Sprijinirea persoanelor defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă, o prioritate pentru incluziune

Lipsa studiilor, experiența redusă, accesul limitat la resurse sau discriminarea sunt doar câteva dintre barierele care le reduc șansele de integrare pe piața muncii. Totuși, măsurile adecvate, de la consiliere profesională și programe de formare, până la practici incluzive din partea angajatorilor, pot transforma aceste obstacole în oportunități.

Este important de știut că integrarea profesională a persoanelor defavorizate aduce beneficii nu doar celor direct implicați, ci și întregii societăți: crește nivelul de ocupare, reduce dependența de ajutoare sociale și stimulează diversitatea și inovația în mediul de lucru. Pentru aceasta, este nevoie de o abordare comună, în care instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și angajatorii să colaboreze în sprijinul celor mai vulnerabili.

Exemple de măsuri eficiente includ subvenționarea locurilor de muncă, programe de mentorat și internship, cursuri gratuite de calificare, sprijin pentru mobilitate sau servicii sociale complementare. De asemenea, accesul la tehnologie și internet devine tot mai important pentru a participa la interviuri online și pentru a identifica oportunități de angajare.

Pentru ca aceste inițiative să devină eficiente, este esențială implicarea activă a angajatorilor, care să colaboreze cu instituțiile publice, ONG-urile și mediul privat. Doar printr-un efort comun se poate construi o piață a muncii accesibilă pentru toți.

În sprijinul acestui obiectiv, proiectul „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”, derulat de Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED), în calitate de Lider de Parteneriat, și Centrul de Consultanță și Studii Europene, în calitate de Partener, consolidează capacitatea organizațiilor societății civile de a sprijini persoanele vulnerabile. Totodată, prin intermediul portalului dezvoltat în cadrul proiectului, www.activpepiatamuncii.ro, atât beneficiarii, cât și angajatorii pot găsi informații, resurse și soluții pentru integrarea pe piața muncii.

De asemenea, persoanele defavorizate se pot adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, acces la cursuri de formare și, în unele cazuri, de subvenții sau prime de angajare.

Material realizat în cadrul proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PE PIAȚA MUNCII”, Cod SMIS: 300609

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027

Pentru detalii suplimentare legate de proiect puteți contacta Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

E-mail: proiecte.asised@gmail.com, telefon: 0784.529.194