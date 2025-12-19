Turcul Cam Abdulkadîr, ucigașul de pe autostradă, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea Mirelei Bîtfoi

Cam Abdulkadîr, cetățean turc cu rezidență în Germania, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea Mirelei Bîtfoi, identificat datorită seriei IMEI a telefonului său și a probelor ADN.

„Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr, cel care a oripilat întreaga opinie publică prin faptul că a ucis și apoi aruncat pe un câmp de lângă București cadavrul concubinei acestuia, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare și plata unor daune de 220.000 € către sora și fratele victimei. A încercat pe toată perioada cercetării penale dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal.

Soluția este pronunțată pe fond”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Anchetatorii au reușit să identifice suspectul în cazul crimei comise pe autostrada București-Pitești prin seria IMEI a telefonului folosit de acesta. Turcul Cam Abdulkadîr, care utilizase mai multe cartele SIM în același terminal mobil, a devenit astfel principalul inculpat.

Potrivit anchetei, suspectul ar fi recunoscut fapta și le-ar fi detaliat investigatorilor modul în care a ucis-o pe Mirela Bîtfoi. Cam Abdulkadîr are cetățenie turcă și germană și locuiește în București.

Cum a fost prins

Anchetatorii au analizat lista de apeluri a Mirelei Bîtfoi și au descoperit că, pe 6 martie 2024, între orele 15:13 și 16:40, victima a purtat șase convorbiri telefonice cu un număr prepaid. Cartela fusese activată pe 4 martie 2024 și utilizată până pe 6 martie, la ora 16:41.

Mai departe, polițiștii au descoperit că această cartelă era folosită pe un terminal mobil cu o serie IMEI specifică, folosită și pentru alte numere de telefon.

„Prin Încheierea Tribunalului Dâmboviţa din data de 08.04.2024 s-a autorizat obţinerea datelor de trafic, localizare şi identificare utilizatori pentru toate posturile utilizate în terminalul mobil cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXX, despre care se cunoştea că fusese utilizat cu cartela SIM 0722.XXX.XXX”, se arată în anchetă.

Astfel, anchetatorii au identificat suspectul: cetățeanul turc Cam Abdulkadîr, domiciliat în cartierul Rahova din București.

Mărturii și probe

Sora victimei a declarat că Mirela s-a întâlnit cu Abdulkadîr în ziua dispariției, 6 martie 2024. Câteva zile înainte, Mirela îi ceruse 700 de lei pentru a-și recupera telefonul din amanet, oferindu-i buletinul ca garanție. În ziua crimei, suspectul a cerut banii înapoi și a solicitat relații sexuale, în timp ce victima se afla la o sală de jocuri.

La percheziție, polițiștii au găsit domiciliul suspectului într-o dezordine totală, cu excepția băii, curată și dotată cu numeroase produse de igienizare. Ancheta sugerează că acolo ar fi tranșat victima și ar fi spălat urmele crimei.

Pe 5 aprilie 2024, doi bărbați au semnalat prezența unui picior uman lângă breteaua autostrăzii A1, la kilometrul 64. Polițiștii au găsit mai multe fragmente umane în descompunere, identificate ulterior prin ADN ca fiind ale Mirelei Bîtfoi, o femeie din sectorul 5 București care practica prostituția și frecventa sălile de jocuri de noroc.