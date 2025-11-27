Dușul walk in: un trend trecător sau o variantă mai bună de cabină de duș?

Răspunsul nu e atât de simplu pe cât pare, și tocmai de aceea merită să vezi ce avantaje și ce compromisuri aduce fiecare variantă înainte să hotărăști cum va arăta baia ta ideală.

Dușul walk-in – caracteristici

Un duș walk-in este, pe scurt, o zonă de duș deschisă, fără cadă și fără uși care se închid complet.

Spre deosebire de cabinele de duș simple, care au un spațiu delimitat clar de pereți și o usa cabina dus (batantă, glisantă sau pliabilă), sistemul walk-in mizează pe un design minimalist și pe senzația de spațiu liber.

Cel mai adesea, cabinele walk-in sunt formate dintr-un singur panou fix de sticlă securizată, montat direct pe podea.

Pardoseala este perfect dreaptă, iar panta spre rigolă asigură scurgerea rapidă a apei. Pentru a funcționa corect, este necesară o hidroizolație profesională și o pardoseală continuă, de preferat din gresie antiderapantă.

Montajul unui duș walk-in se face de obicei la același nivel cu restul băii, ceea ce îl face potrivit pentru băile moderne, cu design deschis.

Panourile de sticlă pot fi transparente sau mate, iar profilele metalice pot fi negre, cromate sau aurii, în funcție de stilul dorit.

Pentru că nu are ușă de cabină de duș, trebuie ținut cont de dimensiunile băii. Mai exact, pentru a evita stropirea, spațiul de duș ar trebui să aibă minimum 120–140 cm lungime.

Care sunt avantajele unui duș walk-in

Cel mai mare avantaj este accesibilitatea. Fără praguri și uși, cabinele walk-in sunt mult mai ușor de folosit, mai ales pentru persoanele în vârstă sau pentru familiile cu copii.

Al doilea avantaj ține de întreținere. Fără balamale, șine sau garnituri, curățarea este mult mai simplă. E suficient un detergent pentru sticlă și o racletă.

Estetic, dușurile walk-in aduc o notă modernă oricărei băi. Sticla și liniile drepte creează senzația de spațiu mai mare, iar ele pot fi adaptate la diverse stiluri: industrial, scandinav sau minimalist.

Din punct de vedere tehnic, un duș walk-in poate fi dotat cu accesorii premium, de la rigole ascunse și pereți tratați anticalcar, până la coloane de duș cu efect de ploaie.

Desigur, lipsa căzii oferă și mai mult loc pentru personalizare. Astfel, poți alege orice tip de finisaj pentru podea și pereți, fără a fi limitat de forma unei cabine dus simple.

Este mai util un duș walk-in decât o cabină de duș simplă

Răspunsul depinde de spațiu, buget și preferințe. În băile mari, cabine walk-in își găsesc perfect locul, iar într-un apartament modern, pot chiar să devină punctul central al băii.

Totuși, într-o baie mică, o cabină de duș simplă rămâne adesea o variantă mai practică. Pentru că este complet închisă, previne stropirea apei în afara zonei de duș și nu necesită o pantă perfect executată în pardoseală.

Un alt aspect de luat în considerare este confortul termic. Într-o cabină de duș simplă, căldura se păstrează mai bine, fiind un spațiu închis. În schimb, un duș walk-in poate fi mai rece în lunile de iarnă, mai ales dacă nu este bine ventilată și izolată zona.

Pe scurt, cabinele walk-in sunt ideale pentru cei care au suficient spațiu, vor un aspect modern și ușurință în curățare.

Cabinele de duș simple sunt potrivite atunci când ai un spațiu redus, un buget mai mic sau preferi un duș complet închis.

Alegerea corectă nu ține doar de trenduri, ci de modul în care folosești zilnic baia, un spațiu care mai presus de toate trebuie să fie practic, nu doar frumos.