Sloturi online care alimentează distracția pe durata Cupei Mondiale

Cu ocazia Cupei Mondiale, operatorul Don Casino are o secțiune specială cu jocuri care au ca tematică fotbalul. Astfel, în secțiunea sloturi pe Don.ro jucătorii pot încerca producții precum The Champions, Football Champions Cup, Football Star Deluxe Online Slot, Football Mania Deluxe, Football Scratch și multe altele.

The Champions

The Champions este un slot online creat de compania Pragmatic Play, ce se remarcă în special prin modul în care poate fi personalizat. Încă de la începutul sesiunii, jucătorul poate alege echipa pe care o dorește. Simbolurile acestui joc sunt Ghete de Fotbal, Fluierul unui arbitru, Mănușile unui portar, dar și simboluri bonus cu drapelul echipei pe care ai ales-o. Jocul are o grilă 3x5 cu 25 de linii de plată. O funcție interesantă este că poți trage la poartă pentru a obține câștiguri multiplicate până la 20x miza, în runda bonus.

Football Champions Cup

Football Champions Cup este unul dintre cele mai apreciate sloturi online cu tema de fotbal. Dezvoltat de compania NetEnt, acest joc are o rundă bonus în care utilizatorul poate trage la poartă, oferă rotiri gratuite și multiplicatori. Și în acest joc se poate alege echipa pe care vrei să o reprezinți. Atmosfera este una tipică unui stadion, iar rotirile câștigătoare sunt însoțite de urale din tribune. Chiar dacă partea vizuală este tocmai un punct forte, acest slot rămâne unul de referință pentru cei pasionați de fotbal.

Football Star Deluxe Online Slot

Deși este creat de un dezvoltator mai puțin cunoscut, Stormcraft Studios, Football Star Deluxe este un joc interesant, care are un concept inedit cu Growing Wilds super stivuite și oferă un câștig maxim de până la 3.200x miza. Un crainic de stadion te introduce în atmosferă încă de la începutul jocului, iar ca simboluri întâlnim Fotbaliști în diverse ipostaze, Ghete de Fotbal și un Arbitru. Jocul se remarcă și prin animațiile ce apar în special în timpul rotirilor gratuite.

Football Mania Deluxe

Football Mania Deluxe a apărut în 2018 și este un slot online cu volatilitate mare în care câștigul maxim ajunge până la 1000x miza. Are două runde bonus: Football Bonus și Football Lottery Bonus, iar per total oferă o experiență plăcută, în care grafica se remarcă în mod deosebit.

Football Scratch

Football Scratch este un slot online apărut relativ recent și face parte din portofoliul celor de la Evoplay. Tematica sa este una retro, astfel că întâlnim Mingi de fotbal din vremurile de început, stilizate excelent de echipa care a dezvoltat slotul. Jocul are un format inedit, deoarece se răzuiesc niște cartoane și, în funcție de combinațiile rezultate, utilizatorii pot obține recompense.

Cupa Mondială la fotbal se desfășoară în perioada 11 iunie - 19 iulie și este organizată de SUA, Canada și Mexic. Este pentru prima dată în istorie când turneul final are loc în trei țări diferite. De asemenea, în premieră la start se află 48 de echipe, numărul acestora fiind majorat de la 32, câte au fost la ultima ediție. Din păcate, țara noastră a ratat participarea la turneul final, fiind eliminată de Turcia, la baraj.