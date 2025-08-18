Ochelarii inteligenți Ray-Ban & Oakley Meta AI — tehnologie captivantă, direct din cotidian!

Captură foto și video hands-free

Un simplu gest sau o comandă vocală e suficient pentru a face o fotografie sau a porni un videoclip. Camera integrată surprinde exact perspectiva purtătorului, ceea ce oferă un cadru autentic, imposibil de reprodus prin smartphone.

Această funcție e utilă în situații unde telefonul ar fi incomod – la volan, pe bicicletă, în călătorii sau la evenimente.

Funcții suplimentare: AI, muzică și conectivitate

Dincolo de partea multimedia, ochelarii includ un asistent vocal AI care răspunde la întrebări, oferă informații sau controlează funcții fără atingerea telefonului. În plus, difuzoarele open-ear și microfoanele permit apeluri și redarea muzicii într-un mod discret.

Concluzie

Ochelarii inteligenți Ray-Ban & Oakley Meta AI sunt un exemplu clar de cum tehnologia se poate împleti cu stilul. Captura foto-video hands-free, controlul vocal și integrarea cu AI fac din ei nu doar un gadget futurist, ci și un accesoriu practic pentru viața de zi cu zi.