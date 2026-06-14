Cod galben de vânt puternic și vijelii în mai multe regiuni ale țării

ANM a emis, duminică un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, precum și instabilitate atmosferică.

Avertizarea vizează zone precum Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte.

Intervalul în care vor avea loc fenomenele meteorologice este 14 iunie, ora 12 – 14 iunie, ora 21.

„În intervalul orar menționat, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...80 km/h și izolat de 90 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestari de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

De asemenea, a fost emis un cod galben și în intervalul orar 14 iunie, ora 21 – 15 iunie, ora 03, de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii.

„În Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, pe arii restrânse, vor fi cantități de apă de 15...30 l/mp”, a menționat ANM.

ANM a mai specificat că vor fi manifestări de instabilitate atmosferică izolat și în restul țării.