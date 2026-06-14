Război total în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Lideri liberali cer excluderea sa din partid

PNL explodează după decizia lui Nicușor Dan: Adrian Veștea, amenințat cu excluderea. Bolojan și Falcă reacționează dur

Partidul Național Liberal se confruntă cu una dintre cele mai grave crize interne din ultimii ani, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Reacțiile din interiorul formațiunii au fost rapide și extrem de dure, mai mulți lideri liberali solicitând excluderea acestuia din partid.

Printre cei mai vocali critici se numără primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, care a anunțat că Biroul Politic Național al PNL ar putea fi convocat de urgență pentru a analiza situația și pentru a propune sancțiuni drastice împotriva lui Adrian Veștea.

Tensiunile au escaladat în contextul în care conducerea liberală susține că partidul a adoptat anterior o poziție unanimă privind susținerea lui Ilie Bolojan și respingerea oricărei colaborări politice care ar putea favoriza PSD.

Ioan Popa: „Vom propune excluderea lui Adrian Veștea din partid”

Primarul liberal al Reșiței a declarat că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă un șoc pentru întreaga formațiune și a anunțat că va solicita aplicarea prevederilor statutare ale partidului.

"Foarte probabil, în foarte scurt timp se va convoca Biroul Politic Național chiar astăzi și vom propune excluderea lui Adrian Veștea din partid", a declarat Ioan Popa pentru Antena 3 CNN.

Acesta a susținut că acceptarea nominalizării fără consultarea conducerii partidului reprezintă o abatere gravă și o încălcare a deciziilor adoptate de forurile de conducere ale PNL.

"Desemnarea acestuia ca premier e o chestiune șocantă... Noi vom propune, ca Birou Politic Național, excluderea, conform statutului. În prima fază, este necesară o propunere a Biroului Politic Național", a afirmat liderul liberal.

Acuzații de „trădare” și „atac abject” la adresa PNL

Ioan Popa a mers și mai departe, folosind un limbaj extrem de dur la adresa lui Adrian Veștea și a celor pe care îi consideră responsabili pentru această mișcare politică.

"Lăsând la o parte această chestiune, care este mai degrabă tehnică, aș spune că ceea ce a făcut Adrian Veștea astăzi intră în registrul pe care noi, românii, îl cunoaștem de un an, de 10, poate chiar de o mie de ani. Trădători au existat întotdeauna în această țară."

În opinia sa, în interiorul partidului există un grup restrâns de membri care încearcă să destabilizeze conducerea liberală și să creeze o alternativă la actuala echipă.

"Noi am intuit că în interiorul Biroului Politic Național există voci, nu sunt multe... Am văzut mai devreme că ar exista 'aripi': aripa Bolojan... Nu există aripa Bolojan. Este 'corpul' Bolojan. Există niște aripioare, vreo cinci-șase aripioare frânte cu de culoare roșie, aș spune eu, sub cele galbene, care încearcă acum, cu mâna lui Nicușor Dan, să facă o chestie mizerabilă."

Totodată, edilul din Reșița a calificat întreaga situație drept un atac direct împotriva partidului.

"Este un atac abject la adresa Partidului Național Liberal și este șocant, pentru că toți am stat în spatele lui Nicușor Dan."

Gheorghe Falcă cere aplicarea drastică a statutului partidului

Solicitarea de excludere a lui Adrian Veștea a fost susținută și de europarlamentarul Gheorghe Falcă, una dintre cele mai influente voci din interiorul PNL.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a transmis că acceptarea funcției de premier în actualul context politic reprezintă o încălcare a deciziei unanime adoptate de partid.

"Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină. Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier și așa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieții noastre politice", a scris Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul liberal consideră că în spatele acestei mutări se află interese politice care urmăresc slăbirea PNL și favorizarea adversarilor săi.

"Prin ambiții personale ambalate în vorbe goale și prin oameni care, în loc să țină linia într-un moment dificil, au ales să joace pentru ei și pentru cei care îi împingeau, cu lașitate, din spate. Adică pentru PSD, dar și pentru AUR!"

„Excluderea”, singura soluție invocată de liderii liberali

Gheorghe Falcă a susținut că statutul partidului oferă o singură soluție în cazul membrilor care ignoră deciziile oficiale ale conducerii.

"PNL a luat o decizie clară, în unanimitate. Îl susținem pe Ilie Bolojan și nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!"

Poziția sa confirmă faptul că o parte importantă a conducerii liberale este pregătită să susțină măsuri radicale împotriva lui Adrian Veștea.

Gigel Știrbu: „O greșeală majoră”

Critici la adresa desemnării lui Adrian Veștea au venit și din partea deputatului PNL Gigel Știrbu, care a pus sub semnul întrebării oportunitatea politică a deciziei luate la Palatul Cotroceni.

"Desemnarea lui Adrian Veștea nu este doar o decizie administrativă. Este un semnal politic. Iar dacă această decizie a fost luată cu speranța de a provoca tensiuni interne în PNL sau de a crea centre alternative de putere, atunci vorbim despre o greșeală majoră", a transmis parlamentarul.

Acesta a respins ideea că partidul ar putea fi destabilizat printr-o simplă nominalizare și a subliniat că PNL a demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a depăși momente dificile.

"Partidul Național Liberal nu este o colecție de ambiții personale care poate fi dezmembrată printr-o numire făcută la Palatul Cotroceni."

Agerpres