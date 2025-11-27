Ghidul complet pentru alegerea mobilierului de baie funcțional și estetic

Iar dacă îți dorești o baie care să arate impecabil, dar în același timp să reziste în fața acestor condiții, citește în continuare și află cum să alegi un mobilier de baie care nu se umflă, nu se deteriorează și își păstrează funcționalitatea mult timp.

Mobilierul în baie

Mobilierul din baie trebuie să facă față unor condiții pe care nu le întâlnești în nicio altă încăpere, precum:

Umezeală constantă, care poate deforma materialele netratate.

Condens, mai ales dacă baia este mică sau nu are geam.

Variații de temperatură, când treci rapid de la aer rece la abur fierbinte.

Contact frecvent cu apa, în special zona din jurul lavoarului.

Iar dacă piesele nu sunt concepute pentru aceste condiții, riști umflarea panourilor, dezlipirea canturilor, apariția petelor sau chiar desprinderea elementelor de fixare.

De exemplu, dacă baia ta nu este foarte bine ventilată, nivelul ridicat de umiditate creează un mediu în care mobilierul nepotrivit se deteriorează rapid. Iar dacă ai o baie mică, aburii se concentrează și mai mult, ceea ce înseamnă că piesele trebuie să fie și mai bine protejate.

De aceea, mobilierul de baie are de obicei un strat mai bun de protecție, o structură mai rezistentă la schimbările de temperatură și este gândit să suporte udarea frecventă.

Cum alegi mobilierul funcțional, dar și estetic

Alegerea mobilierului potrivit înseamnă să îmbini rezistența cu aspectul plăcut. Într-o baie modernă, cele mai fiabile opțiuni sunt piesele realizate din MDF tratat împotriva umezelii sau PAL cu protecție superioară. Aceste materiale fac față bine aburilor și permit finisaje variate.

Ce funcționalități merită urmărite:

Sertare și uși soft-close, ca să eviți trântitul și să prelungești durata de viață.

Spațiu de depozitare, cu sertare adânci, polițe reglabile și corpuri suspendate.

Un set mobilier și lavoar care optimizează spațiul de sub chiuvetă și maschează țevile.

O mască chiuvetă bine compartimentată, utilă mai ales în băile mici.

Accesorii baie cu linii simple, cum ar fi mânere metalice mate sau suporturi minimaliste.

Cum alegi partea estetică:

Culorile cel mai des folosite sunt alb mat, gri deschis, lemn natur și accente negre.

Fronturile mate sunt preferate pentru că ascund urmele de apă.

Mobilierul suspendat este foarte căutat pentru că face baia să pară mai aerisită.

Oglinzile cu LED și rafturile minimaliste completează perfect designul actual.

Cum se montează mobilierul în baie

Montarea mobilierului în baie trebuie făcută cu atenție, pentru că instalarea diferă față de o cameră obișnuită. Înainte să începi, verifică distanțele față de țevi, înălțimea lavoarului, poziția prizelor și tipul peretelui.

Pașii de montare:

Măsoară exact spațiul disponibil, inclusiv înălțimea la care vrei să fixezi corpul suspendat.

Verifică tipul peretelui (beton, cărămidă, rigips) pentru alegerea corectă a diblurilor.

Folosește burghiu pentru gresie atunci când trebuie să dai găuri în faianță, ca să eviți crăparea acesteia.

Asigură un mic spațiu între mobilier și perete pentru a evita acumularea condensului.

Reglează picioarele mobilierului așezat pe podea, astfel încât corpul să stea perfect drept.

Când este mai bine să chemi un specialist:

Dacă mobilierul este suspendat și trebuie făcută prinderea în perete.

Dacă ai nevoie de găuri în faianță, mai ales într-o zonă expusă.

Dacă instalezi un set mobilier și lavoar, pentru că racordarea incorectă poate crea scurgeri.

Dacă ai o baie cu instalație complicată sau un perete fragil (rigips).

Un profesionist se va asigura că toate elementele sunt fixate corect, că nu deteriorezi faianța și că mobilierul rămâne perfect aliniat în timp.