Andrei Păunescu lansează creațiile mamei sale. Cartea Cărților de Poezii: 40 de volume, 50.000 de versuri

Fiul celor doi artiști, Andrei Păunescu, aduce în fața publicului larg volumele de poezii ale mamei sale, într-un format inedit: 40 de volume într-unul singur, 768 de pagini, 2.061 de poezii dintre care 523 de inedite, 50.000 de versuri. Volumul conține și toate poeziile pentru copii scrise de mama sa, 13 manuscrise, 77 de fotografii, 20 de desene și alte ilustrații, 10 dedicații și 33 de referințe critice. Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, 17 iunie 2026, de la ora 18.00, la Muzeul Național al Literaturii Române din București, cu intrarea liberă pentru toți cei care iubesc poezia și vor să cunoască o parte din creația familiei Păunescu, așa cum nu a mai fost prezentată până acum.

Literatura română a trebuit să-și ascundă o perioadă de „decadență” - așa cum era percepută de instituția Cenzurii creația postmodernistă, redenumită în critica românească „perioada optzecistă”, din care face parte și Adrian Păunescu, dar și prima soție a acestuia, poeta Constanța Buzea, mama lui Andrei Păunescu. În afară de cei care au studiat literatura română a anilor ’80 aprofundat, puțini români cunosc această parte a literaturii noastre și creațiile fabuloase ale poeților români. Constanța Buzea este una dintre poetele ale căror creații au ajuns cu dificultate la public, dar care astăzi reapare într-o ediție completă ce conține atât opera autoarei, cât și elemente inedite ale vieții de familie, recuperate de Andrei Păunescu și redate iubitorilor de cultură.

Andrei, fiul soților Păunescu, a explicat, pentru Jurnalul, că multe dintre fotografiile publicate acum, în noul volum de versuri al mamei sale, post-mortem, surprind momente istorice, precum o fotografie făcută de tatăl său, când familia Păunescu se afla în vizită la Mircea Eliade, la Chicago, în anul 1971.

Există, de asemenea, manuscrise și dedicații primite de la cei mai importanți oameni de cultură, pentru soții Păunescu - de pildă, dedicații minunate de la Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion și mulți alții - care arată ce relație de prietenie exista între scriitorii și criticii literari români, mai ales în vremurile în care funcționa cenzura de partid.

Partea mai puțin cunoscută a literaturii din anii ’80

Despre poetul Adrian Păunescu puțini știu că a salvat multe vieți, într-o perioadă în care cenzura putea să ucidă. Cei care au lucrat ca ziariști până în decembrie 1989 sau care au fost artiști în perioada comunistă își amintesc de vremurile în care o simplă greșeală se plătea cu pușcăria, mai ales în presă, iar mulți dintre ei au fost salvați de Adrian Păunescu.

Sunt și mai puțini cei care-i cunosc poezia optzecistă. Cum nu știu că se cântă pe versuri de Adrian Păunescu nici mulți dintre cei care astăzi fredonează cântece lansate de el la Cenaclul Flacăra, precum „Nebun de alb” sau „Iertările” și alte piese celebre, interpretate mai ales de Emeric Imre și Ducu Bertzi.

Despre poeta Constanța Buzea (1941-2012) se știe chiar mai puțin. Absolventă a Facultății de Filologie, secția Limba și literatura română, din cadrul Universității din București, în promoție 1970, poeta a debutat publicistic din anul 1957, cu versuri în revista „Tânărul scriitor” și editorial cu volumul „De pe pământ”, în anul 1963. Între 1974 și 1989 a fost redactor la revista Amfiteatru, iar din 1990 a lucrat ca redactor la ziarul România literară, unde a semnat rubrica de corespondență „Post-restant”. A scris și cărți pentru copii. Adrian Păunescu și Constanța Buzea au fost căsătoriți între anii 1961 și 1977, având doi copii - Ioana și Andrei Păunescu.

Continuatorul operei, în familia de artiști

Andrei Păunescu este astăzi editor și fiu, dar și organizator al evenimentului de lansare a volumului complet de poeme ale mamei sale „Cartea Cărților de Poezii”. Integrala poetică a Constanței Buzea este prezentată acum într-o ediție de lux, iar unul dintre detaliile la care Andrei ține foarte mult este că volumul are exact 1941 de grame - acesta fiind anul nașterii mamei sale. Evenimentul a fost programat pentru a marca 85 de ani de la nașterea poetei.

Pentru cei care iubesc poezia și cunosc scrierile Constanței Buzea, aceasta este un reper în cultura română, cu o activitate publicistică exprimată în volume exclusiv de versuri: De pe pământ (1963), La ritmul naturii (1966), Norii (1968), Agonice (1970), Coline (1970), Sala nervilor (1971; sonete), Leac pentru îngeri (1972; antologie), Răsad de spini (1973), Pasteluri (1974), Ape cu plute (1975) și multe altele, publicate anual, până în 1990, apoi la intervale de câțiva ani, până la finalul vieții sale.

Atât pentru cei care îi cunosc opera, cât și pentru cei care o descoperă acum, evenimentul de lansare a volumului integral de poezii va fi și o unică ocazie de a pătrunde în istoria unei familii care a scris istorie, prin continuatorul acestei opere, Andrei Păunescu.