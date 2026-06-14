PSD după desemnarea lui Adrian Veștea. Mihai Fifor: "Această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile"

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, duminică, despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, că acesta reprezintă „un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile”.

„Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, a transmis deputatul.

Nominalizarea lui Veștea „ vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate”, a precizat Fifor.

„Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România”, a mai adăugat deputatul.

„Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice”, a concluzionat Mihai Fifor.