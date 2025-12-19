Final de an extrem de interesant în Superliga: 3 confruntări care pot schimba ordinea pe podium

Sâmbătă meciurile încep la ora 14:30. La această oră Metaloglobus o va înfrunta pe Unirea Slobozia. Urmează duelul dintre Oțelul Galați și FC Argeș (17:00), iar seara se va încheia la Arad, cu meciul dintre UTA și Dinamo.

Ziua de duminică va începe la ora 14:00 în Superliga, cu înfruntarea dintre Hermannstadt și Petrolul Ploiești. Universitatea Cluj și Farul Constanța se vor duela de la 16:30, pentru ca ziua să se încheie cu derby-ul dintre FCSB și Rapid, ce va începe la ora 20:00. Ultimul meci al anului în Superliga va avea loc luni, începând cu ora 20:00, între Universitatea Craiova și Csikszereda.

FC Botoșani – CFR Cluj, 19 decembrie, ora 20:00

După două treimi scurse din sezonul regulat, CFR Cluj se află pe locul 11, la 7 puncte în spatele ocupantei locului 6, ultimul care duce în play-off. În schimb, Botoșani ocupă ultima poziție a podiumului, la egalitate de puncte cu a doua clasată și la un punct în spatele liderului.

Botoșani este singura echipă neînvinsă pe teren propriu în acest sezon, obținând 6 victorii și 4 remize. În acest meci, însă, oaspeții pornesc ușor favoriți. La agenția online TopBet pariuri sportive ardelenii au o cotă de 2.50 la victorie, iar gazdele 2.75.

Un echilibru aproape perfect găsim și în privința cotelor pentru peste 2,5 goluri, respectiv sub 2,5 goluri. În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat o remiză cu 6 goluri, formația moldavă fiind nevoită de fiecare dată să egaleze.





UTA Arad – Dinamo, 20 decembrie, ora 20:00

Dinamo îi suflă în ceafă liderului Rapid. Se află pe poziția secundă, la un punct în spatele giuleștenilor. Vine după două remize albe în campionat: una pe teren propriu, în fața Rapidului și una în deplasare, împotriva celor de la FC Argeș. De cealaltă parte, arădenii se află pe poziția a opta, la un singur punct în spatele echipei clasate pe locul șase.

Patru victorii, o înfrângere și cinci rezultate de egalitate au dinamoviștii în deplasările din acest sezon de Superliga. În partida din ultima rundă a anului pornesc favoriți, având cota 1.88 la victorie. În întâlnirea directă din turul campionatului, care a avut loc în luna august, s-a înregistrat o remiză cu două goluri. Dinamoviștii au încheiat partida în dublă inferioritate numerică.

FCSB – Rapid, 21 decembrie, ora 20:00

Conform programului Superligii, derby-ul dintre FCSB și Rapid va fi al șaptelea duel al etapei. Cele două formații se află în jumătăți diferite ale clasamentului. Rapid este lider în campionat, având și cea mai bună ofensivă, cu 33 de goluri marcate. FCSB ocupă poziția a noua, la două puncte în spatele ocupantei poziției a șasea.

FCSB nu a câștigat în precedentele cinci meciuri de pe teren propriu. Acum pornește cu prima șansă, având cota 2.10 la victorie. Cota pentru mai puțin de 2,5 goluri în acest meci este 1.69. În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat o remiză cu 4 goluri, deși FCSB conducea cu 2-0 cu 10 minute înainte de final.

Toate meciurile din ultima etapă din 2025 a Superligii vor fi transmise în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cu transmisiunile din Superliga ne vom reîntâlni în a doua jumătate a lunii ianuarie a anului viitor. Mai precis, pe 16 ianuarie, când primul meci va fi cel al campioanei FCSB, în deplasare la Argeș.