Implanturi All-on-4 sau All-on-6: ce alegi în funcție de os, buget și estetică

După prima consultație, când medicul îți spune „All-on-4” sau „All-on-6”, este normal să apară întrebări precum: Ce aleg? Va durea? Cât mă costă și cât de natural va arăta?

Este absolut normal să îți acorzi timp pentru a înțelege ce opțiune ți se potrivește. Fiecare caz este diferit, iar unul dintre cei mai importanți factori în alegerea între All-on-4 și All-on-6 este volumul de os disponibil și felul în care acesta poate susține implanturile. Din fericire, medicina dentară modernă oferă soluții sigure, rapide și eficiente, concepute tocmai pentru a reduce disconfortul și pentru a reda zâmbetul într-un timp scurt.

În acest articol îți explicăm simplu și clar diferențele dintre Fast & Fixed, All-on-4 și All-on-6, ca să știi ce întrebări să pui și să alegi informat, împreună cu medicul stomatolog. Un zâmbet sănătos începe întotdeauna cu o decizie corectă, făcută fără grabă și fără frică.

Ce sunt, pe înțelesul tuturor, sistemele All-on-4 și All-on-6

Implant dentar All on 4 sau All on 6 reprezintă fiecare o soluție modernă pentru persoanele care nu mai au dinți pe o arcadă (sus sau jos) sau ale căror dinți nu mai pot fi salvați. Pe scurt, în loc să pui câte un implant pentru fiecare dinte, medicul folosește 4 sau 6 implanturi ca „stâlpi” pe care se fixează o lucrare completă (o proteză fixă) ce înlocuiește toți dinții de pe arcadă.

În ambele cazuri, implanturile au rolul de puncte de sprijin pentru o lucrare fixă care înlocuiește toți dinții unei arcade:

All-on-4 : lucrarea este susținută de 4 implanturi

: lucrarea este susținută de All-on-6: lucrarea este susținută de 6 implanturi

Diferența nu e doar „încă două implanturi”, ci ține de stabilitate, distribuția forțelor la masticație, condiția osului și, uneori, cât de bine se menține lucrarea pe parcursul anilor.

Cum funcționează, practic?

În ambele variante, implanturile sunt inserate în osul maxilarului (arcada superioară – sus) sau al mandibulei (arcada inferioară – jos), iar medicul atașează o lucrare fixă. Mai întâi are loc inserarea implanturilor, apoi urmează o perioadă de vindecare (osteointegrare), în care implanturile se „prind” și se stabilizează în os. În acest interval, în multe cazuri, pacientul poate primi o proteză provizorie, pentru a zâmbi fără reținere și pentru a mânca mai ușor. Lucrarea finală, dantura fixă, realizată să arate cât mai natural și cât mai aproape de dinții pacientului, se realizează după ce implanturile s-au integrat complet în os.

Notă: Implantul dentar este, pe scurt, un „șurub” mic din titan (sau alte materiale biocompatibile), care se introduce în os și ține locul rădăcinii dintelui. După inserare, urmează o perioadă în care osul se vindecă și se fixează în jurul implantului — proces numit osteointegrare. Practic, acesta este pasul care face ca implantul să devină stabil și să poată susține lucrarea finală. Mai multe detalii generale găsești aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_implant.

Cum influențează osul alegerea între All-on-4 și All-on-6?

Situații în care medicii recomandă All-on-4

Alegerea între All-on-4 și All-on-6 depinde în mare măsură de cât os este disponibil și de calitatea acestuia. All-on-4 este recomandat frecvent pacienților care au mai puțin os sau la care osul s-a modificat în timp după pierderea dinților.

Această tehnică permite medicului să folosească eficient osul existent, printr-o poziționare atent aleasă a implanturilor, astfel încât să se obțină o lucrare stabilă și funcțională. Pentru mulți pacienți, All-on-4 reprezintă o soluție eficientă, care oferă siguranță, confort și un rezultat estetic bun, fără a complica inutil planul de tratament.

Când All-on-6 devine o opțiune potrivită

All-on-6 este recomandat în special atunci când există suficient os pentru susținerea unui număr mai mare de implanturi sau când medicul consideră că este nevoie de un sprijin suplimentar pentru lucrarea dentară. Prin folosirea a șase implanturi, forțele masticatorii se distribuie pe o suprafață mai mare, ceea ce poate oferi un plus de stabilitate, mai ales atunci când se urmărește o susținere cât mai solidă a lucrării.

Decizia se ia întotdeauna după o evaluare atentă făcută de medicul stomatolog, pe baza consultației și a investigațiilor imagistice. Medicul analizează volumul și calitatea osului, poziția ideală a implanturilor și obiectivele finale (confort, estetică, funcționalitate), iar apoi îți recomandă varianta potrivită nevoilor tale.

All-on-4 sau All-on-6: diferențe de cost și ce să ai în vedere când îți planifici bugetul

Când te gândești la un tratament precum Fast & Fixed, All-on-4 sau All-on-6, este firesc să vrei să știi din start care sunt costurile. Prețul final variază în funcție de câteva aspecte importante: materialele alese (pentru implanturi și lucrarea protetică), tehnica recomandată și particularitățile cazului tău, pentru că fiecare plan de tratament este adaptat situației clinice și nevoilor reale ale pacientului.

De aceea, cel mai bun pas este să discuți deschis cu medicul încă de la prima consultație. În urma evaluării și a investigațiilor, vei primi o recomandare clară și un plan de tratament explicat pe înțelesul tău, cu prețuri prezentate transparent, ca să-ți planifici bugetul fără niciun fel de surpriză. În general, All-on-6 este puțin mai costisitor decât All-on-4, deoarece implică un număr mai mare de implanturi.

Îți recomandăm Dentotal Clinic din București. Întâlnești medici cu experiență, comunicare clară, empatie și soluții adaptate nevoilor tale reale. Accentul este pus pe confortul și siguranța pacientului, iar recomandările sunt făcute responsabil, astfel încât să știi exact ce urmează, de ce ți se recomandă o anumită opțiune și care sunt pașii tratamentului. Tot atunci, poți întreba deschis și despre opțiunile de plată, pentru a înțelege cum se face achitarea tratamentului pe etape, pe măsură ce acesta avansează.

Estetica: cât de natural va arăta zâmbetul tău

Aspectul estetic contează. Pacienții sunt curioși să afle dacă dantura lor va arăta natural. Vestea bună este că ambele opțiuni, All-on-4 și All-on-6 oferă rezultate excelente din punct de vedere estetic. Aspectul final ține mai puțin de cifra „4” sau „6” și mai mult de cum este realizată lucrarea: forma dinților, culoarea, linia zâmbetului. Protezele sunt realizate din materiale de calitate, precum ceramica sau zirconiu, gândite să fie rezistente și să arate cât mai natural. Așadar, dinții cei noi nu vor arăta artificial sau exagerat, ci se vor integra firesc cu fizionomia ta.

Medicul și tehnicianul țin cont de culoarea potrivită pentru tine (nuanță naturală, în acord cu tenul și dantura ta), de forma și dimensiunea dinților și de felul în care se potrivesc cu zâmbetul tău, astfel încât rezultatul să fie armonios când vorbești și când zâmbești. În plus, lucrarea este adaptată la felul în care muști și mesteci, pentru ca dantura ta cea nouă să fie nu doar frumoasă, ci și foarte confortabilă în viața de zi cu zi.

În final, alegerea între All-on-4 și All-on-6 nu este despre „care e mai bun”, ci despre ce se potrivește cel mai bine situației tale. Ambele opțiuni îți oferă o dantură fixă, funcțională și cu un aspect natural, atunci când sunt corect realizate. Cel mai important pas rămâne consultația: discută deschis cu medicul, pune întrebările care te preocupă (durere, etape, costuri, opțiuni de plată), iar pe baza evaluării vei putea lua o decizie în cunoștință de cauză, fără grabă și fără stres.