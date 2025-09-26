Medialister revoluționează industria de PR: „Adio pitch-urilor fără răspuns, salut rezultate garantate”

x close
26 Sep 2025   •   10:41
Modelul tradițional de relații publice, bazat pe trimiteri repetate către jurnaliști și speranța unui răspuns, este depășit.

Noul jucător Medialister propune un sistem de plasamente garantate în presa de top, printr-o rețea extinsă de publisheri și jurnaliști din SUA și Europa.

„Nu lăsăm acoperirea mediatică la voia întâmplării. Clienții noștri știu exact unde și cum va apărea povestea lor”, explică fondatorul companiei, Alexander Storozhuk.

Prin storytelling strategic și distribuție multiplă pe canale media digitale și tradiționale, Medialister transformă vizibilitatea punctuală într-un avantaj competitiv de lungă durată.

