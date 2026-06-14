Cine este noul premier desemnat de Nicușor Dan? Proprietăți, conturi, investiții și jocuri de putere în PNL

Adrian Veștea are 53 de ani și este prim-vicepreședinte PNL. În trecut a fost primar la Râșnov și președinte al Consiliului Județean Brașov dar și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Carieră în administrația locală și ascensiune politică

De numele lui Adrian Veștea se leagă dezvoltarea Aeroportului Brașov, el fiind președintele Consiliului Județean Brașov în perioada desfășurării lucrărilor.

În Guvernul Marcel Ciolacu, acesta a fost ministru al Dezvoltării.

De numele său se leagă dezvoltarea Aeroportului Brașov, primul construit în România de la zero după 1989.

Din funcția de președinte al CJ Brașov a fost numit ministru al Dezvoltării (2023 - 2024), din partea coaliției PNL-PSD, în mandatul de premier al lui Marcel Ciolacu.

În plan politic, Adrian Veștea este în PNL de mai bine de 30 de ani și în prezent este prim-vicepreședinte.

Surse politice afirmă că Adrian Veștea nu este în tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, mai degrabă situându-se în tabăra lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. În urmă cu mai puțin de o lună, acesta era, alături de Thuma, printre liberalii care cereau ca PNL să rămână la guvernare.

Aripa Bolojan din PNL critică desemnarea acestuia pentru funcția de premier, și acuză intenția președintelui Nicușor Dan de scindare a partidului.

Ce avere are premierul desemnat?

Adrian Veștea are o avere considerabilă. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta deține mai multe terenuri agricole, forestire și intravilane în Râșnov și Brașov, în majoritatea fiind unicul proprietar. Un teren intravilan din Râșnov este deținut cu Anca Daniela Veștea.

Adrian Veștea deține împreună cu soția sa o casă de 570 de metri pătrați în Rășnov, cumpărată în 2005, și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, achiziționat în 2018.

Conduce o mașină Volkswagen Tiguan din 2017 și deține conturi în lei și valută: circa 113.000 de lei, aproape 9.000 de euro și aproape 20.000 de dolari. De asemenea, mai deține conturi de economii de peste 200.000 de lei și titluri de stat în valoare de 60.000 de lei.

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