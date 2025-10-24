Primul El Clasico din acest sezon se joacă duminică, 26 octombrie

Miza este deja ridicată. Real Madrid este pe prima poziție în clasament, dar are un avans de doar două puncte în fața celor de la FC Barcelona. În aceste condiții, o victorie a catalanilor ar schimba liderul din Spania. Real Madrid nu-și dorește acest lucru, mai ales că are o revanșă de luat.

Madrilenii au pierdut ultimele patru meciuri cu FC Barcelona, o serie negativă pe care și-ar dori să o întrerupă în derby-ul de duminică. Ușor nu va fi, mai ales că El Clasico a fost întotdeauna un derby surprinzător. La fel de surprinzător a fost și ultimul duel dintre cele două echipe.

Pe 11 mai 2025, echipele s-au întâlnit la Barcelona. Madrilenii au început ca din tun, cu două goluri rapide marcate de Kylian Mbappe. Totuși, FC Barcelona și-a arătat forța ofensivă, iar la pauză tabela indica 4-2. S-a terminat 4-3, după un nou gol al lui Mbappe, care nu a fost suficient însă pentru madrileni.

Acum, echipele vin după meciuri din Champions League. Real Madrid a învins-o, miercuri, pe Juventus Torino cu 1-0, în timp ce FC Barcelona nu a avut probleme în duelul cu Olympiakos, câștigat cu 6-1 și speră să obțină un nou succes duminică seara.

Ce probleme au cele două echipe

Sunt ceva probleme de lot pentru cele două echipe înaintea acestei partide. Cele mai importante absențe de la Real Madrid sunt Antonio Rudiger, Dani Carvajal și David Alaba. De partea cealaltă, Robert Lewandowski este cel mai sonor nume care va lipsi de la FC Barcelona. Catalanii par lipsiți de emoții în privința lui Raphinha și Ferran Torres, care au revenit la antrenamente.

Echipele probabile:

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asensio, Militao, Carrares - Camavinga, Tchouameni - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappe

FC Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong, Casado - Yamal, Rashford, Raphinha.

Cote 1X2 Real Madrid - FC Barcelona

Casele de pariuri sportive îi oferă prima șansă la victorie lui Real Madrid în această partidă. Formația de pe Santiago Bernabeu a primit cota 2.08 să obțină victoria. De partea cealaltă, FC Barcelona are cota 3.10 să câștige, iar egalul a primit 3.60.

Interesante sunt și selecțiile pe goluri marcate. În 9 din ultimele 10 El Clasico s-au dat cel puțin 3 goluri. De această dată, selecția Peste 2.5 goluri are cota 1.38. La ultimele 3 El Clasico s-au înscris minim 5 goluri, iar această selecție are cota 3.10 să se repete.

Date statistice interesante și propuneri pentru pariori

În 7 din ultimele 10 partide din El Clasico, atât FC Barcelona, cât și Real Madrid au reușit să înscrie. Cei interesați de selecția Ambele marchează beneficiază de cota 1.37. În schimb, cota că nu vor marca ambele echipe este de 2.90.

Kylian Mbappe i-a dat trei goluri lui FC Barcelona la ultima întâlnire. El are cota 1.85 să înscrie în orice moment și 4.50 să deschidă scorul. De partea cealaltă, Lamine Yamal a primit cota 3.20 să înscrie oricând și 8.50 să deschidă scorul.

Este echilibru când vine vorba de meciurile directe. Real Madrid are 106 victorii, FC Barcelona are 104, iar 51 de meciuri s-au terminat la egalitate.

Real Madrid trimite în medie 6,9 șuturi pe poartă în fiecare meci, iar FC Barcelona 8,6.

Deznodământul din El Clasico îl vom afla duminică, de la ora 17:15. E greu de anticipat un scor, dar ne putem aștepta la un meci spectaculos, care va încânta zecile de milioane de spectatori din toată lumea și publicul de pe Santiago Bernabeu.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!