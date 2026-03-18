Partenerul nu este de acord cu divorțul? Ce poți face și când ai nevoie de un avocat

Legea din România îți permite să ceri desfacerea căsătoriei în instanță atunci când relația este afectată și nu mai poate continua. Nu depinzi de semnătura partenerului, iar refuzul acestuia nu blochează procedura.

Pentru publicul larg, confuzia apare adesea din faptul că există mai multe forme de divorț, iar fiecare are reguli diferite. Dacă există tensiuni, copii minori, bunuri comune ori refuz explicit, discuția se mută aproape automat în sala de judecată. Acolo contează actele, probele și modul în care este formulată cererea.

Un avocat specializat în dreptul familiei te poate ajuta să înțelegi clar pașii de urmat și să eviți blocajele care apar frecvent în astfel de situații. În practică, diferența o face modul în care este pregătit dosarul încă de la început.

Un avocat specializat în dreptul familiei oferă sprijin juridic complet: de la analizarea situației și redactarea corectă a cererii, până la stabilirea unei strategii adaptate fiecărui caz și susținerea probelor în instanță. Acest lucru este cu atât mai important în dosarele care implică partaj, custodia copilului sau pensia de întreținere.

O abordare bine structurată încă din faza inițială poate influența atât durata procesului, cât și modul în care sunt soluționate aspectele sensibile legate de familie. Tocmai de aceea, înainte să faci primul pas, trebuie să înțelegi ce permite legea și unde începe rolul real al unui avocat.

Poți divorța fără acordul partenerului?

În România, divorțul se poate realiza fie pe cale amiabilă, la notar, fie în instanță. Varianta amiabilă este rapidă, dar necesită acordul ambilor soți. În momentul în care unul refuză, singura opțiune rămâne instanța.

Codul Civil permite desfacerea căsătoriei atunci când relația este grav afectată și nu mai poate continua. Nu trebuie să demonstrezi situații extreme, dar trebuie să arăți că mariajul este rupt în mod real.

Un element important este separarea în fapt. Dacă nu mai locuiți împreună de cel puțin doi ani, instanța poate pronunța divorțul chiar dacă partenerul se opune. Este una dintre cele mai folosite baze legale în astfel de dosare.

Statisticile Institutului Național de Statistică indică peste 30.000 de divorțuri anual în România, iar o parte semnificativă sunt soluționate de instanțe, tocmai pentru că nu există acord între soți.

Ce trebuie să faci concret și cât te costă

Primul pas este depunerea cererii de divorț la judecătorie. De regulă, alegi instanța din zona ultimului domiciliu comun sau din localitatea unde locuiește partenerul.

Dosarul trebuie să conțină certificatul de căsătorie, copii după actele de identitate și, dacă există copii, certificatele lor de naștere. Cererea trebuie redactată clar, cu menționarea motivelor divorțului.

Taxa judiciară de timbru este, de aproximativ 200 lei pentru divorțul din culpă. Dacă apar cereri suplimentare, cum ar fi stabilirea pensiei de întreținere sau a locuinței copilului, costurile pot crește.

Dacă alegi să lucrezi cu un avocat, onorariile pornesc, în practică, de la aproximativ 2.000 lei și pot ajunge la 6.000 lei sau mai mult, în funcție de complexitate și durată.

Ce se întâmplă dacă partenerul refuză sau evită procesul

Mulți cred că divorțul poate fi blocat dacă unul dintre soți nu se prezintă sau nu cooperează. În realitate, lucrurile nu funcționează așa.

Dacă partenerul este citat legal și nu se prezintă, instanța poate continua procesul în lipsă. Judecătorul analizează probele și poate pronunța divorțul fără participarea celuilalt.

Refuzul de a semna sau de a participa nu oprește procedura. Singurul efect real poate fi prelungirea duratei, dacă apar amânări sau dificultăți în administrarea probelor.

Pentru tine, asta înseamnă că nu trebuie să convingi partenerul să fie de acord. Este suficient să urmezi pașii legali și să îți susții cazul.

Ce trebuie să dovedești și cât durează procesul

Nu este nevoie să demonstrezi vinovății în sens absolut, dar trebuie să arăți că relația este deteriorată. Instanța analizează dacă mai există șanse reale de continuare a căsătoriei.

Probele pot include declarații de martori, documente care arată separarea, mesaje sau orice element care confirmă ruptura dintre voi. În cazuri mai grave, pot conta certificate medico-legale sau ordine de protecție.

Durata procesului diferă în funcție de situație. Un divorț fără acord durează, în medie, între 6 luni și 18 luni. Dacă există copii sau conflicte legate de bunuri, durata poate crește.

Dosarele care implică minori necesită mai multe termene, deoarece instanța analizează atent interesul copilului și poate solicita anchetă socială.

Când ai nevoie de un avocat și ce rol are

În momentul în care partenerul nu este de acord cu divorțul, procedura nu mai este una simplă și rapidă. Dosarul ajunge în instanță, iar decizia se bazează pe probe și pe modul în care acestea sunt prezentate. În această etapă, mulți descoperă că lucrurile sunt mai dificile decât păreau inițial.

Cazurile în care unul dintre soți refuză divorțul sunt frecvente și implică, de cele mai multe ori, administrarea de probe și susținerea clară a motivelor în fața judecătorului. Nu este suficient să afirmi că relația nu mai funcționează, ci trebuie să arăți concret acest lucru.

Există situații în care sprijinul juridic devine esențial. Dacă partenerul contestă divorțul, neagă motivele sau încearcă să prelungească procesul, lipsa unei abordări corecte poate duce la întârzieri. De asemenea, atunci când sunt implicați copii minori, deciziile nu se limitează la desfacerea căsătoriei, ci includ stabilirea locuinței copilului, programul de vizitare și contribuția financiară.

Un avocat te ajută să formulezi cererea în mod corect, să alegi probele relevante și să eviți greșeli procedurale care pot afecta dosarul. În practică, multe amânări apar din cauza unor detalii aparent minore, cum ar fi documente incomplete sau formulări neclare.

Pe lângă partea tehnică, contează și modul în care este construită strategia. Fiecare caz are particularități, iar prezentarea coerentă a situației poate influența decizia instanței.

Dacă te confrunți cu un refuz categoric al partenerului, consultarea unui avocat nu ține doar de confort, ci de modul în care gestionezi un proces care poate avea efecte pe termen lung asupra vieții tale.

Dacă vrei să înțelegi exact ce pași ai de urmat și cum îți poți susține cazul în instanță, poți apela la un avocat specializat în dreptul familiei, care îți poate oferi informații detaliate și sprijin juridic pentru situații de divorț, partaj, custodie copil și pensie alimentară, astfel încât să poți lua decizii informate încă de la început.

