Parchetul SPC – alegerea inteligentă pentru case moderne și durabile

Ea trebuie să arate bine, să reziste în timp și să facă față vieții de zi cu zi: umezeală, trafic intens, copii, animale de companie, mutări de mobilier. În fața acestor provocări, parchetul SPC (Stone Plastic Composite) s-a impus ca una dintre cele mai moderne și mai sigure opțiuni.

Ce este parchetul SPC și de ce este diferit

SPC-ul are la bază o combinație inovatoare: un miez rigid din pulbere de piatră și polimeri, acoperit cu un strat decorativ ce imită fidel lemnul sau piatra, protejat la rândul lui de un strat rezistent la trafic și zgârieturi. Rezultatul este o pardoseală care păstrează frumusețea lemnului natural sau eleganța marmurei, dar fără neajunsurile acestora.

Cu alte cuvinte, parchetul SPC reunește aspectul cald al lemnului, rezistența gresiei și ușurința de montaj a laminatului, eliminând o bună parte din dezavantajele fiecărui material în parte.

Avantajele care fac diferența

Rezistență 100% la apă – îl poți monta în bucătării, băi sau subsoluri fără riscul de a se umfla ori deforma.

Citește pe Antena3.ro Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat

Durabilitate crescută – stratul superior protejează împotriva zgârieturilor și urmelor de mobilier, ceea ce îl face potrivit și pentru spații comerciale sau birouri.



Stabilitate la variații de temperatură – nu se dilată și nu se contractă semnificativ, fiind compatibil inclusiv cu încălzirea prin pardoseală.



Montaj rapid și curat – sistemul click permite instalarea direct peste gresie, beton sau alte pardoseli existente, fără adezivi.



Întreținere simplă – se curăță ușor cu mopul și soluții obișnuite pentru podele.



Cum se compară SPC-ul cu alte tipuri de pardoseli

Față de parchetul laminat: SPC-ul câștigă detașat la capitolul rezistență la apă și stabilitate în timp.



Față de vinilul clasic (LVT): are un miez mai rigid și mai dens, ceea ce îi oferă rezistență superioară la impact.



Față de gresie: SPC-ul este mai ușor de montat și mai confortabil la mers, păstrând totuși o rezistență foarte bună.



Practic, parchetul SPC adună avantajele mai multor materiale și oferă o soluție completă pentru locuințele moderne.

Unde se potrivește cel mai bine

În livinguri, dormitoare și holuri, pentru un aspect cald și primitor.



În bucătării și băi, datorită rezistenței la apă.



În birouri și spații comerciale, unde traficul este intens.



În apartamente de vacanță sau zone cu umiditate ridicată, cum sunt subsolurile.



În locuințe cu încălzire prin pardoseală, datorită stabilității dimensionale.



Design pentru toate stilurile de amenajare

Un alt punct forte al SPC-ului este diversitatea modelelor. Tehnologiile moderne permit reproducerea extrem de realistă a texturilor naturale, de la stejar, nuc și frasin, până la esențe exotice sau marmură.

Astfel, poți alege:

nuanțe calde, aurii pentru un stil clasic sau rustic;



tonuri moderne de gri și bej, potrivite interioarelor minimaliste;



aspect de beton sau marmură, ideal pentru amenajările industriale sau contemporane.



Întrebări frecvente

Se zgârie ușor parchetul SPC?

Nu. Stratul său superior este conceput special pentru a rezista la zgârieturi și urme de mobilier.

Este greu de întreținut?

Deloc. Ai nevoie doar de un mop și soluții uzuale pentru podele. Nu necesită tratamente speciale.

Poate fi montat peste gresie?

Da. Sistemul click permite montajul rapid și curat, direct peste pardoseli existente.

Parchetul SPC nu este doar o pardoseală frumoasă, ci o investiție într-un spațiu de locuit modern și durabil. Este rezistent la apă, stabil, ușor de montat și de întreținut și disponibil într-o gamă variată de finisaje. Fie că vrei o atmosferă caldă, rustică sau un decor minimalist și urban, SPC-ul îți oferă libertatea de a alege fără compromisuri.

Dacă îți dorești o pardoseală care să combine aspectul natural al lemnului cu performanțele unei soluții tehnice de ultimă generație, parchetul SPC este cu siguranță alegerea potrivită.

Descoperă întreaga colecție pe PiatraDesign.ro.