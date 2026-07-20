Implant premium vs implant economic: ce plătești în plus concret

Ce separă un implant premium de unul economic la nivel de material

Implanturi dentare de toate tipurile inundă piața: există în prezent peste 100 de branduri comerciale active la nivel mondial, iar estimările plasează volumul anual de plasări la 12-15 milioane de unități. Această abundență face compararea dificilă, pentru că diferențele reale nu sunt vizibile cu ochiul liber și nu apar în niciun prospect.

La capătul superior al pieței, un implant Straumann nu este fabricat din titan pur, ci dintr-un aliaj denumit Roxolid, care combină 85% titan cu 15% zirconiu. Rezultatul este o rezistență mecanică cu aproximativ 50% mai mare față de titanul standard, ceea ce permite utilizarea unor implanturi cu diametru mai mic în zone cu os puțin, fără a compromite stabilitatea pe termen lung. Implanturi economice folosesc, în general, titan pur de calitate medicală, care rămâne un material solid și biocompatibil, dar nu oferă același raport rezistență-dimensiune.

O a doua diferență ține de suprafața implantului, zona care intră în contact direct cu osul. Suprafețele tratate hidrofil, cum este SLActive la Straumann, accelerează osteointegrarea, reducând perioada de vindecare de la 8-12 săptămâni, cât necesită suprafețele convenționale, la 3-4 săptămâni. Această diferență contează mai ales în cazuri clinice dificile: pacienți cu diabet, fumat activ, osteoporoză sau situații care impun încărcare imediată cu lucrare provizorie. La un pacient tânăr, cu os sănătos și fără factori de risc, o suprafață SLA convențională, prezentă și la branduri mai accesibile, performează comparabil pe termen lung.

Precizia mecanică și riscul de peri-implantită

Dincolo de material, o diferență mai puțin discutată este precizia joncțiunii dintre implant și bontul protetic, piesa care conectează șurubul osos de coroana vizibilă. La sistemele premium, toleranțele de fabricație sunt extrem de mici, astfel încât bacteriile nu pot penetra ușor spațiul de la nivelul conexiunii. La implanturi fabricate cu standarde de precizie mai relaxate, microgap-urile mai mari permit acumularea de resturi alimentare și bacterii, generând inflamație gingivală cronică și, în timp, peri-implantită, o afecțiune care poate duce la pierderea implantului.

Datele dintr-un studiu pe 10.871 de implanturi dentare urmărite până la 22 de ani (PMC/NIH, 2021) arată că incidența peri-implantitei crește progresiv: 2% la 2-3 ani de la plasare, 3,2% la 6-7 ani și 7,1% la 8-10 ani. Peri-implantita nu este exclusiv o problemă a implanturilor ieftine, igiena orală și controalele periodice rămân factori determinanți indiferent de brandul ales, dar calitatea mecanică a conexiunii implant-bont influențează semnificativ riscul de bază.

Ce înseamnă garanția pe viață în termeni practici

Unul dintre diferențiatorii concreți ai segmentului premium este garanția. Straumann oferă garanție pe viață pe implant, ceea ce înseamnă că în cazul unui eșec de osteointegrare, compania înlocuiește implantul și bontul protetic fără costuri suplimentare. Implanturi economice pot veni cu garanții limitate sau fără niciun angajament explicit din partea producătorului, ceea ce transferă integral riscul financiar al unui eventual eșec asupra pacientului și clinicii.

Datele clinice susțin că riscul de eșec rămâne mic la sistemele premium: conform unui studiu retrospectiv pe 4.591 de implanturi Straumann, rata de supraviețuire a fost de 99,3% la 3 ani și 98,4% la 7 ani. Ratele de succes pe termen lung, la 10 ani, se situează între 97% și 100%. Garanția pe viață are, în acest context, mai mult o valoare de angajament al producătorului față de calitatea produsului decât o asigurare că implantul va eșua cu siguranță, tocmai pentru că eșecul este statistic rar.

Confuzia frecventă între branduri din același grup

O eroare pe care pacienții o fac frecvent este să trateze toate brandurile dintr-un grup corporativ ca echivalente. Neodent și Medentica, de pildă, fac parte din Straumann Group, dar nu sunt implanturi Straumann autentice. Specificațiile tehnice, aliajele și standardele de producție diferă. Neodent este un sistem economic solid, cu indicații clare pentru cazuri standard, dar nu oferă suprafața SLActive, aliajul Roxolid sau garanția pe viață specifice liniei Straumann. Când o clinică menționează că lucrează cu implanturi din grupul Straumann, merită clarificat exact ce sistem este propus.

Cum arată diferența de preț în practică

Ca reper general de piață, un implant complet Straumann (șurub, bont protetic și coroană din zirconiu) ajunge în prezent la aproximativ 1.200 de euro, cu variații între clinici. Un sistem economic comparabil poate costa de două-trei ori mai puțin. Diferența nu este nejustificată, dar nici nu este automat sinonimă cu un rezultat clinic superior în orice situație.

Decizia rațională depinde de profilul clinic al pacientului. La un pacient fără factori de risc, cu os de calitate bună și fără constrângeri de timp, un sistem economic de calitate certificată poate fi o alegere rezonabilă. La un pacient cu os compromis, cu diabet sau care dorește încărcare imediată, avantajele tehnice ale unui implant premium devin clinic relevante, nu doar comerciale. Înțelegerea tipurilor de implanturi dentare disponibile și a diferențelor dintre ele este primul pas pe care medicul îl parcurge împreună cu pacientul înainte de orice decizie.

Un detaliu pe care puțini îl iau în calcul la compararea prețurilor: coroana atașată implantului necesită înlocuire la fiecare 10-15 ani, indiferent de brandul implantului. Costul pe termen lung al unui implant include, inevitabil, cel puțin o înlocuire de coroană, ceea ce modifică semnificativ calculul inițial.

Surse

- Straumann AG, date clinice oficiale pentru pacienți, straumann.com

- PubMed/NCBI, studiu retrospectiv pe 4.591 de implanturi Straumann, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25134415, Clinical Oral Implants Research

- PMC/NIH, performanță clinică pe termen lung a 10.871 de implanturi dentare, urmărire până la 22 de ani, ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8359846, 2021

- PMC/NIH, review peri-implantită, pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11352821, 2024

- PMC/NIH, peri-implantită și rate de supraviețuire, analiză sistematică și meta-analiză, pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12529224, 2025