorezi opțiuni de proiectare și integrare pentru baterii stocare energie electrica, tratează încă din faza de concept și scenariile de funcționare: on-grid, backup pentru sarcini critice sau sistem hibrid.

5) Strategie de operare și control (SOC, curbe de încărcare, forecasting)

După instalare, valoarea vine din control. Setează o strategie clară pentru:

curbe de încărcare/descărcare: limite de putere pe intervale, ca să eviți vârfurile și să folosești bateria eficient;

forecasting: prognoză de consum și, unde ai PV, prognoză de producție meteo;

ținte SOC: păstrezi o rezervă pentru backup sau pentru vârfurile predictibile.

În practică, un EMS (Energy Management System) decide în fiecare interval dacă încarci, descarci sau stai. Dacă ai proces industrial cu ramping (creșteri rapide de sarcină), EMS poate netezi variațiile și îți reduce solicitarea din rețea. O greșeală des întâlnită este „operarea manuală” după intuiție; de regulă, asta duce la cicluri inutile și ROI mai slab.

Pe siguranță, urmărește cerințe de amplasare, detecție incendiu, separare, proceduri de intervenție și compatibilitate cu normele de protecție la foc aplicabile. Pentru clădiri cu public, discută din timp cu proiectantul și cu responsabilul PSI. Leagă proiectul și de bune practici din zona eficienței energetice a clădirilor, ca să îți susții raportarea ESG și deciziile de investiții cu argumente verificabile.

Dacă vrei să iei o decizie rapidă și bine susținută, urmează un traseu simplu: colectează datele de consum la interval mic, validează 2–3 obiective, cere o simulare pe scenarii (peak shaving, PV + stocare, backup) și compară opțiuni pe cost total și risc, nu doar pe preț. Apoi, pune în contract KPI clari (vârf redus, energie mutată, disponibilitate, raportare) și cere un plan de operare cu reguli SOC și forecasting.

Acționează etapizat: începe cu audit și măsurare, continuă cu dimensionare și simulare, apoi treci la implementare și optimizare prin EMS. Vei obține economii mai previzibile și o funcționare mai stabilă, fără să complici infrastructura existentă.