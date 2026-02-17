Piele uscată pe corp, mâini, față sau ochi: ce semnale îți transmite pielea și cum o hidratezi corect

Deshidratarea poate apărea pe orice zonă a corpului, iar iritațiile pot fi asociate inclusiv cu diverse tipuri de dermatite. Pentru a restabili confortul și a preveni uscăciunea severă, este esențial să susții bariera cutanată printr-o rutină corectă de îngrijire. Astfel, poți ajuta pielea să-și recapete hidratarea, elasticitatea și rezistența. Descoperă ce semnale îți transmite pielea atunci când este deshidratată și cum o poți hidrata corect, în funcție de zona afectată.

De ce se usucă pielea: principalele cauze

În general, pielea se usucă atunci când bariera cutanată - stratul protector care menține hidratarea și apără pielea de iritanți - nu își mai poate îndeplini rolul de protecție. Această barieră, formată din lipide, proteine și celule cornoase, are sarcina de a menține hidratarea în piele și de a limita pătrunderea iritanților. Dacă structura ei este deteriorată, apa se evaporă mult mai rapid, iar rezultatul este o piele fragilă, aspră și predispusă la mâncărime și inflamație. La deteriorarea barierei cutanate contribuie mai mulți factori:

Factorii de mediu - frigul, vântul, aerul uscat din sezonul rece, precum și încălzirea artificială reduc nivelul de umiditate din atmosferă.

Curățarea agresivă - săpunurile dure, parfumul sau produsele cu alcool pot îndepărta lipidele naturale ale pielii, slăbind bariera protectoare.

Predispoziția și afecțiunile asociate - persoanele cu diverse afecțiuni ale pielii au, de regulă, deficit lipidic și o barieră cutanată afectată, ce favorizează uscăciunea severă.

Vârsta - odată cu înaintarea în vârstă, pielea produce mai puține lipide, iar capacitatea sa de a reține apa scade.

Stresul - stresul cronic poate agrava reacțiile inflamatorii ale pielii, influențând negativ procesul de regenerare.

Anumite tratamente sau obiceiuri cotidiene - unele tratamente dermatologice, exfolierea excesivă sau dușurile foarte fierbinți pot afecta echilibrul natural al pielii.

Expunerea la soare și solarul - radiațiile UV îți afectează pielea, motiv pentru care este recomandat să folosești un produs cu SPF.

Nu toate zonele pielii au aceeași grosime, aceeași densitate de glande sebacee sau același grad de expunere. De exemplu, pielea din jurul ochilor este cea mai delicată. Pielea feței se deshidratează mai repede din cauza sensibilității și expunerii constante, iar mâinile sunt cele mai afectate de spălări repetate și de contactul cu detergenți. Însă și pielea corpului este predispusă la deshidratare, mai ales dacă o speli cu produse nepotrivite, porți haine sintetice și strânse pe corp, sau faci constant dușuri fierbinți.

Semnele pielii uscate pe corp, mâini, față și ochi

Una dintre cele mai frecvente manifestări ale pielii uscate este disconfortul resimțit imediat după duș, când pielea pare să strângă. Acest semnal indică o pierdere accelerată de apă și un deficit lipidic. În timp, pot apărea crăpături fine, zone de descuamare vizibilă, mâncărime persistentă.

Pielea foarte uscată (afecțiune ce poartă numele de xeroză) este adesea asociată cu dermatita atopică, o afecțiune caracterizată prin uscăciune severă și sensibilitate crescută. Zone precum brațele, gambele și trunchiul pot fi afectate în mod special, mai ales în sezonul rece.

Pielea mâinilor se usucă frecvent și își poate pierde foarte ușor lipidele naturale, semnele tipice fiind: roșeață și senzație de arsură, asprime accentuată, mici fisuri dureroase, în special pe degete. Dacă factorii iritanți persistă, poate apărea dermatita de contact, una dintre cele mai comune forme de eczemă la nivelul mâinilor.

Pielea feței este cea mai subțire și tinde să se deshidrateze rapid. Zonele cele mai afectate sunt obrajii, unde pot apărea roșeață si descuamare, conturul nasului, predispus la iritație, dar și fruntea și bărbia. În zona ochilor, pielea este și mai subțire și aproape lipsită de glande sebacee. De aceea, se poate usca mult mai repede decât restul feței. Semnele caracteristice includ uscăciune vizibilă pe pleoape, mâncărime persistentă, descuamare sau senzația de piele care ține.

Cum hidratezi corect pielea uscată

Pentru a reface bariera cutanată și pentru a reduce disconfortul, îngrijirea trebuie abordată ca un proces complet, care începe cu curățare blândă și continuă cu hidratare profundă, cu produse dedicate pielii uscate și sensibile. Dermatocosmeticele, precum cele din gama Bioderma Atoderm, te pot ajuta să-ți menții echilibrul pielii, cu formule blânde, dar eficiente, testate dermatologic. Iată cum îți hidratezi corect pielea:

Curățare - primul pas în îngrijirea pielii uscate este alegerea unui produs de curățare blând, care nu conține iritanți. Optează pentru produse hidratante, cu texturi delicate, potrivite copiilor și adulților. În gama Atoderm ai la dispoziție soluții dedicate curățării pielii, cum ar fi Atoderm Intensive gel spumant sau Atoderm Ulei de duș, care îți hrănesc intens pielea, reduc iritațiile și mențin bariera cutanată protejată după fiecare duș.

Hidratare intensă - produsele emoliente sunt esențiale în refacerea barierei cutanate afectate, întrucât reduc pierderea de apă și calmează uscăciunea severă. Poți folosi astfel de soluții de mai multe ori pe zi, în funcție de nevoile pielii tale și de indicațiile produselor. Dacă îți dorești o variantă eficientă pentru întregul corp și chiar pentru față, poți să apelezi la Atoderm Intensive Baume, un adevărat tratament pentru piele uscată. Atoderm Intensive Balsam îți oferă îngrijire intensivă dermo restructurantă și anti mâncărime. Are o textură ultra calmantă și ultra hrănitoare, fiind potrivit pentru piele sensibilă foarte uscată, iritată și atopică. Atoderm balsam de corp calmează mâncărimea și inflamația, hrănește intens bariera cutanată și reface bariera protectoare a pielii, datorită complexului Lipigenium™. În plus, hidratează și protejează pe termen lung, datorită glicerinei și substanței grase minerale, care rețin apa în piele și reduc uscăciunea. Totodată, protejează pielea de bacteriile iritante (deține brevetul Skin Barrier Therapy™) și crește toleranța pielii, prin complexul D.A.F., care reduce reactivitatea și ajută pielea să fie mai rezistentă la factorii externi.

Ține cont de această rutină de îngrijire atât pentru corp, cât și pentru față. Corpul și mâinile au nevoie de un balsam nutritiv, aplicat generos, mai ales după spălări frecvente. Pentru ten, poți utiliza fie un balsam ca Atoderm Intensive Baume, fie o cremă hidratantă pentru față sau o cremă pentru dermatită atopică. În gama Atoderm de la Bioderm găsești inclusiv creme intensive pentru zona ochilor.

Pielea uscată este un semnal prin care organismul îți transmite că bariera cutanată are nevoie de sprijin. Disconfortul, descuamarea sau mâncărimea nu apar întâmplător, ci sunt consecințe ale pierderii de apă și ale sensibilității crescute. De aceea, menținerea unei rutine corecte de îngrijire este esențială pentru confortul, sănătatea ta și starea de bine pe termen lung. Atunci când alegi produse bine formulate și le aplici consecvent, bariera cutanată se poate reface treptat, iar pielea își recapătă hidratarea, elasticitatea și rezistența.