Cum se simte Dan Petrescu? Boala de care suferă antrenorul CFR Cluj

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Dino Iorgulescu pentru ProSport.

Ce spune Gino Iorgulescu despre Dan Petrrescu

Vestea a căzut ca un trăsnet în fotbalul românesc, pe fondul problemelor financiare la clubul de suflet al tehnicianului.

„Iei campionatul de cinci ori ,și te trezești la un moment dat că jucătorii nu sunt plătiți și trebuie să gestionezi tu ca antrenor chestia asta. Ca antrenor trebuie să îi ai la zi plătiți ca să ai de ce să îi forțezi”, a mai spus Gino Iorgulescu, făcând referire la problemele financiare ale lui Nelu Varga, precizează spynews.ro.

Președintele LPF a vorbit și despre reelația sa apropiată cu Dan Petrescu.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a povestit Gino Iorgulescu.