Noua formulă de calcul a impozitului pe locuințe în 2026. Cine plătește cel mai mult?

Eliminarea reducerilor aplicate până acum, dar și creșterea valorii impozabile stabilite de Guvern, duc la dublări sau chiar triplări ale taxelor în multe orașe din țară.

De exemplu, pentru un apartament cu două camere din București, pentru care proprietarul a plătit în 2025 aproximativ 250 de lei, impozitul ar putea ajunge anul viitor la 630 de lei. Situații similare se regăsesc și în alte orașe: în Baia Mare, impozitul pentru un apartament de circa 80 de metri pătrați crește de la 440 la peste 840 de lei, scrie observatornews.ro.

De ce cresc atât de mult impozitele

Creșterea taxelor este determinată de al doilea pachet de măsuri fiscale, care prevede majorarea bazei impozabile și eliminarea reducerilor acordate în funcție de vechimea clădirilor.

„Impozitele cresc nu doar ca valoare absolută, ci și procentual, din cauza majorării valorii impozabile pe baza căreia se face calculul”, a explicat Gabriel Biriș, expert fiscal.

Cum se va calcula impozitul pentru un apartament în București

Începând cu 2026, valoarea impozabilă pe metru pătrat va crește de la 1.492 de lei la 2.677 de lei. Potrivit reprezentanților Direcției de Taxe și Impozite Locale, această modificare va genera creșteri ale impozitului de minimum 80%, în funcție de vechimea construcției.

Un exemplu concret: pentru un apartament de 80 de metri pătrați, situat într-o zonă centrală a Capitalei, proprietarul a achitat în 2025 un impozit de 310 lei. Din 2026, taxa anuală va crește cu aproape 250 de lei, ca urmare a noii valori impozabile.

Totodată, se elimină toate reducerile acordate până acum:

reducerea de 10% pentru clădirile cu vechime între 30 și 50 de ani;

reducerea de 30% pentru clădirile între 50 și 100 de ani;

reducerea de 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani;

reducerile aplicate imobilelor cu regim de înălțime mai mare de trei etaje.

„Până acum, calculul impozitului ținea cont de anul construcției, suprafață, coeficienți fiscali și zonarea stabilită de autoritățile locale. O parte dintre aceste criterii nu vor mai genera reduceri”, a explicat Iulian Ilie, reprezentant al Direcției de Taxe și Impozite Sector 3.

Un proprietar al unui apartament de 65 de metri pătrați, într-un bloc vechi din centrul Bucureștiului, plătea în 2022 un impozit de 186 de lei, care a crescut la 246 de lei în 2025. Din 2026, impozitul ajunge la 633 de lei, în lipsa reducerii de 30% de care beneficia până acum.

Creșteri mari și în restul țării

Majorările nu se limitează la Capitală. În Iași, impozitul pentru un apartament cu două camere poate ajunge la 420 de lei, cu peste 150 de lei mai mult față de anul anterior.

În Arad, pentru un apartament de 60 de metri pătrați:

în Zona A , impozitul crește de la 322 la 578 de lei ;

în Zona D, de la 282 la 506 lei.

În Baia Mare, impozitul pentru un apartament cu trei camere (aproximativ 78 mp) se dublează, de la 439 la 843 de lei.

Ce se întâmplă cu impozitele pentru firme

În cazul persoanelor juridice, impozitele pe clădiri ar fi urmat să crească de până la șapte ori, însă aplicarea acestei măsuri a fost amânată până în 2027. Tot atunci este prevăzută introducerea unui nou sistem de calcul, bazat pe valoarea de piață a proprietăților deținute de persoane fizice.

Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ din 2026, iar cei mai afectați vor fi proprietarii de apartamente vechi, care nu vor mai beneficia de reducerile aplicate până acum. Majorarea valorii impozabile și eliminarea facilităților fiscale vor pune o presiune suplimentară pe bugetele familiilor din marile orașe.