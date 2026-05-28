„Scrisori către o tânără gimnastă”, autobiografia Nadiei Comăneci, acum într-o ediție aniversară

Cu o voce caldă și autentică, Nadia vorbește despre disciplină, sacrificiu, vulnerabilitate, succes și libertate. Cartea oferă o incursiune sinceră și profund personală în viața sportivei care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale.

N-aveam deloc în față imaginea celebrității și a succesului internațional. Doream să alerg, să mă învârt, să fac salturi duble și să nu mă țină nimic legată de pământ, deoarece fusesem născută să zbor.

„Cartea Nadiei, Scrisori către o tânără gimnastă, reapare la Humanitas când se împlinesc cincizeci de ani de la Jocurile Olimpice de la Montréal. Este o ediţie nouă, îmbogăţită, gata să onoreze cum se cuvine momentul aniversar. O ediţie în care îmi permit să reiau câteva cuvinte scrise pe coperta primei ediţii: «Nadia le spune celor care vor s-o audă că nu s-a născut prinţesă, nu și-a uitat trecutul și nu și-a șters prietenii din agendă. Totodată, ea scrie o serie de minieseuri care pot să pară reţete ale succesului, dar nu sunt. Rostul lor e să le deschidă ochii candizilor care nu știu că gramul de aur înseamnă un litru de sudoare. Și să-i invite la cumpătare pe toţi cei care văd în marii sportivi niște aspiratoare de privilegii și nimic mai mult».“ – Radu Paraschivescu

„De obicei, performanța este asociată cu sportul. Cu victoria. Cu podiumul. Cu momentul acela în care devii cel mai bun. Doar că performanța nu este numai clipa vizibilă sub lumina reflectoarelor. Este tot ce o precedă. Iar dacă vorbim despre sport, a fi cel mai bun nu înseamnă doar să câștigi. Înseamnă să repeți, să pierzi, să reîncepi. Să te trezești devreme, când nu te vede nimeni, să insiști, să continui când corpul tău zice că nu mai poate, să rămâi concentrat când încep să te macine toate dubiile. Performanța este o disciplină discretă, neștiută, înainte de a deveni un rezultat spectaculos, în văzul tuturor. Iar eu admir performanța!“ – Andreea Esca

Noua ediție a autobiografiei Nadiei Comăneci este însoțită de o prefață semnată de Radu Paraschivescu, o cronologie care ne oferă o imagine de ansamblu asupra evenimentelor importante din viața gimnastei, un interviu cu Nadia de azi realizat de Andrei Nourescu și o postfață de Andreea Esca. De asemenea, conține câteva dintre memorabilele fotografii de la Jocurile Olimpice de la Montréal din 1976 și unele noi, semnate de fotograful Edward Aninaru pentru revista A List Magazine nr. 38, din martie 2026.

Volumul Scrisori către o tânără gimnastă este disponibil pe Libhumanitas.ro, începând de miercuri, 27 mai, iar din 29 mai în librării, și va fi lansat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 12.30, la Salonul Internațional de carte Bookfest București.

•

Nadia Comăneci

Scrisori către o tânără gimnastă

Traducere de Octav Bozîntan

Cu un interviu de Andrei Nourescu

Prefață de Radu Paraschivescu

Postfață de Andreea Esca

13 x 20 cm, 216 pagini