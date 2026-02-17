Tehnologii moderne în stomatologie: laserul dentar

La DENT ESTET, punem accent pe utilizarea celor mai moderne tehnologii pentru a asigura rezultate durabile și experiențe fără disconfort pentru fiecare pacient.

Ce este laserul dentar și cum funcționează?

Laserul dentar este un instrument care utilizează energie concentrată pentru a trata țesuturile dentare și gingivale cu precizie milimetrică. Printre avantajele principale se numără:

Reducerea durerii și a disconfortului în timpul tratamentului

Prevenirea sângerării excesive

Vindecare mai rapidă a țesuturilor

Precizie sporită în tratamentele dentare complexe

La DENT ESTET, folosim cele mai moderne lasere dentare pentru a asigura precizie și confort maxim în tratamente. Printre acestea se numără Biolase EpicX, ideal în tratarea afecțiunilor parodontale, dezinfectarea canalelor în tratamentele endodontice sau terapia durerii dentare, și Biolase WaterLase, care poate fi folosit cu succes în terapia bolii parodontale, în intervenții stomatologice chirurgicale, inclusiv implant dentar. Alegerea tipului de laser depinde de nevoile pacientului și de procedura necesară, însă rezultatele sunt eficiente, iar recuperarea rapidă.

Laserul dentar în parodontologie

Una dintre aplicațiile cele mai spectaculoase ale laserului este în parodontologie, în terapia afecțiunilor gingivale. Inflamațiile, retracțiile gingivale și infecțiile parodontale pot fi tratate eficient cu ajutorul laserului, reducând riscul complicațiilor și accelerând vindecarea.

Beneficiile tehnologiilor moderne pentru pacienți

Tehnologiile moderne, precum laserul dentar, nu oferă doar confort sporit, ci și rezultate predictibile și durabile. Pacienții beneficiază de:

Tratamente mai puțin invazive

Timp redus petrecut în clinică

Recuperare rapidă

Proceduri precise pentru salvarea dinților naturali

Aceste avantaje fac din stomatologia modernă o alegere sigură pentru oricine își dorește un zâmbet sănătos și estetic.

