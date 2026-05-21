Nou nod rutier pe Autostrada A0. Investiția de aproape 28 de milioane de euro care va schimba traficul din nordul Capitalei

Investiție de aproape 28 de milioane de euro lângă București: cum va schimba traficul noul nod rutier de pe A0

Ministerul Transporturilor continuă extinderea infrastructurii rutiere din jurul Capitalei, iar unul dintre cele mai importante proiecte pentru nordul județului Ilfov a primit undă verde. Un nou nod rutier care va face legătura dintre DJ200, în zona Ștefăneștii de Jos – Dascălu, și Autostrada Bucureștiului A0 a fost avizat în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul este considerat strategic pentru dezvoltarea zonei metropolitane București – Ilfov și are ca obiectiv principal fluidizarea traficului și conectarea rapidă a localităților din nord-estul Capitalei la rețeaua națională de autostrăzi.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Cum va arăta noul nod rutier de pe A0

Potrivit informațiilor prezentate de oficialul din Ministerul Transporturilor, noul nod rutier dintre Ștefăneștii de Jos, Dascălu și Autostrada A0 va include aproape 7 kilometri de bretele de legătură și mai multe intervenții majore asupra infrastructurii existente.

Documentația tehnică prevede realizarea a patru bretele principale care se desprind din DJ200, cunoscut și ca Șoseaua Ștefănești. În cadrul proiectului vor fi amenajate două sensuri giratorii importante, amplasate la kilometrii 10+360 și 12+250 ai drumului județean.

În plus, DJ200 va fi lărgit la patru benzi de circulație între intersecțiile cu bretelele și noile sensuri giratorii, măsură care ar trebui să reducă semnificativ blocajele rutiere din zonă, mai ales în orele de vârf.

Proiectul mai include benzi speciale de accelerare și decelerare, sisteme moderne de iluminat public, parapete de siguranță și soluții ITS pentru management inteligent al traficului.

„A fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii documentația aferentă indicatorilor unui nou nod rutier cu o autostradă, respectiv nodul rutier al legăturii pe axa ilfoveană Ștefăneștii de Jos - Dascălu cu Autostrada Bucureștiului A0”, a transmis Irinel Scrioșteanu.

Lucrările ar putea dura doar nouă luni

Unul dintre aspectele care atrag atenția în cazul acestui proiect este durata relativ scurtă de execuție. Conform estimărilor prezentate de autorități, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ nouă luni de la emiterea ordinului de începere.

Valoarea totală a investiției este estimată la 27,9 milioane de euro, cu TVA inclus, iar finanțarea va proveni din fonduri europene.

Autoritățile susțin că investiția este esențială pentru dezvoltarea economică și urbanistică a nordului Capitalei, zonă care s-a extins accelerat în ultimii ani și unde traficul a devenit tot mai aglomerat.

„Acest obiectiv reprezintă o investiție esențială pentru dezvoltarea zonei de nord și nord-est a Capitalei și pentru conectarea rapidă a localităților ilfovene Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari la rețeaua națională de autostrăzi”, a explicat oficialul din Transporturi.

Impact major asupra traficului din Ilfov și București

Zona de nord-est a Capitalei este una dintre cele mai aglomerate din jurul Bucureștiului, mai ales după dezvoltarea accelerată a ansamblurilor rezidențiale și a parcurilor logistice din județul Ilfov.

În prezent, numeroși șoferi care circulă între București, Afumați, Tunari, Ștefăneștii de Jos sau Dascălu se confruntă zilnic cu ambuteiaje și timpi mari de deplasare.

Noul nod rutier de pe A0 ar putea reduce presiunea asupra traficului și ar oferi o alternativă rapidă pentru accesul către autostradă și către principalele artere de circulație din jurul Capitalei.

Oficialii estimează că proiectul va contribui atât la creșterea siguranței rutiere, cât și la atragerea de noi investiții în zona metropolitană București – Ilfov.

„Proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și atragerea de noi investiții în zona metropolitană București - Ilfov”, a mai transmis Irinel Scrioșteanu.

Parte din proiectul „Orbital București”

Noul nod rutier face parte din proiectul amplu „Orbital București”, una dintre cele mai importante strategii de dezvoltare a infrastructurii din jurul Capitalei.

Prin acest program, autoritățile urmăresc dezvoltarea unor conexiuni noi între marile artere din București, Centura Capitalei și Autostrada A0.

Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, proiectul Orbital București va intersecta aproximativ 30 de localități din zona metropolitană București – Ilfov și va contribui la reorganizarea traficului din jurul Capitalei.

„Nodul rutier Ștefăneștii de Jos - Dascălu - A0 este parte din proiectul Orbital București, prin care dezvoltăm noi conexiuni între arterele importante ale Capitalei, Centura Bucureștiului și Autostrada A0”, a precizat secretarul de stat.

România pregătește 36 de noi noduri rutiere

Proiectul din Ilfov face parte și dintr-o strategie națională mai amplă privind dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Conform informațiilor prezentate de Ministerul Transporturilor, România are în plan realizarea a 36 de noi noduri rutiere pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres.

Scopul acestor investiții este creșterea conectivității între infrastructura de mare viteză și zonele aflate în plină dezvoltare economică.

Autoritățile susțin că noile conexiuni vor ajuta atât la valorificarea investițiilor deja realizate în autostrăzi, cât și la dezvoltarea unor noi poli economici în jurul marilor orașe.

În ultimii ani, Autostrada Bucureștiului A0 a devenit unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, fiind gândită ca o alternativă modernă la actuala Centură a Capitalei, sufocată de trafic.

Odată cu apariția noilor noduri rutiere și a legăturilor rapide cu localitățile din jurul Bucureștiului, autoritățile speră că traficul greu și cel de tranzit vor fi scoase treptat din oraș, iar timpul petrecut în trafic va fi redus considerabil pentru șoferi.

La finalul mesajului publicat online, secretarul de stat a transmis și un mesaj optimist privind ritmul investițiilor în infrastructura rutieră din România: „Hai, România, hai că se poate!”.