Materiale comune utilizate în fabricarea etanșărilor

În continuare, vom explora principalele materiale folosite în fabricarea etanșărilor și modul în care acestea răspund cerințelor diferitelor aplicații industriale.

Materiale comune ale etanșărilor

Cauciucul natural

NR, adică cauciucul natural, este unul dintre cele mai utilizate materiale pentru etanșările tradiționale. Este obținut din latexul copacului Hevea brasiliensis și oferă elasticitate și rezistență la uzură. În aplicațiile cu presiune redusă sau moderată, șnururile de cauciuc fabricate din acest material mențin etanșarea în condiții optime. Totuși, cauciucul natural nu suportă temperaturi ridicate sau uleiuri, fiind potrivit mai ales pentru apă și aer.

NBR (Nitril – cauciuc butadien-nitril)

Cauciucul NBR este poate cel mai popular material pentru inele etansare și etanșările hidraulice. Este recunoscut pentru rezistența sa bună la uleiuri minerale, grăsimi și hidrocarburi. De asemenea, oferă o stabilitate dimensională bună și o duritate care îl face ideal pentru sisteme hidraulice și pneumatice. Limitarea sa principală este sensibilitatea la ozon și la lumina ultravioletă, ceea ce îl face mai puțin potrivit pentru utilizare în aer liber fără protecție suplimentară.

EPDM (Etilen-propilen-dien-monomer)

EPDM-ul este un material sintetic folosit în special acolo unde etanșarea trebuie să reziste la apă caldă, abur, detergenți sau substanțe acide ușoare. Are o rezistență remarcabilă la intemperii și la ozon, fiind o alegere ideală pentru aplicații externe. În schimb, nu este recomandat în contact direct cu uleiuri minerale. Din acest motiv, modelele de snururi cauciuc EPDM sunt des întâlnite în industria auto, construcții și sisteme de apă.

FKM (Viton)

FKM este un elastomer fluorurat, utilizat în aplicațiile de înaltă performanță. Rezistă excelent la temperaturi extreme, la agenți chimici agresivi și la uleiuri sintetice. Este materialul preferat în industriile chimice, aeronautice și petroliere. Deși costul său este mai ridicat, performanța sa justifică investiția, mai ales în condițiile în care o defecțiune ar genera pierderi mari.

Silicone (VMQ)

Siliconul este un material foarte versatil, apreciat pentru stabilitatea sa la temperaturi mari și pentru flexibilitate la frig. Este inert chimic, inodor și necoroziv. De aceea, este utilizat frecvent în industria alimentară, farmaceutică și medicală. Deși are o rezistență mecanică mai scăzută, oferă o etanșare excelentă acolo unde sunt necesare condiții sterile sau temperaturi variabile.

Poliuretan (PU)

Poliuretanul este adesea folosit pentru etansari hidraulice, fiind recunoscut pentru duritatea și elasticitatea sa. Rezistă bine la uzură, abraziune și presiuni mari. În sistemele hidraulice, unde presiunea constantă poate duce la deformări sau scurgeri, poliuretanul oferă o soluție sigură și de lungă durată. Este preferat în aplicații unde mișcarea este frecventă și presiunea ridicată.

PTFE (Teflon)

PTFE-ul, cunoscut și ca teflon, are o rezistență chimică aproape totală. Este un material cu un coeficient de frecare foarte scăzut, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile dinamice. Se folosește în special în etanșări care vin în contact cu fluide agresive sau temperaturi înalte. În plus, nu absoarbe apa și nu este afectat de majoritatea solvenților. Dezavantajul său principal este lipsa elasticității, motiv pentru care este adesea combinat cu alte materiale elastomerice.

Grafitul și materialele compozite

În aplicații extreme, unde temperatura depășește 300°C, cauciucul sau teflonul nu mai pot fi folosite. În aceste cazuri, se utilizează grafitul expandat sau alte materiale compozite pe bază de fibre și rășini. Acestea oferă o etanșare excelentă la presiune înaltă și la temperaturi ridicate, fiind preferate în centrale termice, rafinării sau instalații energetice.

Ce etanșări sunt potrivite pentru diverse aplicații industriale

Alegerea corectă a unei etanșări se bazează pe mediul de lucru și natura fluidului. În sistemele hidraulice, presiunile ridicate și contactul cu uleiurile minerale cer materiale rezistente, precum NBR, poliuretan și FKM. Inelele realizate din aceste materiale mențin etanșarea chiar și la presiuni mari. Sistemele pneumatice cer etanșări flexibile și cu frecare redusă – aici siliconul și NBR-ul sunt câteva soluții utilizate în mod frecvent.

În industriile chimică, unde fluidele pot fi agresive, FKM și PTFE oferă stabilitate și protecție termică. În domeniul alimentar și farmaceutic, igiena este esențială, iar siliconul și PTFE-ul respectă standardele de siguranță recomandate. Pentru instalații sanitare, EPDM este preferat datorită durabilității la apă caldă și expunerea la soare. Industria auto combină NBR, FKM, EPDM și poliuretan în funcție de cerințele fiecărui sistem, asigurând performanță și fiabilitate pentru motor, transmisie, frâne și sisteme hidraulice.

Alegerea materialului potrivit pentru etanșări este o decizie tehnică esențială în orice industrie. Performanța și durabilitatea echipamentelor depind în mare măsură de aceste componente, care trebuie să reziste la presiune, temperaturi și substanțe variate. O selecție corectă contribuie la reducerea costurilor de mentenanță și la prevenirea defecțiunilor neașteptate.