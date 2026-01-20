SellNet - instrument pentru scalarea vânzărilor și a strategiilor de vânzari eficiente

Cu SellNet - Contacte și Clienți, lucrezi mai inteligent, îți organizezi mai bine activitatea și câștigi timp pentru ceea ce aduce valoare: vânzarea.

Cum te ajută SellNet?

SellNet îți pune la dispoziție peste 3 milioane de firme și alte entități, date de contact și reprezentanți firme. Mai mult decât atât, SellNet - Contacte și Clienți informează peste 140.000 de clienți.

Imaginează-ți cum ar fi să ai o imagine clară asupra fiecărui client și asupra întregii echipe. Fie că faci vânzări clasice sau participi la întâlniri pentru a construi relații solide, SellNet îți permite să monitorizezi constant evoluția discuțiilor și să identifici oportunități reale de creștere. Cu SellNet accesezi datele potențialilor clienți și aplici filtre de interes după domenii, regiuni, cifra de afaceri și nu numai.

Folosit de vânzători, SellNet este instrumentul care transformă haosul în claritate, ajutându-te să iei decizii mai bune și mai rapide. Renunță la căutările nesfârșite de informații incerte și bazează-te pe date actualizate și centralizate.

Astfel, te vei putea concentra pe fidelizarea clienților și pe creșterea constantă a vânzărilor. SellNet este soluția intuitivă care susține performanța echipelor de vânzări, ajutându-le să își îmbunătățească organizarea și să obțină rezultate mai bune. Nu îți mai pierde timpul căutând contacte sau date incerte. Accesează rapid informații relevante, identifică lead-uri cu potențial și concentrează-te pe construirea unor relații solide cu clienții tăi.

Facilități SellNet - Contacte și Clienți:

Creare nelimitată de liste de clienți

Filtre multiple: activitate, locație, financiare, contacte

Acces la date financiare și de contact complete

Liste personalizate și partajabile (până la 10.000 firme)

Management vânzări cu statusuri și note cu ajutorului mini CRM-ului

Supravegherea activității echipei

Daniela Colnicianu, Director de Vânzări la RisCo, evidențiază valoarea SellNet drept o platformă ce conectează experți din multiple domenii, oferindu-le un spațiu dedicat colaborării și performanței în vânzări: “Poți să lucrezi pe SellNet ca într-un mini CRM. Nu există în piață un produs care să îți ofere facilitatea de a crea liste personalizate de clienți, să le transferi colegilor din vânzări și să ai un control asupra activității lor. Noi desemnăm un Master Account: dacă o firmă își deschide douăzeci de conturi pentru vânzători la RisCo, noi desemnăm un manager de vânzări (delegat de firmă). Acesta vede listele create, colegii care au lucrat zilnic și acțiunile pe care le au pentru listele viitoare, putând stabili gradul de eficiență pe activitatea respectivă de vânzări.”

Creează liste personalizate, adaugă comentarii și note, și ține-ți calendarul de activități mereu la zi. Nu uita: și în etapa de prospectare este esențial să verifici firma. Colaborează doar cu parteneri de încredere și semnează contracte în siguranță.

Ce îți oferă SellNet - Contacte și Clienți?

Date despre firme SRL și SA (identificare, financiare, activitate, localizare)

Informații despre alte persoane juridice (PFA, II, ONG-uri, instituții)

Reprezentanți ai firmelor (administratori, directori)

Date de contact din surse publice (telefon, email, website)

În concluzie, SellNet este o soluție completă de prospectare și management al clienților, care oferă acces rapid la date actualizate despre firme, instrumente avansate de filtrare, liste personalizate și funcționalități de tip mini-CRM, ajutând echipele de vânzări și marketing să lucreze mai eficient, organizat și orientat spre rezultate.