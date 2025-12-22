Greșeli frecvente făcute de antreprenori înainte de a căuta investitori

În practică, nu lipsa ideilor sau a ambiției blochează accesul la finanțare, ci greșelile făcute înainte de primul contact cu investitorii. O parte dintre acestea pot fi corectate din timp, cu ajutorul unei consultanțe specializate pe piața de capital, precum cea oferită de VERTIK.

Lipsa unei clarități reale privind nevoia de finanțare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este faptul că antreprenorii caută investitori fără a ști exact de ce au nevoie de capital. Mulți vor „bani pentru creștere”, dar nu pot explica concret unde vor fi folosiți și ce impact vor avea.

Investitorii nu finanțează idei vagi, ci planuri clare, cuantificabile. Fără o definire precisă a nevoii de finanțare, discuțiile se blochează rapid.

Prin serviciile sale, VERTIK ajută companiile să își clarifice structura finanțării, scopul capitalului atras și modul în care acesta susține strategia de dezvoltare.

Confuzia dintre creștere și supraviețuire

O altă greșeală majoră este căutarea de investitori pentru a acoperi probleme de cash flow sau pierderi operaționale. Capitalul atras nu ar trebui să fie o soluție de avarie, ci un accelerator al unui model de business funcțional.

Investitorii analizează rapid dacă o companie este pregătită pentru scalare sau dacă doar amână probleme structurale. Consultanța strategică oferită de VERTIK ajută antreprenorii să distingă clar între nevoia de optimizare internă și momentul real pentru atragerea de capital.

Structură financiară dezorganizată sau neprofesionalizată

Situațiile financiare incomplete, rapoartele neclare sau lipsa indicatorilor relevanți sunt semnale de alarmă pentru investitori. Chiar și companiile profitabile pot fi respinse dacă nu pot demonstra transparență și control financiar.

Mulți antreprenori subestimează importanța raportării financiare corecte și adaptate standardelor cerute de investitori sau de piața de capital.

VERTIK sprijină companiile în structurarea informațiilor financiare și pregătirea acestora pentru dialogul cu investitorii sau pentru listarea la bursă.

Evaluări nerealiste ale companiei

Supraevaluarea este o greșeală frecventă, mai ales în rândul antreprenorilor aflați la prima rundă de finanțare. Emoția și atașamentul față de business pot distorsiona percepția asupra valorii reale.

Investitorii reacționează negativ la evaluări care nu sunt susținute de cifre, perspective de creștere sau comparații relevante de piață.

Prin expertiza sa pe piața de capital, VERTIK ajută antreprenorii să înțeleagă mecanismele de evaluare și să abordeze discuțiile cu investitorii într-un mod realist și credibil.

Nepregătirea structurii de acționariat

Structura actuală a acționariatului poate influența decisiv interesul investitorilor. Drepturi neclare, conflicte între acționari sau lipsa unor reguli de guvernanță pot bloca investiția. Mulți antreprenori descoperă aceste probleme prea târziu, în timpul negocierilor.

Consultanța oferită de VERTIK include analiza structurii de acționariat și optimizarea acesteia pentru a facilita atragerea de investitori sau listarea la bursă.

Comunicarea deficitară cu potențialii investitori

Un pitch slab, un mesaj confuz sau lipsa unei povești coerente despre companie pot anula rapid interesul investitorilor. Nu este suficient să ai cifre bune dacă nu știi să le comunici. Antreprenorii vorbesc adesea prea tehnic sau, dimpotrivă, prea general, fără să atingă punctele care contează pentru investitori.

VERTIK ajută companiile să își construiască un discurs strategic, adaptat tipului de investitori vizați și etapelor de dezvoltare ale businessului.

Alegerea greșită a tipului de investitori

Nu toți investitorii sunt potriviți pentru orice companie. O greșeală frecventă este abordarea investitorilor fără a ține cont de profilul acestora, orizontul de timp sau nivelul de implicare dorit.

Un investitor nepotrivit poate crea tensiuni și blocaje pe termen lung, chiar dacă finanțarea este obținută.

Prin experiența sa, VERTIK ajută antreprenorii să identifice tipul potrivit de investitori și să construiască o strategie coerentă de atragere a capitalului.

Ignorarea opțiunilor oferite de piața de capital

Mulți antreprenori văd atragerea de investiții exclusiv prin prisma fondurilor private sau a angel investors. Piața de capital este adesea ignorată, deși poate oferi soluții eficiente de finanțare și vizibilitate.

Listarea la bursă nu este doar pentru companii foarte mari, ci și pentru firme aflate într-o etapă solidă de creștere. VERTIK este specializată în consultanță pe piața de capital și sprijină companiile în procesul de pregătire și listare, adaptat dimensiunii și obiectivelor acestora.

Subestimarea duratei procesului de atragere a capitalului

Atragerea de investitori este un proces care poate dura luni sau chiar ani. Mulți antreprenori pornesc cu așteptări nerealiste privind viteza obținerii finanțării.

Fără o planificare corectă, compania poate ajunge într-o zonă de presiune financiară periculoasă. Consultanța oferită de VERTIK ajută companiile să își planifice realist pașii, timpii și resursele necesare pentru atragerea capitalului.

Lipsa unei viziuni pe termen lung

Investitorii nu caută doar rezultate imediate, ci o viziune clară de dezvoltare. O companie care nu poate explica unde va fi peste 3-5 ani este greu de susținut financiar.

Mulți antreprenori se concentrează exclusiv pe prezent, neglijând strategia pe termen lung. VERTIK lucrează cu antreprenorii pentru a construi planuri de dezvoltare sustenabile, care să susțină atât atragerea de capital, cât și creșterea pe termen lung.

Atragerea de investitori nu începe în sala de întâlniri, ci cu mult înainte, prin claritate strategică, structură financiară solidă și o comunicare profesionistă. Greșelile făcute în această etapă pot întârzia sau chiar bloca accesul la capital.

Prin serviciile sale de consultanță în piața de capital, VERTIK devine un partener strategic pentru companiile care vor să atragă investitori, să se listeze la bursă și să crească sănătos, pe baze solide.