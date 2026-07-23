Generația care vede lumea prin ecrane: tehnologia care schimbă abordarea miopiei la copii

Specialiștii pun acest fenomen pe seama schimbărilor din stilul de viață. Copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor și desfășoară activități care solicită vederea de aproape, în timp ce timpul petrecut în aer liber este din ce în ce mai redus. În aceste condiții, controlul progresiei miopiei a devenit una dintre principalele preocupări ale oftalmologiei pediatrice.

În ultimii ani, cercetarea s-a concentrat nu doar pe corectarea vederii, ci și pe încetinirea evoluției miopiei. Una dintre cele mai noi soluții este reprezentată de lentilele MiYOSMART iQ, dezvoltate de HOYA Vision Care, o tehnologie prezentată și analizată în cadrul congresului internațional ARVO, una dintre cele mai importante reuniuni științifice dedicate cercetării în domeniul vederii.

Rezultate clinice promițătoare

Eficiența noii tehnologii a fost evaluată într-un studiu clinic randomizat desfășurat pe 196 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, pe o perioadă de 12 luni.

Rezultatele arată că:

la 9 din 10 copii, progresia miopiei a fost controlată la un nivel considerat relevant clinic;

în grupa de vârstă 7–12 ani s-a observat o eficiență de peste 100% în ceea ce privește echivalentul sferic, sugerând inclusiv o ușoară reducere a miopiei;

alungirea axială a globului ocular, principalul mecanism responsabil de agravarea miopiei, a fost redusă cu până la 94%.

Potrivit specialiștilor, limitarea creșterii axiale a ochiului este esențială pentru reducerea riscului de complicații asociate miopiei forte, precum dezlipirea de retină, glaucomul sau maculopatia miopică.

Cum funcționează noua generație de lentile

Lentilele MiYOSMART iQ utilizează tehnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), care creează un semnal optic menit să reducă stimulul responsabil de alungirea excesivă a globului ocular.

Noua generație integrează conceptul Triple Enhanced Design, prin care:

intensitatea semnalului de defocus este optimizată;

segmentele optice sunt poziționate mai aproape de zona centrală de vedere;

suprafața activă destinată controlului miopiei este extinsă.

Aceste optimizări au contribuit la rezultatele observate în studiile clinice.

O problemă care poate fi gestionată dacă este depistată la timp

Specialiștii atrag atenția că debutul miopiei apare la vârste tot mai mici, iar intervenția precoce este unul dintre cei mai importanți factori în controlul evoluției acesteia.

Pe lângă soluțiile optice dedicate, medicii recomandă:

limitarea timpului petrecut în fața ecranelor;

pauze regulate în timpul activităților de aproape;

cel puțin două ore petrecute zilnic în aer liber;

controale oftalmologice periodice încă din primii ani de școală.

Miopia nu mai este privită astăzi doar ca o simplă problemă de dioptrii, ci ca o afecțiune care poate influența sănătatea oculară pe termen lung. Dezvoltarea unor tehnologii precum MiYOSMART iQ reflectă schimbarea de paradigmă din oftalmologia pediatrică: de la simpla corecție a vederii la controlul progresiei miopiei.

Pentru informații despre lentilele MiYOSMART iQ și centrele partenere HOYA Vision Care, vizitați hoyavision.com/ro.