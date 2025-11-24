Securitate inteligentă: agenții de pază digitalizați fac diferența

Camerele cu recunoaștere facială, sistemele de control acces automatizat, aplicațiile de monitorizare și transmiterea datelor în timp real impun o înțelegere solidă a mediului digital.

Proiectul Digiform - COMPETENȚE DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV (cod proiect: 330342) vine să acopere exact această nevoie, oferind formare gratuită în domeniul competențelor digitale de bază pentru agenții de pază din regiune.



Cursurile sunt structurate astfel încât să dezvolte abilități practice, utile în activitatea zilnică: lucrul cu documente electronice, utilizarea platformelor de comunicare, gestionarea informațiilor online și aplicarea măsurilor de securitate cibernetică.

Prin participarea la program, agenții devin mai eficienți, își îmbunătățesc timpul de reacție și pot colabora mai bine cu echipele de supraveghere tehnică.

O forță de muncă pregătită digital nu doar că răspunde mai rapid la incidente, ci contribuie la creșterea calității serviciilor de securitate oferite clienților.

Proiectul pune accent pe importanța digitalizării în domenii tradiționale, arătând că evoluția tehnologică nu înlocuiește omul, ci îl sprijină să devină mai performant.

Astfel, Digiform transformă agenții de pază în profesioniști ai erei digitale, gata să facă față provocărilor viitorului.