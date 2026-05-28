PSG vs Arsenal: Finala Champions League în viziunea bookmakerilor

Va potoli Arsenal foamea de goluri a parizienilor?

În grupa acestei ediții de Champions League Arsenal a încheiat pe primul loc, în vreme ce PSG s-a clasat pe 11. „Tunarii” au înscris 23 goluri și au primit 4, în vreme ce parizienii au marcat 21 goluri și au primit 11.

În fazele eliminatorii situația a stat puțin diferit. Formația antrenată de Mikel Arteta a marcat șase goluri și a primit două. De partea cealaltă, PSG a înscris 23 goluri și a primit 11. Este drept, parizienii au avut două meciuri în plus în fazele eliminatorii. Șase goluri a înscris PSG doar în dubla manșă cu Bayern Munchen. În returul desfășurat pe Allianz Arena a marcat o dată, însă în turul din Franța am asistat la o partidă spectaculoasă, în care s-au marcat nu mai puțin de 9 goluri. La finalul acelei partide PSG s-a impus cu 5-4.

Cel mai bun marcator din acest sezon de Champions League pentru PSG este georgianul Kvaratskhelia, cu 10 reușite. De cealaltă parte, brazilianul Martinelli este golgheterul lui Arsenal, cu 6 reușite.

PSG în Champions League - sezon 2025-2026

Loc 11 în grupă (4 victorii, două remize, două înfrângeri)

Play-off pentru optimi: 5-4 la general vs Monaco

Optimi: 8-2 la general vs Chelsea

Sferturi: 4-0 la general vs Liverpool

Semifinale: 6-5 la general vs Bayern Munchen

Arsenal în Champions League - sezon 2025-2026

Loc 1 în grupă (8 victorii, 0 remize, 0 infrangeri)

Optimi: 3-1 la general vs Leverkusen

Sferturi: 1-0 la general vs Sporting Lisabona

Semifinale: 2-1 la general vs Atletico Madrid

Ultim an bogat în trofee europene pentru parizieni

Din sezonul 2010-2011, PSG este nelipsită din cupele europene. În primele două sezoane a participat în Europa League, apoi în Champions League. Sezonul trecut a câștigat primul ei trofeu Champions League din istorie. De asemenea, s-a impus și în Supercupa UEFA, însă și în Cupa Intercontinentală, pe când în Campionatul Mondial al Cluburilor a ajuns în finală, însă a cedat în fața lui Chelsea.

De cealaltă parte, Arsenal nu a cucerit niciodată trofeul Champions League. Cel mai aproape a fost în sezonul 2005-2006, când a ajuns în finală, una pierdută contra Barcelonei. Începând cu sezonul 1996-1997, Arsenal a fost prezentă în cupele europene în toate edițiile, cu excepția sezonului 2021-2022. Sezonul trecut, „tunarii” au ajuns în semifinalele Champions League, acolo unde au fost învinși chiar de PSG.

De altfel, PSG și Arsenal s-au întâlnit până acum de 7 ori în cupele europene și nu doar în Champions League. În afara de cele trei partide de ediția trecută, una în grupă și două în semifinale, cele două s-au mai înfruntat în fazele eliminatorii în sezonul 1993-1994 de Cup Winners Cup. S-a întâmplat în semifinale, de unde Arsenal a mers mai departe, pentru ca, ulterior, să câștige competiția.

PSG este favorită să își apere titlul

În finala sezonului trecut, parizienii au fost cotați cu prima șansă la victorie împotriva lui Inter Milano. Acum, casa de pariuri TopBet îi oferă formației din Ligue 1 o cotă aproape identică celei de sezonul trecut. Cotele 1X2 la pariuri pentru acest duel sunt:

Victorie PSG: 2.12

Egal: 3.40

Victorie Arsenal: 3.10

Cota la pariuri fotbal ca parizienii să cucerească trofeul Champions League este 1.63, iar ca Arsenal să o facă este 2.22. Ultima finală Champions League care a intrat în extra-time s-a desfășurat în urmă cu 10 sezoane între Real Madrid și Atletico Madrid. În altă ordine de idei, PSG are cota 11.00 să câștige în extra-time și Arsenal 14.00. Atât PSG, cât și Arsenal au cota 13.00 pentru a se impune după executarea loviturilor de departajare.

Campioana acestui sezon de Champions League va primi 25.000.000 euro, în vreme ce învinsa din finală va obține 18.500.000 euro. Semifinalistele au primit 15.000.000 euro, iar sfert-finalistele 12.500.000 euro. Premiile sunt aceleași ca sezonul trecut.