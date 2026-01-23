FCSB vs CFR Cluj se joacă duminică - cote la pariuri și alte meciuri interesante

Vom începe însă cu meciul din Superliga dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminică seara, de la ora 20:00. Acesta o găsește pe FCSB pe poziția a noua, iar pe CFR Cluj pe locul 10, la o distanță de doar două puncte. FCSB pornește cu prima șansă în partida de duminică, cu o cotă de 1.83 la pariuri TopBet. Ardelenii sunt creditați cu 4.33, una din cele mai mare cote pe care le-au avut vreodată într-un derby cu FCSB.

FCSB nu a pierdut niciuna din cele două întâlniri directe disputate în acest sezon

Este a treia oară în acest sezon când cele două se întâlnesc. În Supercupa României, disputată vara trecută, FCSB s-a impus cu scorul de 2-1. Radunovic a marcat golul victoriei pentru roș-albaștri în prelungirile celei de-a doua reprize. Tot în această vară a avut loc și meciul direct din campionat, găzduit de CFR Cluj. Atunci a avut loc o remiză cu patru goluri. Trei dintre ele s-au înscris în prima repriză, FCSB egalând în minutul 87.

În acest moment, diferența dintre ocupanta poziției a șasea, ultima care duce în play-off și FCSB, este de patru puncte. CFR Cluj se află la șase puncte în spatele celor de la UTA Arad, clasați pe locul 6. CFR Cluj, alături de liderul Universitatea Craiova, se află într-o formă foarte bună.

Formația ardeleană vine după trei victorii în Superliga, dintre care două obținute la scor minim, este adevărat. Vorbim despre succesele de pe teren propriu cu Oțelul Galați și Csikszereda, respectiv de cel din deplasare cu FC Botoșani.

În prima etapă de la reluarea campionatului, ardelenii au învins-o cu 1-0 pe teren propriu pe Oțelul Galați. În schimb, FCSB a pierdut cu același scor în deplasare contra celor de la FC Argeș și cu 1-4 pe terenul lui Dinamo Zagreb. Să ne aștepte oare și acum o întâlnire cu puține goluri? Cota pentru ca în această partidă să se marcheze sub 2,5 goluri este 1.66.

Derby-uri de top în Europa în ultima duminică din ianuarie

După cum spuneam la începutul articolului, ultima zi a acestei săptămâni este dedicată derby-urilor europene. Vorbim despre meciul din Premier League dintre Arsenal și Manchester United, dar și de cele din Serie A dintre Juventus și Napoli, precum și dintre AS Roma și AC Milan.

În Premier League Arsenal este lider, la 7 puncte în fața celorlalte două echipe de pe podium: Manchester City și Aston Villa. Pe poziția a cincea se află Manchester United, iar pe locul 8 o găsim pe Newcastle, care o va întâlni pe Aston Villa în această rundă.

De punctat însă că diferența dintre ocupanta poziției a patra și Newcastle este de doar 3 puncte. În Serie A cele 4 formații care se vor întrece în derby-urile din această zi se află pe locurile 2, 3, 4 și 5. Lider în campionat este Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu.

Programul meciurilor tari din 25 ianuarie

Premier League: Newcastle - Aston Villa (16:00)

Premier League: Arsenal - Manchester United (18:30)

Serie A: Juventus - Napoli (19:00)

Superliga: FCSB - CFR Cluj (20.00)

Serie A: AS Roma - AC Milan (21:45)

Fără doar și poate, derbiul din Superliga este cel mai așteptat meci programat în acest weekend, iar ziua de duminică este una foarte ofertantă pentru iubitorii fotbalului european.