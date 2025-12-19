x close
Cum se simte Dan Petrescu? Boala de care suferă antrenorul CFR Cluj

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   19:00
Sursa foto: Hepta/Dan Petrescu suferă de o boală gravă.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, face dezvăluiri despre starea de sănătate a antrenorului CFR Cluj, Dan Petrescu.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Dino Iorgulescu pentru ProSport.

Ce spune Gino Iorgulescu despre Dan Petrrescu 

Vestea a căzut ca un trăsnet în fotbalul românesc, pe fondul problemelor financiare la clubul de suflet al tehnicianului.

„Iei campionatul de cinci ori ,și te trezești la un moment dat că jucătorii nu sunt plătiți și trebuie să gestionezi tu ca antrenor chestia asta. Ca antrenor trebuie să îi ai la zi plătiți ca să ai de ce să îi forțezi”, a mai spus Gino Iorgulescu, făcând referire la problemele financiare ale lui Nelu Varga, precizează spynews.ro.

Președintele LPF a vorbit și despre reelația sa apropiată cu Dan Petrescu. 

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a povestit Gino Iorgulescu.

