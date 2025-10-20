Ghete din piele până la gleznă – Un must-have în garderoba ta

Ghete damă piele sau ghete bărbați piele, aceste încălțări nu sunt doar o alegere practică pentru sezonul rece, ci o declarație de stil în toată regula. Într-o eră în care moda se reinventează constant, ele rămân constantele de care avem nevoie în dressing.

De ce rămân ghetele din piele până la gleznă mereu în tendințe?

Dacă ar exista un „Oscar” pentru piese versatile în modă, ghetele din piele ar pleca acasă cu trofeul în mână în fiecare an. Textura lor rafinată și croiul care flatează atât picioarele feminine, cât și siluetele masculine, le face indispensabile pentru garderoba oricui. Modelele de ghete damă piele în nuanțe clasice de negru sau maro sunt favoritele sezonului, mai ales datorită ușurinței cu care se asortează la fuste plisate, jeanși boyfriend sau chiar rochii midi tricotate. Pe de altă parte, ghete bărbați piele pot transforma instant o ținută casual într-una sofisticată – imaginează-ți un bărbat purtându-le cu un palton camel și pantaloni conici: rafinament urban în stare pură.

Ghete damă piele nu sunt doar o alegere practică pentru sezonul rece – ele sunt aliatul de nădejde pentru femeile care doresc să arate bine fără efort. În plus, multe modele actuale vin cu detalii precum fermoare metalice sau inserții decorative care transformă o simplă pereche de ghete într-un statement de stil.

Ce modele sunt populare în acest sezon?

Moda a renunțat la reguli stricte și încurajează libertatea de exprimare, iar ghetele din piele reflectă perfect acest curent. Modelele Chelsea, fără șireturi, cu elastic lateral, sunt printre cele mai iubite pentru ambele sexe – confortabile, elegante și ușor de încălțat. Pentru un look mai edgy, femeile aleg ghete tip combat sau biker, cu talpă groasă și catarame metalice, în timp ce bărbații pot opta pentru ghete chukka sau brogue din piele lucioasă, perfecte pentru birou, dar și pentru o ieșire de seară.

O pereche de ghete bărbați piele capătă un plus de personalitate cand are culoarea bordo închis sau bleumarin, înlocuind clasicul negru într-un mod subtil, dar cu impact. Ele se potrivesc excelent cu outfituri smart-casual, dar și cu denim și un pulover chunky într-o zi răcoroasă de toamnă.

Cum alegi perechea potrivită pentru tine?

Totul depinde de contextul în care urmează să le porți. Dacă vrei o pereche de zi cu zi, care să reziste la mers mult și eventual și la o ploaie rebelă, atunci ai nevoie de o talpă robustă, ideal una cu aderență bună. Dacă scopul este să impresionezi într-un cadru urban, atunci o pereche mai slim, cu finisaje lucioase, este perfectă.

Ghetele de damă piele în nuanțe neutre precum taupe, gri sau bej adaugă un aer chic și pot fi purtate cu pantaloni largi din stofă sau chiar cu rochii boho pentru un contrast stilistic interesant. În același timp, o pereche de ghete bărbați piele în stil clasic Oxford, dar reinterpretate în varianta ankle boots, pot fi partenerul perfect pentru zilele în care trebuie să jonglezi între meeting-uri și o ieșire informală cu prietenii.

Se mai poartă culorile clasice sau riscăm cu ceva mai îndrăzneț?

Se poartă totul – cu atitudine! Negrul rămâne regele ghetei urbane, dar tonurile calde de maro ciocolatiu, coniac sau chiar verde kaki sunt tot mai prezente în colecțiile actuale. Pentru cei cu gusturi mai curajoase, accentele metalizate, pielea lăcuită sau texturile mixte sunt opțiuni de luat în calcul. Esențial este să alegi ghetele care vorbesc pe limba ta stilistică, cele care îți oferă acel „da, sunt eu” în oglindă.

Și dacă ești în căutarea perechii perfecte, fie pentru un upgrade al garderobei de sezon, fie pentru a face un cadou cu bun gust, la CCC online sau în magazinele fizice găsești modele moderne, pentru toate stilurile și nevoile. Cu alte cuvinte, e aproape imposibil să nu găsești o pereche care să-ți facă inima să bată puțin mai repede.