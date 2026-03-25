Duel dificil pentru „Tricolori”: Turcia, favorită în barajul pentru CM 2026

Oltenii dau cei mai mulți jucători la națională

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru acest play-off. Cei mai mulți jucători sunt de la liderul Universitatea Craiova. Este vorba despre:

Laurențiu Popescu (portar)

Nicușor Bancu (fundaș)

Adrian Rus (fundaș)

Vladimir Screciu (mijlocaș)

Ștefan Baiaram (mijlocaș)

Dintre cei 26 de jucători, 15 evoluează în Superliga României. Cele mai multe selecții la națională le are însă Nicolae Stanciu (84), urmat de Răzvan Marin (72), Ianis Hagi (51) și Nicușor Bancu (50).

La polul opus, se află 5 jucători care nu au evoluat încă pentru naționala României. Este vorba despre goalkeeperii Marian Aioani, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu, de fundașul Andrei Coubiș, respectiv de atacantul Marius Coman.

În lotul Turciei, în schimb, se află doar trei jucători care nu au evoluat încă pentru națională. Cele mai multe selecții le are Hakan Calhanoglu, de la Inter Milano. Acesta a îmbrăcat tricoul Turciei de 102 ori, înscriind 22 de goluri. Îl urmează Kaan Ayhan, de la Galatasaray, cu 72 de prezențe și 5 goluri.

Cel mai bine cotat jucător din naționala Turciei este Arda Guler. Jucătorul în vârstă de 21 de ani, care evoluează pentru Real Madrid, are o cotă de piață de 90 de milioane de euro. A evoluat în 26 de meciuri pentru naționala Turciei, înscriind 6 goluri.

Cote pariuri Turcia vs România

Turcia este favorită certă la câștigarea acestei partide și calificarea în finală. Cota pentru ca formația gazdă să se califice în finală este 1.28, iar România are 3.75 pentru a merge mai departe.

Victorie Turcia: 1.51

Egal: 4.25

Victorie România: 5.10

În cele patru deplasări din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial, România a înscris minim un gol. Adversare au fost San Marino, Cipru, dar și Austria și Bosnia. Cota ca naționala României să înscrie și în această partidă este 1.62. Dintre cele patru deplasări, România a deschis scorul în trei dintre ele. Cota ca naționala antrenată de Mircea Lucescu să deschidă scorul în partida cu Turcia este 3.00.

“Tricolorii” au bilanț favorabil în întâlnirile directe

România și Turcia s-au întâlnit de 27 de ori până acum. “Tricolorii” au câștigat în 14 rânduri, în vreme ce turcii s-au impus de 5 ori. Opt meciuri s-au încheiat la egalitate. Ultima întâlnire directă oficială din Turcia a avut loc în 2012, în preliminariile Campionatului Mondial din 2014. Atunci România a învins cu 1-0, gol marcat în ultimul minut al primei reprize. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în urmă cu 9 ani. Este vorba despre un meci amical desfășurat la Cluj, în care România s-a impus cu scorul de 2-0.

Olanda, Portugalia și Belgia sunt naționalele cu nume care nu au câștigat niciodată Campionatul Mondial. Olanda a ajuns în finală în 1974, 1978 și 2010. Nu a câștigat-o însă niciodată. Portugalia și Belgia au drept cel mai bun rezultat câștigarea finalei mici. Ediția trecută a fost câștigată de Argentina, care a învins-o pe Franța după executarea loviturilor de departajare.