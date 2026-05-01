Ada Lupu Hausvater a preluat conducerea Teatrului Național București. Noul manager, mandat până în 2031

"Ieri a avut loc predarea mandatului de Manager General al TNB. De astăzi, doamna Ada Lupu Hausvater îşi începe oficial mandatul de cinci ani la conducerea primei scene a ţării. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa ministrului Culturii, domnul Demeter András István, marcând totodată şi încheierea mandatului interimar susţinut de domnul Adrian Titieni, căruia îi mulţumim pentru dedicare", a anunţat Teatrul Naţional Bucureşti pe pagina oficială de Facebook.



Potrivit sursei citate, noul mandat va fi definit de o viziune artistică nouă menită să extindă prestigiul TNB.



"Ne pregătim pentru o perioadă definită de o viziune artistică nouă, pozitivă, menită să consolideze şi să extindă prestigiul TNB ca reper cultural fundamental, prin proiecte inovatoare şi o deschidere constantă către excelenţă pe cea mai importantă scenă a ţării", se mai arată în postarea Naţionalului bucureştean.



Ada Lupu Hausvater este noul manager al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti pentru perioada 2026-2031, după ce a câştigat concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii. Regizoarea este prima persoană aleasă prin concurs după Ion Caramitru, scrie AGERPRES.