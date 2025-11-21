Promovarea online în era AI: ce se schimbă şi ce rămâne la fel

Cifre și tendinţe cheie (2025)

Utilizatori şi comportament online

La începutul anului 2025, 5,56 miliarde de persoane foloseau internetul, ceea ce reprezintă aproximativ 67,9 % din populaţia globală.

În aceeaşi perioadă, 5,24 miliarde de conturi de utilizator de social media existau — circa 63,9 % din populaţie.

Utilizatorii petrec în medie peste 33 de ore pe săptămână online.

Global

Piaţa globală de „AI în marketing” este estimată la circa 47,32 miliarde USD în 2025 , cu o rată de creştere anuală (CAGR) de aproximativ 36,6%.

, cu o rată de creştere anuală (CAGR) de aproximativ 36,6%. Conform raportului „Digital 2025 Global Overview”, utilizatorii de internet la nivel global depăşesc 5,5 miliarde, ceea ce implică că majoritatea populaţiei mondiale este online.

În marketing digital, conţinutul video, personalizarea şi experienţa utilizatorului sunt din ce în ce mai importante — studiile arată că aproximativ 81% dintre marketeri declară că video-marketingul are un impact pozitiv asupra vânzărilor.

România

În România (începutul anului 2025), platforma Facebook avea un reach publicitar echivalent cu aproximativ 52,2% din populaţia totală.

din populaţia totală. Utilizatorii Instagram în România erau ~5,45 milioane la începutul anului 2025, reach-ul fiind ~28,7% din populaţia totală.

Piaţa de e-commerce din România: în 2024 valoarea a fost de ~€7,7 miliarde, iar pentru 2025 este estimată să depăşească €8 miliarde , cu o creştere anuală aproximativ de 8%.

, cu o creştere anuală aproximativ de 8%. În ceea ce priveşte utilizarea platformelor de social media: în octombrie 2025, România avea ~12,3 milioane de utilizatori Facebook (~64,9% din populaţie).

Dintr-un raport global pentru Google Ads: companiile obţin în medie ~ 4,4% rata de conversie pentru campaniile de căutare Google Ads.

pentru campaniile de căutare Google Ads. Despre cheltuielile de publicitate online în România: în 2022, reclamele online reprezentau ~31% din piaţa de publicitate — adică ~€186 milioane pentru reclame online.

Creşterea AI-ului în marketing

Piaţa globală de “AI în marketing” este estimată la 47,32 miliarde USD în 2025 , cu o rată anuală de creştere (CAGR) de circa 36,6% până în 2028.

, cu o rată anuală de creştere (CAGR) de circa 36,6% până în 2028. Într-un studiu recent, 98% dintre marketeri afirmă că utilizează AI într-o formă, iar 29% deja în activităţi zilnice.

În 2025, 60% dintre marketeri folosesc instrumente AI zilnic, faţă de 37% în 2024.

Această combinaţie de date locale şi globale arată că:

piaţa românească devine din ce în ce mai digitală, ceea ce amplifică importanţa marketingului online;

deşi canalele şi instrumentele se schimbă (ex. AI, social media, e-commerce), consumatorii români rămân totuşi influenţaţi de elementele de bază ale marketingului.

De ce aceste cifre confirmă ce rămâne la fel

1. Un produs bun

Nicio strategie, oricât de inteligentă sau automatizată, nu poate compensa un produs slab. În era AI, recomandările algoritmice favorizează produsele care chiar livrează valoare — pentru că feedback-ul utilizatorilor contează mai mult ca oricând.

Dacă produsul este bun cu adevărat, AI îl ajută să fie descoperit mai repede și de mai mulți oameni.

2. Un preț corect

Transparența este tot mai mare. Consumatorii compară prețuri instant, primesc sugestii automatizate și pot vedea în câteva secunde dacă oferta ta este competitivă.

AI nu face decât să accelereze această dinamică, punând în față brandurile care oferă raportul corect între calitate și cost.

3. Un brand solid

Într-o lume în care algoritmii filtrează informații, brandurile puternice sunt cele care câștigă spațiu mental și încredere.

O identitate clară, un mesaj consecvent și o prezență online bine construită devin mai importante decât oricând.

AI poate amplifica un brand puternic — dar nu poate salva unul care nu există.

Tendinţe în marketing digital

Se estimează că piaţa publicităţii pe social media va creşte cu aproximativ 12% în 2025.

Aproximativ 81% dintre marketeri declară că conţinutul video are un impact pozitiv şi direct asupra vânzărilor.

Peste 75% dintre utilizatori nu dau click dincolo de prima pagină a rezultatelor unui motor de căutare.

De ce aceste cifre confirmă ce rămâne la fel

Produsul bun: Cifrele arată clar că oamenii sunt online, caută, compară, iau decizii rapide. Dacă produsul nu e bun — adică nu livrează valoare reală — nu va fi recomandat, nu va fi găsit, nu va supravieţui într-o lume digitală eficientă. Preţul corect: Într-o piaţă digitală globalizată, cu acces instant la informaţie, preţul devine un criteriu tot mai transparent şi comparabil. Datele despre utilizatori şi tehnologiile AI cresc presiunea asupra companiilor să fie competitive. Brand solid: Chiar dacă oamenii folosesc AI, căutări vocale, recomandări automate etc., ei acordă tot mai multă importanţă încrederii, reputaţiei şi identităţii brandului. Când ai un brand solid, transformările tehnologice devin avantaj — nu handicap.

Cum să profitaţi de oportunitate – fără să pierdeţi legătura cu esenţialul

Colaboraţi cu o echipă specializată — o agentie promovare online care să înţeleagă atât trendurile (AI, personalizare, date) cât şi fundamentele marketingului.

care să înţeleagă atât trendurile (AI, personalizare, date) cât şi fundamentele marketingului. Asiguraţi-vă că produsul este extrem de bine definit, cu un avantaj clar şi comunicabil.

Preţul să fie aliniat pieţei, să reflecte valoarea şi să fie uşor de comparat — transparenţa contează.

Brandul să fie consecvent: mesaj, identitate, experienţă. Chiar dacă canalele se schimbă (AI, chatbots, voice search), brandul rămâne reperul pentru client.

Măsuraţi şi adaptaţi: folosiţi datele pe care instrumentele AI le oferă, dar nu uitaţi să le interpretaţi prin prisma ce-a funcţionat dintotdeauna — ce problemă rezolvă produsul, ce valoare aduce, ce emoţie creează pentru client.

Concluzie

AI schimbă totul — dar, în același timp, nu schimbă nimic. Instrumentele evoluează, comportamentele se transformă, algoritmii se adaptează. Însă principiile care stau la baza unei afaceri solide rămân intacte: un produs de calitate, un preț corect și un brand autentic.

În era inteligenței artificiale, marketingul nu devine mai complicat — devine mai clar. Iar cei care construiesc pe fundații solide sunt cei care vor câștiga.