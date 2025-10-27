Povestea fondatorilor EB Dent: de la un singur cabinet la trei clinici moderne

Într-o perioadă în care încrederea în sistemul medical este tot mai greu de câștigat, doi tineri din Cluj-Napoca au reușit să construiască pas cu pas o rețea de clinici de stomatologie care pune pe primul loc grija pentru pacient și intervenția rapidă în caz de urgență.

Elena Bebeselea, medic dentist, și Răzvan Bebeselea, inginer, sunt fondatorii EB Dent — un brand care, în doar câțiva ani, a crescut de la un singur cabinet stomatologic la trei clinici moderne în Cluj-Napoca, Florești și Oradea. În spatele acestui succes stă o combinație de: pasiune, formare profesională solidă și o viziune clară despre ce înseamnă stomatologia și compasiune față de durere pe care oamenii o pot suferi.

De la experiență la viziune

După finalizarea studiilor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Elena a început rezidențiatul în Chirurgie Maxilo-Facială și a lucrat în cadrul Unității de Primiri Urgențe din Cluj-Napoca.

Acolo, printre pacienți aflați în dureri acute, și-a dat seama de un lucru esențial: în România nu există un sistem privat bine organizat care să preia urgențele stomatologice în mod constant, rapid și eficient.

Experiența din UPU a fost momentul în care a înțeles cât de mult contează intervenția imediată atunci când un pacient suferă de o durere dentară severă. De aici a apărut ideea unui sistem stomatologic privat dedicat urgențelor — o rețea care să poată primi pacienți oricând, să reducă timpul de așteptare și să le redea confortul în cel mai scurt timp posibil.

„Mi-am dat seama, în 2019, că există o mulțime de oameni care suferă de dureri dentare cumplite, iar capacitatea noastră de preluare a acestor cazuri este redusă. Sistemul actual se bazează foarte mult pe rezolvarea problemelor cronice, dar foarte puțin pe cele acute. Atunci am început, împreună cu Răzvan, să gândim un sistem în care oamenii să poată fi preluați rapid, cu timp scurt de așteptare, în care să rezolvăm durerea, iar mai apoi să tratăm corect și cauza ei.” — explică Elena Bebeselea, medic dentist și cofondator EB Dent.

O bază solidă, construită împreună

În paralel, Răzvan a urmat un drum profesional în domeniul tehnic. A absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde a continuat cu studii de masterat și apoi doctorale în domeniul implanturilor stomatologice.

Această combinație de competențe — medicală și tehnică — a devenit fundația pe care s-a clădit EB Dent. În 2019, cei doi au deschis primul cabinet, iar de acolo, evoluția a fost naturală: o echipă tot mai mare, dotări moderne și un număr tot mai mare de pacienți care căutau tratamente sigure și rapide.

Primii pași: de la un cabinet la un concept de clinică

Povestea EB Dent a început în 2019, într-un mic cabinet închiriat în cartierul Iris, la marginea Clujului. „A fost primul loc unde am testat sistemul nostru de preluare rapidă a urgențelor stomatologice. În mai puțin de două luni, capacitatea de lucru a Elenei fusese deja atinsă — un semn clar că nevoia pacienților era mult mai mare decât crezusem”, povestesc fondatorii.

În 2021, după doi ani de muncă și toți banii pe care am reusit să îi strgângă, au deschis prima clinică EB Dent din centrul Clujului, cu trei cabinete și o echipă formată din peste zece medici. Capacitatea de preluare a crescut semnificativ, dar modelul a continuat să funcționeze la fel de eficient.

Pentru a gestiona mai bine volumul mare de urgențe, în scurt timp au deschis o a doua clinică în zona metropolitană a Clujului, în Florești, care a permis redistribuirea cazurilor urgente și reducerea timpilor de așteptare.

Succesul acestui model i-a încurajat să facă pasul următor: extinderea în alte orașe. Așa a apărut clinica EB Dent din Oradea, complet echipată și adaptată aceleiași filozofii — tratamente fără durere, programări rapide, urgențe preluate în cel mult 24 de ore.

Astăzi, cei doi privesc spre viitor cu planuri clare de extindere în Sibiu, Brașov, Timișoara și în alte orașe mari din țară.

Un model de organizare și inovație

EB Dent s-a dezvoltat nu doar prin extindere, ci și prin inovație. Răzvan a contribuit la proiectarea spațiilor și la implementarea unui sistem de management al pacienților care optimizează programările, urmărirea tratamentelor și fluxul de lucru din clinică.

„Când am creat sistemul de primire a pacienților și modul în care gestionăm urgențele, am încercat să privesc lucrurile mai puțin din perspectiva unui medic și mai mult din cea a unui pacient. Am vrut să construim un sistem în care oamenii să fie preluați rapid, într-un mod organizat, iar medicii să poată rezolva durerea și cauza ei într-un timp cât mai scurt.” — Răzvan Bebeselea, cofondator EB Dent.

Astfel, fiecare clinică funcționează ca un mecanism bine sincronizat: medici dedicați, aparatură performantă și un sistem informatic care asigură eficiență și calitate constantă.

Rețeaua EB Dent astăzi

Cluj-Napoca – sediul principal și centru pentru urgențe stomatologice cu peste 10.000 de pacienți unici

– sediul principal și centru pentru urgențe stomatologice cu peste 10.000 de pacienți unici Florești – a doua clinică, complet echipată cu servicii de radiologie și imagistică dentară cu peste 3.000 de pacienți unici

– a doua clinică, complet echipată cu servicii de radiologie și imagistică dentară cu peste 3.000 de pacienți unici Oradea – cea mai nouă locație, complet echipată cu servicii de radiologie și imagistică dentară

Concluzie

Povestea EB Dent este una despre viziune și perseverență. Doi tineri care au pornit cu o idee simplă — că pacienții nu ar trebui să sufere zile întregi din cauza unei dureri dentare — au reușit, în câțiva ani, să construiască una dintre cele mai de prespectivă rețele private de stomatologie din Transilvania.

Prin profesionalism, tehnologie și empatie, EB Dent a devenit locul unde urgențele stomatologice sunt tratate rapid, corect și cu grijă pentru pacient.