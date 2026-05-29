Recuperare medicală după entorsă de gleznă: când reiei mersul și sportul?

În acest ghid găsești un plan clar, pas cu pas, pentru recuperarea corectă după entorsă.

Ce înseamnă o entorsă de gleznă și cât de gravă este?

O entorsă apare atunci când ligamentele care stabilizează glezna se întind excesiv sau se rup. Cel mai des afectat este ligamentul de pe partea externă a gleznei. Dacă vrei o descriere detaliată a mecanismului de producere, poți consulta explicațiile despre entorsa de gleznă.

Pasul 1: Evaluare corectă și stabilirea obiectivelor

Primul pas este diagnosticul clar. Mulți pacienți încearcă să „meargă pe ea” câteva zile, iar asta prelungește recuperarea.

La o clinică modernă, traseul este simplu: consult → ecografie → analize, dacă medicul consideră necesar. Ecografia musculoscheletală ajută la evaluarea ligamentelor și a eventualelor leziuni asociate. Analizele susțin diagnosticul diferențial dacă există suspiciuni suplimentare.

Serviciile de recuperare medicală fac parte întotdeauna dintr-un flux integrat.

Obiectivul în această etapă:

Confirmi gradul entorsei.

Excluzi fractura sau alte leziuni.

Stabilești un plan personalizat de recuperare.

Pasul 2: Gestionarea fazei acute (primele 72 de ore)

În primele zile, reduci durerea și umflătura (edemul). Edemul înseamnă acumularea de lichid în țesuturi după traumatism.

Aplică protocolul:

Protecție – folosește orteză sau fașă elastică. Dacă durerea este mare, utilizează cârje. Încărcare optimă – sprijină ușor piciorul, în limita durerii. Evită imobilizarea totală prelungită. Gheață – aplică 15–20 de minute, la 2–3 ore, în primele 2–3 zile. Compresie – bandaj elastic aplicat corect. Elevație – ține piciorul ridicat deasupra nivelului inimii de câteva ori pe zi.

Evită căldura locală, masajul agresiv și reluarea sportului în această perioadă.

Pasul 3: R eabilitare timpurie – mobilitate și exerciții ușoare

După ce durerea acută scade (de obicei după 3–5 zile la entorsele ușoare), începi mișcările controlate.

Obiectivul este să recâștigi amplitudinea normală a mișcării. Nu forța mișcările laterale dacă provoacă durere.

Pentru adulții activi sau părinții care trebuie să revină rapid la ritmul zilnic, un program de kinetoterapie te ajută să progresezi corect. Kinetoterapeutul ajustează exercițiile în funcție de gradul entorsei și de nivelul tău de activitate.

Fizioterapia este, de asemenea, un pilon important al procesului de recuperare fizică și antrenare a musculaturii. Un program de fizioterapia contribuie la relaxarea musculară, redobândirea amplitudinii mișcărilor și gestionarea inflamației locale.

Pasul 4: Întărire, propriocepție și echilibru

După 1–3 săptămâni (în funcție de severitate), începi faza de consolidare.

Propriocepția înseamnă capacitatea corpului de a simți poziția articulației în spațiu. O entorsă afectează această capacitate, de aceea recidivele sunt frecvente dacă sari peste această etapă.

Include:

Ridicări pe vârfuri – 3 seturi a câte 10 repetări.

Exerciții cu bandă elastică în toate direcțiile.

Stat pe un picior 30 de secunde, apoi cu ochii închiși.

Exerciții pe suprafețe instabile (placă de echilibru), sub supraveghere.

Frecvență recomandată este de 3–4 ședințe pe săptămână.

Pasul 5: Când reiei mersul normal?

Mersul se reia progresiv. Nu te ghidezi doar după numărul de zile, ci după funcționalitate.

Poți crește durata mersului dacă:

nu șchiopătezi,

nu apare umflare suplimentară după efort,

glezna nu „cedează” lateral.

Pentru entorsele:

Grad I – mers aproape normal în 1–2 săptămâni.

– mers aproape normal în 1–2 săptămâni. Grad II – 3–6 săptămâni.

– 3–6 săptămâni. Grad III – peste 8 săptămâni, uneori mai mult.

Începe cu distanțe scurte, pe suprafețe plane. Crește treptat durata. Dacă apar dureri persistente seara, redu intensitatea a doua zi.

Pasul 6: Revenirea la sport – criterii clare

Nu reveni la sport doar pentru că „nu te mai doare”. Ligamentele au nevoie de aproximativ 8–12 săptămâni pentru refacere completă.

Ești pregătit dacă:

mobilitatea este egală cu cealaltă gleznă,

forța musculară este comparabilă,

poți face sărituri și schimbări de direcție fără durere,

nu apare edem după antrenament.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical. Nu te autodiagnostica și nu începe un program de recuperare fără avizul unui medic sau kinetoterapeut. Dacă ai durere severă, umflare progresivă sau instabilitate marcată, solicită evaluare medicală cât mai curând.