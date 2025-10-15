Folia lichidă Octapeel: aplicare, avantaje și utilizări

Ce este Octapeel?

Octapeel este o soluție temporară pentru protejarea suprafețelor expuse în timpul lucrailor. Este o folie lichidă pe bază de apă ce se aplică ușor, prin pensulare, rolă sau pulverizare airless. După uscare, formează o peliculă elastică, transparentă sau colorată, care aderă perfect la substrat. Această peliculă creează o barieră sigură împotriva prafului, murdăriei, stropilor de vopsea, tencuielii sau zgârieturilor accidentale.

Avantaje:

Unul dintre avantajele majore ale produsului este îndepărtarea facilă: stratul protector se desprinde într-o singură bucată, fără a lăsa urme sau reziduuri. Astfel, timpul alocat curățării finale este redus considerabil, iar suprafețele rămân impecabile.

Rezistență la factori externi precum radiațiile UV, ploaia, vântul sau temperaturile scăzute.

Durabilitate: stratul protector oferă protecție eficientă timp de săptămâni sau luni, în funcție de condițiile de mediu.

Consum optim: aproximativ 0,25 kg/mp pentru suprafețe netede.

Produs ecologic, pe bază de apă, fără compuși organici volatili, sigur pentru lucrări interioare.

Reducerea costurilor: mai puține retușuri și mai puțin timp de curățenie finală.

Ce suprafețe sunt compatibile cu Octapeel folie lichidă?

Folie lichidă geamuri

Geamurile sunt printre cele mai expuse elemente în timpul unei lucrări. Cu ajutorul unei folii lichide pentru geamuri, acestea sunt protejate eficient împotriva zgârieturilor, petelor de vopsea sau urmelor de ciment. Stratul aplicat înainte de începerea lucrărilor va păstra suprafața geamului își păstrează claritatea și luciul inițial.

Folie lichidă protecție tâmplărie

Tâmplăria din PVC, aluminiu sau lemn lăcuit poate fi deteriorată cu ușurință în timpul montajului sau finisajelor. Folia lichidă protecție tâmplărie reprezintă o alternativă profesională la foliile clasice și banda adezivă, oferind o acoperire uniformă și sigură. Aceasta se mulează pe contururile suprafeței și nu se desprinde accidental, indiferent de condițiile de pe șantier.

Suprafețe decorative și tehnice

Octapeel se utilizează cu succes și pentru protecția altor suprafețe precum inox, piatră naturală, plăci ceramice sau elemente decorative lăcuite. În aceste cazuri, pelicula elastică asigură conservarea aspectului estetic până la finalizarea lucrărilor.

Atenționări!

Conform instrucțiunilor, folia lichidă nu trebuie aplicată pe lemn nelăcuit, suprafețe foarte absorbante sau tratate anterior cu produse pe bază de apă. De asemenea, nu este recomandată utilizarea pe textile sau gips-carton. Respectarea acestor limite garantează o performanță optimă și o îndepărtare facilă, fără riscul de deteriorare a suportului.

Distribuție și accesibilitate

Octapeel este distribuit în România de către Radial Solutions, companie recunoscută pentru furnizarea de soluții profesionale în domeniul construcțiilor. În plus, gama completă de produse Radial Solutions include soluții complementare pentru etanșare, fixare și protecție, utile în orice proiect de construcție sau renovare.

Folia lichidă Octapeel reprezintă o tehnologie modernă, adaptată nevoilor actuale din domeniul construcțiilor. Prin aplicare simplă, protecție eficientă și îndepărtare curată, aceasta devine un instrument indispensabil pentru profesioniști. Alegerea unei folii lichide pentru geamuri sau a unei folii lichide pentru protecția tâmplăriei înseamnă mai mult decât siguranță, înseamnă eficiență, economie de timp și un rezultat final impecabil.