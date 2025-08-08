Schimbările survenite pe piața muncii în România: provocări, adaptări și oportunități

Digitalizarea, migrația forței de muncă, schimbarea raportului dintre cerere și ofertă pe anumite segmente profesionale, dar și creșterea interesului pentru muncă flexibilă și telemuncă sunt doar câteva dintre tendințele care reconfigurează profilul angajatului român.

Se observă o nevoie tot mai mare de adaptabilitate, atât din partea angajatorilor, cât și a lucrătorilor. Competențele digitale devin esențiale, iar capacitatea de recalificare este vitală în fața unei piețe dinamice

Inechitățile persistă, dar apar și soluții

Deși se înregistrează progrese, persoanele din categorii vulnerabile continuă să se confrunte cu bariere în calea accesului la un loc de muncă decent. Persoanele cu dizabilități, tinerii NEET, femeile aflate în situații de risc sau persoanele din comunități marginalizate se lovesc adesea de discriminare, lipsa formării adecvate sau lipsa sprijinului personalizat.

Iată câteva soluții generale pentru reducerea inechităților pe piața muncii:

Programe de formare profesională adaptate;

Organizarea de cursuri de calificare în meserii căutate la nivel local (ex: lucrător comercial, îngrijitor, tâmplar, operator PC etc.);

Servicii de consiliere personalizată și mentorat;

Campanii de informare și sensibilizare a angajatorilor; Intermediere activă între angajatori și beneficiary;

Sprijin logistic și material pentru accesul la muncă;

Proiecte care combină educația, formarea, sănătatea și sprijinul pentru angajare, în zonele defavorizate.

Un exemplu concret este proiectul „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii” - cod SMIS 300609 - derulat de Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED), în calitate de Lider de Parteneriat, și Centrul de Consultanţă şi Studii Europene, în calitate de Partener. Proiectul susține OSC-urile în dezvoltarea de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru angajarea persoanelor din grupuri defavorizate.

Ce urmează?

Piața muncii nu mai poate funcționa după modele rigide. Este nevoie de flexibilitate, solidaritate și intervenții adaptate, deoarece transformările continua într-un mod accelerat. De asemenea, provocările sunt multiple: combaterea muncii informale, reducerea migrației tinerilor, creșterea competențelor digitale și susținerea reconversiei profesionale. Soluțiile nu pot veni doar de la stat, ci dintr-o colaborare reală între instituții publice, mediul privat și societatea civilă.

Material realizat în cadrul proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PE PIAȚA MUNCII”, Cod SMIS: 300609

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027

Pentru detalii suplimentare legate de proiect puteți contacta Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

E-mail: proiecte.asised@gmail.com, telefon: 0784.529.194