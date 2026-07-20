Dinți ficși în 24 de ore: cum funcționează procedura

Ce se întâmplă în prima zi și ce nu

Procedura se bazează pe inserarea a patru sau șase implanturi care susțin, în aceeași ședință chirurgicală, o lucrare protetică fixă provizorie. Aceasta este esența conceptului: pacientul nu pleacă acasă fără dinți. Lucrarea provizorie este funcțională, estetică și fixă, ceea ce o diferențiază radical de o proteză mobilă temporară.

Ceea ce nu se întâmplă în acea zi este finalizarea tratamentului. Lucrarea montată în prima etapă rămâne pe loc pe durata osteointegrării, procesul prin care osul maxilar crește și se fuzionează cu suprafața implantului. Această perioadă durează între trei și șase luni, după care urmează etapa a doua: montarea lucrării definitive. Dacă numărăm de la prima consultație până la lucrarea finală, tratamentul complet durează în mod tipic între patru și nouă luni. „Dinți în 24 de ore" descrie ziua intervenției, nu durata întregului proces.

Mecanica celor patru sau șase implanturi

Varianta cu patru implanturi, cunoscută sub denumirea All-on-4, folosește două implanturi drepte în zona frontală și două înclinate posterior, la un unghi de aproximativ 30-45 de grade față de verticală. Înclinarea implanturilor din spate nu este un compromis tehnic, ci o soluție calculată: maximizează contactul cu osul disponibil și distribuie uniform forțele masticatorii, fără a recurge la grefe osoase suplimentare. Tocmai de aceea conceptul a fost conceput inițial pentru pacienții cu atrofie osoasă avansată, la care implantologia clasică ar fi necesitat intervenții de regenerare osoasă costisitoare și cu o perioadă de recuperare mai lungă.

O lucrare fixă pe șase implanturi adaugă două puncte de sprijin față de varianta minimală, ceea ce înseamnă distribuție mai echilibrată a forțelor și o redundanță structurală mai mare. Studiile clinice comparative arată că ambele variante ating rate de supraviețuire de peste 95% la cinci ani, fără diferențe statistic semnificative în ceea ce privește eșecul implantului sau pierderea osoasă. Alegerea între cele două depinde de cantitatea și calitatea osului disponibil, de particularitățile anatomice ale pacientului și de așteptările pe termen lung.

Condiții care fac posibilă încărcarea imediată

Nu orice persoană care dorește această procedură este și candidat pentru ea. Succesul încărcării imediate, adică montarea lucrării provizorii în aceeași zi cu implanturile, este condiționat de câțiva parametri clinici non-negociabili.

Stabilitatea primară a implantului trebuie să depășească 35 N·cm, iar indicele de stabilitate al implantului (ISQ) trebuie să fie de cel puțin 65. Aceste valori se obțin în timpul intervenției și confirmă că implantul este suficient de bine ancorat în os pentru a prelua imediat forțele masticatorii. Calitatea osului contează la fel de mult: osul de tip I sau II, mai dens, oferă condițiile ideale pentru osteointegrare rapidă și predictibilă. Statusul general de sănătate al pacientului, absența infecțiilor active și controlul afecțiunilor sistemice sunt condiții la fel de obligatorii.

Rata de supraviețuire a implanturilor cu protocol de încărcare imediată se situează între 94,5% și 96%, conform analizelor sistematice din literatura de specialitate, cifre comparabile cu protocoalele clasice, în care lucrarea protetică este montată la câteva luni după intervenție.

Pierderea osoasă și complicațiile mecanice pe termen lung

Orice implant dentar este însoțit, în primele luni, de o ușoară remodelare a osului din jurul său. Standardul clinic acceptat este o pierdere osoasă marginală de aproximativ 1 mm în primul an, urmată de maximum 0,2 mm anual în anii următori. Pe o perioadă de zece ani, pierderea medie documentată este de 1,6-1,7 mm, valori considerate clinic acceptabile și compatibile cu funcția pe termen lung.

Mai puțin discutate public, dar relevante pentru oricine ia această decizie, sunt complicațiile mecanice. Pe o perioadă de urmărire de 10-13 ani, ratele de complicații la nivelul protezei provizorii și al celei definitive (fracturi de acrilat, deșurubări, fisuri) sunt documentate între 29,5% și 58,8%. Aceste cifre nu descalifică procedura, dar subliniază că întreținerea activă și controalele periodice nu sunt opționale. O lucrare fixă pe 4 sau 6 implanturi nu este un tratament pe care îl instalezi și îl uiți, ci o construcție protetică complexă care necesită monitorizare regulată și, pe termen lung, posibile intervenții de recondiționare.

Cum arată costurile și ce includ ele

Prețurile pentru această procedură variază semnificativ în funcție de marca implanturilor, numărul de implanturi și complexitatea cazului. Ca reper general de piață pentru România, etapa chirurgicală, adică implanturile și lucrarea provizorie, se situează în intervalul 14.000-33.000 RON per arcadă, fără a include intervențiile auxiliare sau lucrarea definitivă. Aceasta din urmă adaugă, în etapa a doua, între 13.500 și 24.000 RON per arcadă, în funcție de materialele utilizate.

Diferența de cost între varianta cu patru și cea cu șase implanturi reflectă, pe piața internațională, o diferență de aproximativ 3.000-5.000 USD, sumă care cumpără suport structural suplimentar și o marjă mai mare de siguranță pe termen lung.

Clinici care aplică un protocol de planificare digitală integrală pregătesc lucrarea provizorie înainte de intervenție, pe baza tomografiei computerizate și a unui ghid chirurgical realizat în prealabil. Clinicile dentare lucrează după acest principiu, ceea ce permite reducerea timpului efectiv pe scaun și un rezultat estetic mai predictibil încă din prima zi. Pacienții care optează pentru dinți ficși în 24 ore beneficiază astfel de o experiență chirurgicală mai scurtă și de o lucrare provizorie cu un grad ridicat de precizie.

Ce trebuie verificat înainte de a decide

Consultația inițială nu este o formalitate administrativă, ci etapa în care se stabilește dacă pacientul este candidat pentru încărcare imediată sau dacă are nevoie de pregătire suplimentară: extracții, tratamente parodontale, eventual regenerare osoasă. Tomografia computerizată (CBCT) este instrumentul care oferă imaginea tridimensională a osului disponibil și permite planificarea precisă a poziției implanturilor.

Un criteriu practic de evaluat la alegerea clinicii este dacă lucrarea provizorie este pregătită înainte de intervenție sau fabricată după, deoarece această diferență influențează direct durata sesiunii chirurgicale și predictibilitatea rezultatului estetic. Un alt criteriu este experiența documentată a echipei cu protocoale de încărcare imediată, nu doar cu implantologie clasică, deoarece cele două implică decizii intraoperatorii diferite și o marjă de eroare mai mică. Întrebările despre numărul de cazuri tratate, tipul de implanturi utilizate și ce se întâmplă în caz de complicație sunt parte firească a oricărei consultații serioase, nu un semn de neîncredere față de medic.