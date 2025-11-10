9 cărți vibrante

1. Filarmonica din București în reflectorul cronicii muzicale

Autor: Octavian Lazăr Cosma

Editura Muzicală, 2025

Iată o cercetare concretizată într-o lucrare monumentală! Și la propriu, și la figurat. Reprezintă de altfel prima cercetare amplă care urmărește, în mod riguros și cronologic, impactul activității Filarmonicii asupra vieții culturale și sociale românești. Cititorul este invitat să pătrundă în atmosfera Bucureștiului de altădată și să redescopere modul în care publicul și presa comentau concertele simfonice și parcursul artiștilor. Realizarea volumelor a presupus un efort de cercetare desfășurat pe parcursul mai multor decenii, bazat pe studierea arhivelor presei din epocă, a fondurilor Bibliotecii Academiei Române și a Bibliotecii Centrale Universitare. Fiecare an de activitate al Filarmonicii este introdus printr-o analiză contextuală, oferind repere istorice și culturale, alături de evaluări asupra calității cronicilor muzicale, construind astfel o panoramă completă a vieții muzicale românești din perioada 1866–1945.

Acad. Octavian Lazăr Cosma este un reputat muzicolog român, primul cercetător care a realizat o istorie extinsă a creației și vieții muzicale de pe teritoriul României de astăzi. Doctor în muzicologie la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, a desfășurat o carieră didactică remarcabilă la Universitatea Națională de Muzică din București între anii 1959 și 2014, unde a coordonat teze de doctorat și a predat cursuri de muzicologie și istoria muzicii românești. A publicat peste 33 de volume de studii și numeroase articole de specialitate în reviste naționale și internaționale.

2. Ecuația liliacului

Autor: Mickaël Launay

Editura: Trei, 2025

Traducere: Irinel Antoniu

Natura e plină de iluzii, ne induce în eroare, făcându-ne să vedem opusul a ceea ce este. Și atunci, cum putem descifra toate aceste imprecizii? De la forța arhimedică la fizica cuantică, trecând prin teoria ambuteiajelor, fierberea pastelor sau propagarea undelor, va trebui uneori să uităm ceea ce considerăm a fi evident și să acceptăm incertitudini incomode. În această călătorie uluitoare, matematica izvorăște în deplina sa frumusețe din experimente bizare, iar întrebările mărunte și fără pretenții constituie piatra de temelie a marilor teorii.

Mickaël Launay (n. 1984) este matematician și scriitor francez. A absolvit Școala Normală Superioară din Paris, iar în 2012 a obținut doctoratul la Universitatea Aix-Marseille, cu o teză despre probabilitate. De peste 15 ani, organizează proiecte de popularizare a matematicii atât pentru copii, cât și pentru publicul larg, iar în 2013 a creat, în același scop, canalul Micmaths pe YouTube. În 2018 a primit Premiul D'Alembert pentru întreaga sa contribuție la popularizarea matematicii. În 2022 a primit Le Grand Prix de l’Académie de Saintonge (împreună cu André Deledicq) pentru Dictionnaire amoureux des mathématiques. De același autor, la Editura Trei au mai apărut Marele roman al matematicii (2021; distinsă în 2017 cu Premiul Tangente) și Teorema umbrelei (2022).

3. Mâna lui Dante

Autor: Nick Tosches

Editura: Trei, 2025

Traducere: Monica Șerban

În secolul al XIV-lea, Dante (Oscar Isaac) devine discipolul lui Isaiah (Martin Scorsese) ca să poată finaliza poemul monumental Paradiso. În secolul al XXI-lea, scriitorul Nick (din nou Oscar Isaac) este recrutat de mafiotul Joe Black (John Malkovich) pentru a ajuta la furtul și autentificarea a ceea ce se presupune a fi manuscrisul olograf al Divinei Comedii a lui Dante. La distanță de șapte secole, Nick și Dante se contopesc într-un singur personaj, omul în căutarea divinului, a iubirii și a perfecțiunii.

În adâncurile bibliotecii Vaticanului, un preot descoperă cel mai valoros obiect de artă găsit vreodată: manuscrisul Divinei Comedii, scris de mâna lui Dante. Acesta ajunge la un cap mafiot din New York, unde scriitorul Nick Tosches este chemat să-l autentifice. Dar pentru el tentația e prea mare și fură manuscrisul. În paralel cu călătoria prețiosului manuscris se desfășoară povestea lui Dante, omul care a încercat să scrie un poem care să cuprindă înțelepciunea lumii și grația divină. Mâna lui Dante, roman de o îndrăzneală și o frumusețe uluitoare, combină cunoștințele vaste ale lui Tosches despre Divina Comedie, Dante Alighieri și Evul Mediu cu o cunoaștere intimă a tenebrelor New Yorkului. Unii îl vor considera jignitor; alții îl vor declara transcendental; fără îndoială, va genera cele mai vii dezbateri.

De băgat ochiul!

4. Secretul vieții

Autor: Alexandru Babeș

Editura: Humanitas, 2025

Una dintre perspectivele cele mai tentante, și în același timp înfricoșătoare, este apariția unor indivizi cu însușiri fizice și intelectuale mult superioare celor ale restului populației, prin posibilitățile deschise de editarea genomului uman – altfel spus, apariția unei rase minoritare de supraoameni. Genetica încetează așadar să fie doar o știință de interes pur academic sau practic și intră în focarul dezbaterilor din societate, iar, pentru a putea judeca dilemele de ordin moral, publicul larg trebuie să aibă acces la informații corecte, solide, nuanțate și inteligibile. Este ceea ce ne oferă eminentul biolog Alexandru Babeș prin Secretul vieții, în care rigoarea științifică și claritatea expunerii sunt însoțite de o pasionantă istorie anecdotică a descoperirilor legate de ereditate de la Aristotel la Mendel și la cercetările contemporane.

5. Împărăția cerului și a eclerului

Autor: Codruț Baciu

Editura: Polirom, 2025

Volum eclectic de proze scurte, Împărăția cerului și a eclerului deschide portalul lumii haotice din România anilor ’90. Poveștile, toate la persoana întâi, sărbătoresc bucăți de copilărie, în vreme ce le cercetează critic pe altele. Până unde mergi pentru un abțibild cu fotbaliști? Oare de ce profele de franceză sunt întotdeauna minunate? Cum faci rost de cearcăne la vârsta de 13 ani? Și, mai ales, nu s-or plictisi bunicile în rai? Umorul, duioșia și cadența în care sunt redate cele zece proze promit o călătorie unică.

6. Să furi noaptea

Autoare: Romana Petri

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Mihai Banciu

Scriitor-aviator, visător cu sufletul în derivă, Antoine de Saint-Exupéry a trăit cu o intensitate care sfidează biografia și cere literatură. Să furi noaptea, roman finalist al prestigiosului Premiu Strega în 2023, recompune traseul zbuciumat al autorului Micului Prinț, de la primele zboruri deasupra Saharei până la dispariția sa misterioasă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Când avionul lui Antoine de Saint-Exupéry s-a prăbușit în deșert, în 1935, nu era pentru prima oară când moartea îl privea direct în ochi. Pierduți între nisip și halucinații, fără apă și fără speranță, Saint-Exupéry și copilotul André Prévot au fost salvați în ultima clipă. Episodul a devenit mit literar, care va inspira Pământ al oamenilor și, mai târziu, Micul Prinț. Romana Petri lasă în urmă legenda și reconstituie nu doar viața vizibilă a lui Exupéry, ci și fisurile invizibile din interior: fricile, insomniile, eșecurile sentimentale, eterna lui fugă – de război, de femei, de el însuși. În roman, Saint-Exupéry este un bărbat sfâșiat, care a trăit zburând, a iubit scriind și s-a stins visând.

7. Librăria cărților interzise

Autor: Mark Levy

Editura: Trei, 2025

Traducere: Irinel Antoniu

Mitch, un librar pasionat, este arestat într-o dimineață pentru o infracțiune de neimaginat: a încălcat legea vânzând cărți interzise. După cinci ani de închisoare, are o singură dorință: să-și recapete libertatea și librăria. Dar soarta decide altfel. În aceeași zi, Mitch îl întâlnește pe procurorul care l-a condamnat și o cunoaște pe Anna, care s-ar putea dovedi femeia visurilor sale. Ce poți face când ești prins între o dorință nestăpânită de răzbunare și o dorință irezistibilă de a iubi? Poți visa la un viitor fără să te fi împăcat cu trecutul?

Marc Levy este, de 20 de ani, scriitorul francez cel mai citit din întreaga lume, cu peste 50 de milioane de exemplare vândute și romane traduse în 50 de limbi. A debutat în 2000, cu romanul Și dacă e adevărat, ecranizat în 2005 cu titlul Ca în rai, cu Reese Witherspoon și Mark Ruffalo în rolurile principale. La Editura Trei au apărut Și dacă e adevărat, Te voi revedea, În altă viață, Șapte zile pentru o eternitate, Toate acele lucruri pe care nu ni le-am spus, Prietenii mei, iubirile mele, Prima zi, Prima noapte, Hoțul de umbre, Strania călătorie a domnului Daldry, Mai puternic decât frica, Și dacă aș mai trăi o dată, Unde ești?, Un alt fel de fericire, Copiii libertății, Ea & el, Orizontul răsturnat, Ultima din clanul Stanfield, O fată ca ea, Fantoma și iubirea, Stingeți totul și viața se luminează, precum și S-a întâmplat noaptea, Amurgul fiarelor și Noa, care alcătuiesc seria Grupul 9.

8. Salinger și fata cu părul roșcat

Autor: Andrei Mocuța

Editura: Polirom, 2025

„O proză magnetică, lucidă și irezistibilă, în care o teză de doctorat prinde treptat conturul unui roman interior, iar Salinger e doar pretextul ideal pentru a vorbi despre singurătate, fascinație și nevoia profundă de a fi ascultat.” (Monica Tonea)

9. Remedii disperate

Autor: Andrew Scull

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Vlad Vedeanu

În această amplă incursiune în psihiatria ultimelor două secole, Andrew Scull reconstituie istoria încercărilor, adesea pripite ori hazardate, de a înțelege și a trata bolile mintale: din epoca azilelor și a intervențiilor chirurgicale de neconceput astăzi la ascensiunea și decăderea psihanalizei lui Freud și apoi la farmacologia modernă și antidepresive. Rezultat al unei cercetări îndelungate, Remedii disperate prezintă teoriile și ipotezele ce au stat de-a lungul timpului la baza diferitelor terapii și totodată propune o nouă perspectivă asupra luptei pe care psihiatria și societatea o duc împotriva bolilor mintale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹