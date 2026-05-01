Ada Lupu Hausvater a preluat conducerea Teatrului Național București. Noul manager, mandat până în 2031

de Redacția Jurnalul    |    01 Mai 2026   •   22:14
Teatrul Național București intră într-o nouă etapă

Regizoarea Ada Lupu Hausvater şi-a preluat, joi, mandatul de manager general al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti, iar începând de vineri şi-a început oficial mandatul la conducerea instituţiei.

"Ieri a avut loc predarea mandatului de Manager General al TNB. De astăzi, doamna Ada Lupu Hausvater îşi începe oficial mandatul de cinci ani la conducerea primei scene a ţării. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa ministrului Culturii, domnul Demeter András István, marcând totodată şi încheierea mandatului interimar susţinut de domnul Adrian Titieni, căruia îi mulţumim pentru dedicare", a anunţat Teatrul Naţional Bucureşti pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit sursei citate, noul mandat va fi definit de o viziune artistică nouă menită să extindă prestigiul TNB.

"Ne pregătim pentru o perioadă definită de o viziune artistică nouă, pozitivă, menită să consolideze şi să extindă prestigiul TNB ca reper cultural fundamental, prin proiecte inovatoare şi o deschidere constantă către excelenţă pe cea mai importantă scenă a ţării", se mai arată în postarea Naţionalului bucureştean.

Ada Lupu Hausvater este noul manager al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti pentru perioada 2026-2031, după ce a câştigat concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii. Regizoarea este prima persoană aleasă prin concurs după Ion Caramitru, scrie AGERPRES.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
