Copiii valoroși ai României: Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade de informatică

Mihai Voicu este unul dintre „copiii de aur” ai informaticii românești: elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, multiplu medaliat cu aur la marile olimpiade internaționale - IOI, CEOI, BOI - și parte din generația care a dus România pe unul dintre cele mai bune locuri din lume la informatică.

La doar 18 ani, performanțele sale confirmă nu doar o pregătire academică de elită, ci și o maturitate tehnică rar întâlnită la această vârstă.

Drumul spre excelență al lui Mihai este construit cu o disciplină impresionantă. În 2024 a obținut locul 7 mondial și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Informatică - IOI, iar un an mai târziu și-a confirmat statutul printr-o nouă medalie de aur, clasându-se pe locul 14 mondial. Totodată, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Olimpiada Central-Europeană - CEOI 2025, după argintul obținut în 2024, iar performanțele sale includ și aur absolut la International Advanced Tournament in Informatics în două ediții consecutive. În acest an a cucerit medalia de aur la BOI și IIOT. Rezultatele excepționale au fost completate de aurul la Olimpiada Balcanică de Informatică 2023, precum și de Premiul „Mihai Pătrașcu”, acordat elevului cel mai bine clasat la testele de selecție pentru lotul IOI 2025.

În spatele acestor medalii se află însă și o dimensiune mai puțin vizibilă publicului: Mihai este deja un creator de conținut tehnic pentru comunitatea globală de algoritmică. A fost coautor de runde pe platforma Codeforces - una dintre cele mai competitive arene de programare din lume - și, din 2025, coordonează organizarea acestora, gestionând testarea, validarea și moderarea în timp real a competițiilor la care participă peste 15.000 de concurenți. A contribuit la proiecte educaționale dedicate școlarilor și liceenilor - de la „Stelele Informaticii”, concurs născut din dorința de a reduce prăpastia dintre juniorii olimpici și elevii din gimnaziu, la programul „Limitless”, unde predă informatică.

De asemenea, participarea sa la tabăra de studiu pentru medaliați IOI din Hong Kong, precum și la un program specializat al Universității din Chicago, confirmă o traiectorie academică orientată spre excelență mondială. Aflat deja în liga performanței internaționale, Mihai Voicu a fost cooptat într-un proiect educațional inedit, propus chiar de un membru al comisiei organizatoare a Olimpiadei Internaționale de Informatică. Invitația a venit ca o recunoaștere a expertizei sale algoritmice: Mihai a predat timp de două săptămâni, online, echipei naționale de informatică a Uzbekistanului, pregătind olimpici pentru competiții majore. Colaborarea continuă în această iarnă cu încă două săptămâni de pregătire intensivă la fața locului, în Uzbekistan - un pas rar pentru un elev român, care transformă experiența competițională într-un transfer real de cunoștințe către alte națiuni.

Datorită acestor rezultate excepționale, Mihai Voicu a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - un program care selectează și promovează tineri cu performanțe remarcabile din educație, știință, cultură și sport și le conectează potențialul la proiecte de interes național.

Povestea lui Mihai nu este doar despre medalii, ci și despre capacitatea unei generații de a demonstra că România poate produce minți strălucite, capabile să concureze și să câștige în fața celor mai bune echipe din lume. Este o lecție despre disciplină, pasiune și responsabilitatea de a transforma talentul personal în progres colectiv - un exemplu că excelența românească poate continua să scrie istorie în era tehnologiei.