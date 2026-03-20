Indicatorii financiari, busola nevăzută a unei afaceri. De ce spune consultantul fiscal Veronica Duțu că în 2026 firmele nu mai pot fi conduse „după instinct”

În 2026, diferența dintre o firmă care se dezvoltă sustenabil și una care intră în blocaj nu este dată doar de nivelul vânzărilor, ci de capacitatea managementului de a înțelege, urmări și interpreta corect indicatorii financiari.

Acesta este și unul dintre mesajele centrale transmise de Veronica Duțu, consultant fiscal și fondator Union Cont Expert, care atrage atenția că tot mai multe companii confundă rulajul cu performanța și profitul contabil cu stabilitatea financiară reală. În practică, explică specialistul, există numeroase situații în care o firmă pare că funcționează bine, dar în interior se acumulează vulnerabilități serioase: bani blocați în stocuri, creanțe neîncasate la timp, cheltuieli care cresc mai repede decât veniturile sau datorii curente care încep să pună presiune pe activitatea de zi cu zi.

Pentru antreprenori, indicatorii financiari nu reprezintă simple formule contabile sau instrumente rezervate directorilor financiari. Ei sunt, de fapt, un sistem de avertizare timpurie. Arată dacă afacerea produce suficient numerar, dacă marfa circulă în ritmul potrivit, dacă banii se întorc la timp din piață și dacă firma își poate onora obligațiile fără să funcționeze permanent sub presiune.

Dincolo de profit: de ce cashflow-ul devine indicatorul decisiv

Una dintre cele mai frecvente greșeli în mediul de afaceri este echivalarea profitului cu banii disponibili. În realitate, cele două noțiuni nu sunt identice. O companie poate raporta profit, dar să nu aibă lichidități suficiente pentru plata salariilor, a furnizorilor, a ratelor sau a taxelor. De aici pornesc multe dintre blocajele care, în timp, pot destabiliza chiar și firme aparent solide.

De aceea, spune Veronica Duțu, cashflow-ul trebuie să devină un indicator urmărit constant, nu doar verificat ocazional. În forma sa cea mai simplă, cashflow-ul arată diferența dintre încasări și plăți într-o anumită perioadă. Cu alte cuvinte, nu contează doar cât vinzi, ci și când încasezi și cât de repede ies banii din companie.

O firmă poate avea facturi emise în valoare mare, însă dacă termenul de încasare este de 60, 90 sau chiar 120 de zile, iar obligațiile către furnizori, angajați și stat sunt scadente lunar, presiunea financiară apare aproape inevitabil. În aceste condiții, compania poate ajunge să caute soluții de avarie, de la amânări de plată până la finanțări costisitoare, doar pentru a acoperi un dezechilibru care ar fi putut fi anticipat din timp printr-o analiză atentă a fluxurilor de numerar.

Așadar, într-un climat economic volatil, cashflow-ul nu este doar un indicator tehnic. Este testul cel mai sincer al rezistenței unei afaceri.

Ce sunt, de fapt, indicatorii financiari

Indicatorii financiari sunt rapoarte sau formule de analiză construite pe baza datelor din contabilitate și din situațiile financiare ale companiei. Rolul lor este să transforme informația brută în concluzii utile pentru decizie. Ei nu spun doar ce s-a întâmplat, ci ajută managementul să înțeleagă de ce s-a întâmplat și ce riscuri sau oportunități apar mai departe.

În lipsa acestor indicatori, mulți antreprenori conduc afacerea pe baza unor percepții superficiale: există activitate, se emit facturi, există clienți, deci firma merge bine. Doar că, în spatele acestei impresii, pot exista dezechilibre importante. Tocmai de aceea, analiza financiară nu trebuie privită ca un exercițiu birocratic, ci ca o componentă esențială a managementului.

Potrivit Veronicăi Duțu, întrebarea corectă pe care și-o pun companiile sănătoase nu este doar „Cât am vândut?”, ci mai ales „Cât am încasat?”, „Cât de repede se mișcă stocurile?”, „În cât timp îmi recuperez banii din piață?”, „Pot să-mi plătesc obligațiile fără presiune?” și „Care este performanța reală a activității mele, dincolo de artificiile contabile sau fiscale?”.

EBITDA, indicatorul care arată forța operațională a firmei

Unul dintre cei mai utilizați indicatori în analiza financiară este EBITDA, tocmai pentru că oferă o imagine mai clară asupra performanței operaționale a afacerii. EBITDA vine din expresia „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, adică profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

În termeni practici, acest indicator încearcă să răspundă la o întrebare esențială: cât de bine funcționează compania din activitatea sa de bază, fără a fi influențată de structura finanțării, de politica fiscală sau de anumite ajustări contabile.

Formula simplificată pornește de la profitul operațional la care se adaugă amortizarea. Pentru antreprenori, utilitatea EBITDA este majoră, deoarece permite o evaluare mai realistă a capacității firmei de a genera performanță din business-ul propriu-zis. Dacă EBITDA este stabilă și pozitivă, compania are, în general, o bază operațională sănătoasă. Dacă însă acest indicator se deteriorează, semnalul este clar: există probleme în modul în care business-ul produce valoare.

Este important, însă, ca EBITDA să nu fie privită izolat. O companie poate avea un EBITDA bun, dar să sufere la capitolul lichiditate sau încasări. De aceea, interpretarea corectă trebuie făcută întotdeauna în context.

Rotația stocurilor și viteza de rotație, oglinda eficienței comerciale

În special pentru companiile care lucrează cu marfă, producție sau distribuție, stocurile reprezintă o zonă sensibilă. La prima vedere, un stoc mare poate părea un semn de putere comercială sau de pregătire pentru cererea din piață. În realitate, un stoc prea mare poate însemna bani blocați, costuri suplimentare și risc de depreciere sau nevandabilitate.

Aici intervine rotația stocurilor, indicator care arată de câte ori se reînnoiește stocul într-o anumită perioadă, de regulă într-un an. Formula de bază presupune împărțirea costului bunurilor vândute la stocul mediu. Rezultatul oferă o imagine asupra ritmului în care compania transformă marfa în vânzări.

Cu cât rotația este mai mare, cu atât stocurile circulă mai repede, ceea ce înseamnă, de regulă, un business mai eficient. O rotație prea mică poate indica fie o politică de aprovizionare greșită, fie o cerere mai slabă decât se estima, fie probleme comerciale mai profunde.

Complementar, viteza de rotație a stocurilor, exprimată în zile, arată cât timp rămâne marfa în companie până este vândută. Formula utilizată pornește de la numărul de zile din an împărțit la rotația stocurilor. Acest indicator este deosebit de util pentru management, pentru că transformă o formulă contabilă într-o informație ușor de înțeles: câte zile îmi stau banii blocați în stoc.

Pentru Veronica Duțu, monitorizarea acestui indicator este esențială mai ales în perioadele în care costul finanțării este ridicat. Cu cât marfa stă mai mult pe raft, în depozit sau în producție, cu atât compania suportă mai mult costul capitalului blocat.

Perioada de încasare a creanțelor, indicatorul care arată cât de repede se întorc banii în firmă

Un alt indicator critic este perioada de încasare a creanțelor, adică timpul mediu necesar pentru ca o companie să își recupereze banii de la clienți. Formula uzuală presupune raportarea creanțelor la cifra de afaceri și înmulțirea rezultatului cu 365 de zile.

Acest indicator este vital pentru orice companie care lucrează cu termene de plată. El arată dacă politica comercială este sustenabilă și dacă relația cu clienții produce lichiditate într-un ritm sănătos. O perioadă de încasare prea mare înseamnă că firma finanțează, practic, piața din banii proprii.

Problema devine și mai serioasă atunci când perioada de încasare este mai mare decât perioada în care compania trebuie să își plătească furnizorii și celelalte obligații. În acel moment apare dezechilibrul de cashflow. Firma vinde, dar nu încasează suficient de repede. Iar exact acest tip de decalaj este cel care creează tensiuni financiare cronice.

Din perspectivă managerială, un indicator ridicat poate semnala nevoia unor măsuri concrete: renegocierea termenelor contractuale, întărirea politicii de recuperare a creanțelor, verificarea bonității clienților sau restructurarea condițiilor comerciale.

Lichiditatea curentă, testul de rezistență pe termen scurt

Dacă EBITDA arată performanța operațională, iar perioada de încasare a creanțelor arată cât de repede se întorc banii din piață, lichiditatea curentă răspunde la o altă întrebare-cheie: poate compania să își plătească datoriile curente cu activele curente pe care le are la dispoziție?

Formula este una clasică: active curente împărțite la datorii curente. Activele curente includ, în general, disponibilitățile bănești, creanțele și stocurile, iar datoriile curente sunt obligațiile care trebuie plătite într-un termen scurt.

Un nivel de peste 1 indică, în principiu, că firma are capacitatea de a-și acoperi obligațiile imediate. Un nivel sub 1 poate semnala un risc de dezechilibru financiar. Totuși, și aici interpretarea trebuie făcută cu atenție. Nu orice nivel ridicat este neapărat bun. Uneori, o lichiditate aparent confortabilă poate ascunde creanțe greu de recuperat sau stocuri supradimensionate.

Din acest motiv, Veronica Duțu subliniază că indicatorii trebuie citiți împreună, nu separat. O lichiditate bună pe hârtie, dar construită pe creanțe vechi și stocuri care nu se vând, poate transmite o falsă senzație de siguranță.

Profitul net rămâne important, dar nu mai este suficient

În mod tradițional, profitul net este indicatorul care atrage cel mai mult atenția. Este cifra care apare cel mai des în discuțiile publice și cea pe care mulți antreprenori o consideră definitorie pentru succesul unei firme. În realitate, profitul net este important, dar insuficient atunci când este analizat singur.

Acesta reprezintă rezultatul final al companiei după deducerea tuturor cheltuielilor, taxelor și impozitelor. Este, fără îndoială, relevant pentru evaluarea rentabilității generale, pentru distribuirea dividendelor sau pentru analiza performanței de ansamblu. Problema apare atunci când profitul net este tratat ca unic reper.

O companie poate fi profitabilă și, totuși, vulnerabilă. Poate avea marjă bună, dar rotație slabă a stocurilor. Poate avea profit contabil, dar creanțe încasate foarte greu. Poate raporta un rezultat pozitiv, dar să funcționeze sub o tensiune permanentă a lichidităților. Din această perspectivă, profitul net trebuie înțeles ca parte dintr-un tablou mai larg, nu ca singurul verdict asupra sănătății business-ului.

Cum se calculează și, mai ales, cum se interpretează corect

Poate cea mai importantă lecție pentru antreprenori este că indicatorii financiari nu trebuie doar calculați, ci interpretați corect. O valoare, în sine, spune prea puțin dacă nu este pusă în context. Contează evoluția în timp, comparația cu perioadele anterioare, specificul industriei, modelul de business și relația dintre indicatori.

De exemplu, o perioadă de încasare a creanțelor de 60 de zile poate fi rezonabilă într-un sector și periculoasă în altul. O rotație a stocurilor considerată bună în retail poate fi insuficientă în distribuție rapidă. O lichiditate curentă peste 1 poate părea liniștitoare, dar dacă este susținută de active greu convertibile în numerar, concluzia poate fi greșită.

Veronica Duțu insistă asupra ideii că antreprenorii trebuie să privească indicatorii nu ca pe niște formule abstracte, ci ca pe un limbaj al afacerii. Fiecare indicator spune ceva despre ritmul business-ului, despre calitatea deciziilor și despre riscurile care se conturează la orizont. O analiză corectă înseamnă să urmărești tendințele, să identifici abaterile și să intervii înainte ca problemele să devină cronice.

De ce multe firme ajung în dificultate fără să înțeleagă la timp ce li se întâmplă

Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale companiilor mici și medii este lipsa unei culturi reale a analizei financiare. În multe cazuri, contabilitatea este percepută strict ca obligație legală, iar cifrele sunt analizate prea târziu sau doar superficial. Antreprenorii verifică soldul bancar, urmăresc vânzările și eventual profitul, dar nu au o rutină lunară de monitorizare a indicatorilor esențiali.

De aici apare un paradox frecvent în business: compania lucrează, are activitate, chiar crește, dar în același timp începe să simtă o presiune tot mai mare. Întârzie încasările, cresc stocurile, se acumulează obligațiile, iar cash-ul devine insuficient. În lipsa unei analize clare, aceste semnale sunt tratate punctual, nu strategic.

Potrivit Veronicăi Duțu, exact aici intervine rolul consultanței financiare și fiscale de calitate. Nu este suficient să existe date contabile; ele trebuie transformate în instrumente de management. Antreprenorul trebuie să știe nu doar ce s-a întâmplat luna trecută, ci și ce decizii trebuie luate acum pentru ca firma să rămână sănătoasă peste șase luni sau peste un an.

Rolul Union Cont Expert: dincolo de contabilitate, spre decizie

În acest context, poziționarea Union Cont Expert merge dincolo de serviciile clasice de contabilitate. Miza, spune Veronica Duțu, este ca antreprenorul să înțeleagă cifrele, nu doar să le primească într-un raport. Pentru o companie, diferența dintre o evidență contabilă corectă și o analiză financiară utilă poate face diferența dintre stagnare și dezvoltare, dintre reacție și prevenție.

Printr-o abordare orientată către interpretare, nu doar către raportare, consultantul fiscal poate ajuta managementul să vadă riscurile din timp, să înțeleagă unde se blochează banii, să identifice punctele slabe din modelul operațional și să construiască decizii mai bine fundamentate. Într-un an precum 2026, în care presiunea pe cash, eficiență și disciplină financiară este mai mare ca oricând, această diferență de abordare devine esențială.

Firmele care vor rezista în 2026 și 2027 sunt cele care înțeleg cifrele, nu doar le raportează

Mesajul pe care îl transmite Veronica Duțu este unul clar: în 2026, companiile nu își mai permit să conducă afacerea exclusiv din inerție sau după instinct. Într-un mediu economic tot mai sensibil la dezechilibre, indicatorii financiari devin instrumente de supraviețuire și de creștere.

Cashflow-ul arată dacă firma respiră. EBITDA arată dacă activitatea produce valoare reală. Rotația stocurilor spune cât de eficient circulă marfa. Perioada de încasare a creanțelor arată cât de repede se întorc banii din piață. Lichiditatea curentă indică rezistența pe termen scurt. Iar profitul net completează imaginea de ansamblu.

În lipsa acestor repere, antreprenorul riscă să vadă prea târziu problemele. Cu ele, însă, poate lua decizii lucide, argumentate și sănătoase pentru viitorul companiei.

Iar într-o economie în care greșelile de interpretare costă din ce în ce mai mult, poate că acesta este adevăratul avantaj competitiv: să știi să citești corect cifrele înainte ca ele să devină o problemă.